ديان وارن… 17 ترشيحاً وحلم الأوسكار المؤجّل

أصبحت ديان وارن وجهاً ثابتاً تقريباً في حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي في هوليوود، ورُشّحت كاتبة الأغاني الأميركية 17 مرة لجائزة أفضل أغنية أصلية منذ عام 1987، بينها ترشيحات في كل عام من الأعوام التسعة الماضية.

ورغم أنّ بعض هذه الترشيحات كان عن أغانٍ حققت نجاحاً كاسحاً، مثل "آي دونت وونت تو ميس إيه ثينغ" (I Don't Want to Miss a Thing) لفرقة إيروسميث (Aerosmith) من فيلم "أرماجدون" (Armageddon)، و"بيكوز يو لوفد مي" (Because You Loved Me) لسيلين ديون من فيلم "أب كلوز آند بيرسونال" (Up Close and Personal)، فإن وارن لم تفز قط بالتمثال الذهبي، لكن في 15 مارس/آذار، قد يحالفها الحظ أخيراً.

وتحدثت ديان وارن (68 عاماً) لوكالة فرانس برس، قائلة: "هذا العام مميّز جداً، لأن هذه الأغنية كتبتها عن نفسي، وهذا يجعلها مختلفة تماماً"، وتوضح وارن أن مشاركتها في الدورة الثامنة والتسعين من جوائز الأوسكار هي رسالة حب وتمكين إلى ذاتها الصغيرة التي تعرّضت للتنمّر. وأدّت المغنية كيشا أغنية "دير مي" (Dear Me)، التي تشكّل جزءاً من الموسيقى التصويرية للفيلم الوثائقي "ديان وارن: ريليتلس" (Diane Warren: Relentless)، الذي يتناول حياتها ومسيرتها.

وتُعد وارن واحدة من أكثر كاتبات الأغاني تأثيراً في الموسيقى الأميركية، إذ غنّى كلماتها فنانون كثر، من بيونسيه وشير ووتني هيوستن إلى مايكل بولتون وإريك كلابتون.

وأشارت إلى أنّ: "هذه أكثر أغنية شخصية كتبتها على الإطلاق لفيلم"، كما أنها عملٌ لامس مشاعر جمهورٍ يتماهى مع طفولتها المضطربة، وأضافت: "عندما كنت طفلة، تعرّضت لكثير من التنمّر. لم تكن نشأتي سهلة، وكنت أشعر بالوحدة وكأنّ العالم ضدي. الموسيقى أنقذتني تقريباً".

"رسالة حب" إلى نفسها

هذا الخلاص، والنظر إلى حياتها الناجحة اليوم، ألهمها كتابة عملٍ يطمئن ذاتها الصغيرة بأن الأمور ستسير على ما يرام، وأوضحت: "أردت أن أكتب لها رسالة حب، أقول لها إنك ستكونين بخير". وتابعت: "أردت أن أكتب... أنتِ لا تعرفين ذلك الآن، وأنتِ جالسة في غرفتك تبكين. أنتِ خائفة من الذهاب إلى المدرسة لأنّ الأطفال يريدون ضربك، لكنك ستكونين بخير"، وأردفت ضاحكةً: "وستذهبين إلى لقاء خريجي الثانوية، وسيبدون كباراً جداً في السن، بينما ستبدين أنتِ رائعة أيضاً".

ووارن، التي تحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الترشيحات من دون فوز، كرّمتها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) عام 2022 بجائزة فخرية، لكنها ترى أن مجرد وجودها ضمن المنافسة هو التكريم الحقيقي.

وقالت بشأن آلية الترشيح: "نُختار من نخبة النخبة في موسيقى الأفلام على هذا الكوكب، من ملحنين وكتاب أغانٍ ومحرّري موسيقى"، واختتمت مؤكدةً: "إذا اختاروك من بين مئات الأغاني أو المقطوعات، فقد فزت بالفعل".

وستتنافس وارن مع أغنية "غولدن" (Golden)، النشيد الحيوي من فيلم "كي بوب ديمون هانترز" (KPop Demon Hunters)، وأغنية "ترين دريمز" (Train Dreams) من الفيلم الذي يحمل الاسم نفسه، و"آي لايد تو يو" (I Lied to You) من فيلم "سينرز" (Sinners)، و"سويت دريمز أوف جوي" (Sweet Dreams of Joy)، التي ألّفها نيكولاس بايك للفيلم الوثائقي "فيفا فيردي!" (Viva Verdi!)، الذي يتناول دار رعاية لمغنيّ الأوبرا المتقاعدين في إيطاليا.

أما بايك، الذي لم يسبق له أن رُشّح لجائزة أوسكار، فأبدى اتفاقه مع رأي وارن، مضيفاً: "من الجميل حقاً أن أكون بين كل هؤلاء"، وختم بالقول: "الجميع فائز".