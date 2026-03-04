دونالد ترامب يعمّم اسمه على المؤسسات العامة في أميركا

- في ولايته الثانية، سعى ترامب لترسيخ إرثه الشخصي بإطلاق اسمه على مؤسسات عامة، مما أثار جدلاً حول تجاوز التقاليد السياسية، مثل تعليق لافتة ضخمة فوق وزارة العدل. - في فلوريدا، أقرّ مجلس الشيوخ مشروع قانون لتسمية مطار بالم بيتش الدولي باسم ترامب، وأعيدت تسمية شارع قرب منتجع مارالاغو، مما أثار انقساماً بين مؤيدين ومعارضين. - شملت تغييرات الأسماء مؤسسات ثقافية وعسكرية، مثل مركز جون كينيدي للفنون ومعهد السلام، مما أثار اعتراضات قانونية وثقافية، وعكست حالة الاستقطاب في الولايات المتحدة.

في الأشهر الـ13 الأولى من ولايته الثانية، أظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اندفاعاً واضحاً نحو ترسيخ ما يمكن تسميته بـ"الإرث الترامبي"، معتمداً على خطاب دعائي لافت وحضور رمزي مكثف، يظهر في إطلاق اسمه على مؤسسات وشوارع ومطارات ومرافق عامة مختلفة. ويرى بعض الأميركيين أن هذه الخطوات تتجاوز المجال السياسي، وتعكس نزعة نرجسية تتجاوز المتعارف عليه في التقاليد السياسية الأميركية.

صحيح أن ترامب اعتمد على أسلوب استعراضي يركّز على علامته الشخصية في رحلة انتقاله من عالم الأعمال والتلفزيون إلى البيت الأبيض، لكنّ إطلاق اسمه على مرافق عامة مؤخراً صار يعكس ميلاً للتسلط، بحسب معارضيه، فضلاً عن مخالفته للأعراف الأميركية التي تُطلق أسماء الرؤساء على مرافق عادةً بعد مغادرتهم منصبهم.

فوق وزارة العدل

أثار تعليق لافتة ضخمة تحمل صورة ترامب فوق مقر وزارة العدل الأميركية، في 19 فبراير/ شباط الحالي، جدلاً وانتقادات واسعة، رأت في الخطوة استعراضاً للقوة في مؤسسة يفترض أن تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية.

وعلّق النائب الديمقراطي عن ماساتشوستس جيم ماك غوفيرن، بسخرية عبر منصة إكس قائلاً: "أوك كيم جونغ أون". أما السيناتور عن نيو مكسيكو بن راي لوخان، فكتب: "يا للمفارقة! مجرم مُدان، سبق عزله مرتين، يعلّق صورته على جدار وزارة العدل"، في إشارة إلى التناقض بين رمزية وزارة العدل بوصفها حامية لسيادة القانون، وبين الجدل القانوني المحيط بالرئيس. بدوره، قال النائب عن إلينوي مايك كويغلي: "هذا ليس عمل نظام قضائي مستقل ونزيه"، معتبراً أن الخطوة قد تُفهم كرسالة هيمنة رمزية على جهاز العدالة".

مطار في فلوريدا

في اليوم نفسه، أقرّ مجلس الشيوخ المحلي في ولاية فلوريدا مشروع قانون لإعادة تسمية مطار بالم بيتش الدولي باسم "مطار الرئيس دونالد جيه ترامب الدولي"، علماً أنه يقع على مقربة من مقر إقامة ترامب في منتجع مارالاغو. ووصف المستخدمون على منصات التواصل الخطوة بأنها مؤشر على نرجسية ترامب، بينما عبّر آخرون بلغة حادّة عن رفضهم إطلاق اسم رئيس ما زال في الحكم على مرافق حكومية.

من جهتهم، انتقد الديمقراطيون القرار، معتبرين أن من حق المجتمع المحلي أن يكون له رأي في قرارات تتعلق بالمرافق العامة. ورأت الديمقراطية لويس فرانكل أن مشروع القانون "مضللٌ وغير عادل"، لأنه مُرّر من قبل الهيئة التشريعية التي يسيطر عليها الجمهوريون من دون إتاحة فرصة حقيقية لسكان مقاطعة بالم بيتش للتعبير عن رأيهم فيه، فيما دافع مؤيدون عن القرار باعتباره تكريماً لرئيس يقيم في المنطقة.

كذلك، أُعيدت تسمية أحد الشوارع المؤدية إلى مارالاغو ليصبح "شارع الرئيس دونالد جيه ترامب"، في خطوة احتُفل بها رسمياً، واعتبرها ترامب تكريماً رمزياً لطريق "يسلكه المهمون وغير المهمين".

مركز ترامب كينيدي

في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن مجلس الإدارة الجديد لمركز جون كينيدي للفنون الأدائية الذي أسّس عام 1971 تخليداً لذكرى الرئيس الراحل عن تغيير اسمه إلى "مركز ترامب كينيدي". لكن هذا القرار لم يكن عفوياً، إذ كان ترامب هو من يقف خلف تعيين أعضاء المجلس الجديد. وأدى ذلك إلى ظهور اعتراضات قانونية، إذ يرى منتقدون أن اسم المركز محدّد بقانون فيدرالي، ما يتطلب موافقة الكونغرس لتعديله.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فقد تراجع بيع التذاكر بصورة كبيرة نتيجة تغيير الاسم، كما ألغى عدد من الفنانين عروضهم احتجاجاً، معتبرين أن المؤسسات الثقافية لا ينبغي أن تتحول إلى ساحة تجاذب سياسي.

معهد دونالد ترامب للسلام

امتد تغيير الأسماء إلى معهد السلام الأميركي الذي أُنشئ بقرار من الكونغرس في ثمانينيات القرن الماضي لتعزيز تسوية النزاعات عالمياً. وبعد تغييرات إدارية أثارت جدلاً قانونياً، أُعيدت تسميته في ديسمبر الماضي ليحمل اسم ترامب، قبل أن يقضي قاضٍ فيدرالي بعدم قانونية بعض الإجراءات المرتبطة بالسيطرة عليه.

في البحرية الأميركية

في المجال العسكري، أُعلن عن تسمية جيل جديد من السفن الحربية باسم "فئة ترامب" في 22 ديسمبر الماضي. وعادةً ما تطلق البحرية الأميركية أسماء ولايات أو رؤساء سابقين على حاملات الطائرات، كما حدث مع رؤساء مثل جورج دبليو بوش وبيل كلينتون. إلّا أن إطلاق اسم الرئيس الحالي على فئة كاملة من السفن أثناء وجوده في السلطة اعتبره البعض خروجاً عن الأعراف الرمزية السائدة.

بين التقاليد الأميركية وثقافة الزعيم ويعكس الجدل حول هذه الخطوات حالة الاستقطاب الحادة التي تشهدها الولايات المتحدة منذ عودة ترامب إلى الرئاسة مطلع العام الماضي. وفي حين يرى معارضوه إجراءاته تعبيراً عن نزعة لتخصيص الدولة وربطها بشخص الرئيس، يرى مؤيدوه أنها تندرج ضمن صلاحياته وتعبّر عن تقدير لجهوده. لكن المؤكد أن الحضور الكثيف للاسم والصورة في مؤسسات الدولة يمثل تحولاً لافتاً في العلاقة بين الرئاسة الأميركية والرمزية العامة، ويطرح تساؤلات حول الحدود الفاصلة بين تكريم المنصب وتكريس الشخصنة في الحكم.