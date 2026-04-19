"ديب إل" تطلق أدوات ترجمة صوتية فورية للاجتماعات والمحادثات

أطلقت شركة ديب إل (DeepL) لأدوات الترجمة الرقمية مجموعة برامجٍ جديدةٍ للترجمة الصوتية الفورية، تغطي استخداماتٍ متنوعةً مثل الاجتماعات، والمحادثات عبر الهاتف المحمول والويب، والمحادثات الجماعية للعاملين في المكاتب الأمامية من خلال تطبيقاتٍ مخصصة، كما أطلقت الشركة واجهةَ برمجة تطبيقات (API) تتيح للمطورين الخارجيين والشركات تطوير أدواتٍ خاصةٍ بها لتلبية استخداماتٍ محددةٍ، مثل مراكز الاتصال، اعتماداً على تقنية "ديب إل".

ونقل موقع "تك كرانش" المتخصص في التكنولوجيا عن جاريك كوتيلوفسكي، الرئيس التنفيذي لشركة ديب إل، قوله: "بعد سنواتٍ طويلةٍ من العمل في مجال الترجمة النصية، كان الانتقال إلى الترجمة الصوتية خطوةً طبيعيةً بالنسبة لنا. لقد قطعنا شوطاً كبيراً في ترجمة النصوص والوثائق، لكنّنا كنا نعتقد أنه لا يوجد لدينا منتجٌ متميزٌ للترجمة الصوتية الفورية"، وأشار إلى أن التحديات في هذا المجال تتمثل في تحقيق التوازن بين تقليل زمن الاستجابة، أي التأخير بين حديث المتحدث وتشغيل الترجمة، والحفاظ على دقة الترجمة.

وتطرح "ديب إل" أدوات يمكن استخدامها في منصات مؤتمرات الفيديو والمحادثات الجماعية عبر الإنترنت مثل "زوم" (Zoom) و"مايكروسوفت تيمز" (Microsoft Teams)، إذ يمكن للمستخدمين سماع الترجمة الفورية أثناء حديث الآخرين بلغاتهم الأصلية، أو قراءة النص المترجم على الشاشة. وهذه الخدمة متاحةٌ حالياً على نطاقٍ محدودٍ، إذ تدعو الشركة المؤسسات للانضمام إلى قائمة الانتظار، كما تقدم تطبيقاً لترجمة المحادثات عبر الهاتف المحمول والويب.

وتتيح "ديب إل" أيضاً للمستخدمين المشاركة في محادثاتٍ جماعيةٍ خلال أنشطةٍ مثل الدورات التدريبية وورش العمل، إذ يمكن الانضمام عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code).

وأوضحت الشركة أن تقنية الترجمة الصوتية الخاصة بها قادرةٌ على التعلّم والتكيّف مع المفردات المخصصة، مثل المصطلحات القطاعية وأسماء الشركات والأفراد. وأشار كوتيلوفسكي إلى أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل مفهوم خدمة العملاء خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن أدوات الترجمة تساعد الشركات على تقديم الدعم بلغاتٍ يصعب توفير موظفين يتحدثونها، سواء بسبب ندرة الكفاءات أو ارتفاع تكلفتها.

(أسوشييتد برس)