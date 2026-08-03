"ديبسيك" تضغط على المنافسين بنموذج ذكاء اصطناعي فائق الرخص

- أطلقت شركة ديبسيك الصينية نموذج الذكاء الاصطناعي "في 4-فلاش" بتكلفة تشغيل منخفضة، مما يجعله خيارًا اقتصاديًا للشركات مقارنة بالنماذج العالمية الأخرى. - تواجه ديبسيك منافسة قوية من شركات محلية مثل "مونشوت إيه آي" و"ميني ماكس"، بالإضافة إلى عمالقة التكنولوجيا مثل "بايتدانس" و"علي بابا"، مع تركيز على تقديم حلول اقتصادية. - حصل "في 4-فلاش" على 50 نقطة في مؤشر الذكاء، وتستعد ديبسيك لإطلاق "في 4-برو"، بينما كشفت "علي بابا" عن نموذجها "كوين 3.8 ماكس"، مما يعكس التنافس الشديد.

أظهرت بيانات شركة الأبحاث أرتيفيشال أناليسس أن نسخة من نموذج الذكاء الاصطناعي الرائد لشركة ديبسيك الصينية الناشئة تُعد الأقل تكلفة للتشغيل بفارق كبير مقارنة بأشهر النماذج العالمية، إذ تبلغ كلفة تشغيلها أكثر من 100 مرة أقل من نموذج كلود فايبل 5 (Claude Fable 5) التابع لشركة أنثروبيك.

وأطلقت "ديبسيك" رسمياً، الجمعة، نموذجها الجديد "في 4-فلاش" (V4-Flash)، في أحدث محاولة لاستعادة الزخم عبر ما اشتهرت به، وهو تقديم بدائل منخفضة التكلفة للغاية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وكان نموذج "آر 1" (R1) الذي أطلقته الشركة قد أثار ضجة عالمية مطلع عام 2025، بعدما تسبب في موجة بيع لأسهم شركات التكنولوجيا، وأثار تساؤلات بشأن المبالغ الضخمة التي تنفقها الشركات الأميركية على تطوير الذكاء الاصطناعي.

ووفقاً لـ"أرتيفيشال أناليسس"، تبلغ تكلفة استخدام "في 4-فلاش" (V4-Flash) نحو 0.14 دولار لكل مليون رمز إدخال (Input Tokens)، و0.28 دولار لكل مليون رمز إخراج (Output Tokens). ويُعد "الرمز" (Token) وحدة بيانات تُستخدم لقياس حجم استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي.

وقدّرت الشركة البحثية متوسط تكلفة تشغيل النموذج بنحو 3 سنتات فقط لكل اختبار، مقارنة بـ86 سنتاً لنموذج كيمي كي 3 (Kimi K3) التابع لمنافسها الصيني مونشوت إيه آي (Moonshot AI)، و1.86 دولار لنموذج جي بي تي 5.6 سول (GPT-5.6 Sol) من "أوبن إيه آي"، و3.15 دولارات لنموذج كلود فايبل 5.

وأوضحت الشركة أن هذا النوع من المقارنات يعكس القيمة الفعلية بصورة أدقّ من مقارنة الأسعار وحدها، لأنه يأخذ في الاعتبار كمية البيانات التي يحتاج النموذج إلى معالجتها وإنتاجها لإنجاز المهمة. فحتى النموذج منخفض السعر قد يصبح مكلفاً إذا احتاج إلى خطوات معالجة أكثر للوصول إلى الإجابة.

وكانت "ديبسيك" تتصدر عناوين الأخبار المتعلقة بتطورات الذكاء الاصطناعي في الصين، لكنها واجهت سريعاً منافسة قوية من شركات محلية، بينها شركات ناشئة مثل "مونشوت إيه آي" و"ميني ماكس" (MiniMax) وزد.إيه آي" (Z.AI)، إضافة إلى عمالقة التكنولوجيا مثل "بايتدانس" (ByteDance) و"علي بابا". وتسعى هذه الشركات جميعاً إلى منافسة نظيراتها الأميركية على تبني تقنياتها عالمياً، عبر استهداف الشركات الباحثة عن حلول أقل تكلفة لنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

وفي مؤشر الذكاء (Intelligence Index) الذي وضعته أرتيفيشال أناليسس، حصل نموذج "في 4-فلاش" على 50 نقطة من أصل 100، وهو تقييم يجمع نتائج تسعة اختبارات تشمل البرمجة، والاستدلال، والمهام المشابهة لبيئات العمل.

وجاءت هذه النتيجة مساوية لنموذج جيميناي 3.6 فلاش (Gemini 3.6 Flash) من غوغل، وأقل بنقطة واحدة من نموذجي "ميوز سبارك 1.1" (Muse Spark 1.1) التابع لـ"ميتا"، و"جي إل إم 5.2" (GLM-5.2) من "زد.إيه آي"، المعروفة أيضاً باسم زيبو (Zhipu).

في المقابل، حصل نموذج "كيمي كي 3" على 57 نقطة، بينما تفوقت نماذج "كلود أوبوس 5" (Claude Opus 5) و"كلود فايبل 5" من أنثروبيك، و"جي بي تي 5.6" (GPT-5.6) من "أوبن إيه آي" بفارق تسع نقاط أو أكثر. وفي الوقت نفسه، تستعدّ "ديبسيك" لإطلاق نسخة أكثر قوة من نموذجها تحمل اسم "في 4-برو" (V4-Pro)، من دون أن تعلن موعداً رسمياً لطرحها.

وفي سياق منفصل، كشفت "علي بابا"، الاثنين، عن أكبر وأقوى نموذج ذكاء اصطناعي طورته حتى الآن، ويحمل اسم "كوين 3.8 ماكس" (Qwen3.8-Max)، وهو نموذج يقترب من حيث الحجم من النموذج الذي أطلقته منافستها المحلية "مونشوت إيه آي" الشهر الماضي.