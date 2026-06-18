دول تحظر مواقع التواصل على الأطفال... أحدثها الإمارات

باتت الإمارات اليوم الخميس أول دولة عربية تحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال. وهكذا تضاف إلى قائمة من الدول حول العالم التي فرضت مؤخراً حظراً على وصول القاصرين إلى منصات التواصل الاجتماعي مع تزايد المخاوف من تأثيرها على سلامتهم وصحتهم النفسية. في ما يلي قائمة بالدول التي حظرت مواقع التواصل على الأطفال حتى الآن:

الأطفال في أستراليا أولاً

كانت أستراليا أول دولة في العالم تحظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال، بدلاً من الاكتفاء بالقيود أو الغرامات. ويشمل القرار منذ 10 ديسمبر/كانون الأول 2025 منع الأطفال أقل من 16 عاماً من إنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. وتواجه شركات مواقع التواصل غرامات ثقيلة إذا لم تتخذ خطوات لفرض الحظر.

بريطانيا هذا الشهر

قبل أيام فقط، يوم الاثنين، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، حظر منصات التواصل الاجتماعي على أطفال المملكة المتحدة الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة. وأوضحت الحكومة أن الحظر يشمل "سناب شات" و"تيك توك" و"يوتيوب" و"إنستغرام" و"فيسبوك" و"إكس"؛ على ألا يشمل تطبيقَي التراسل "واتساب" و"سيغنال". كذلك يشمل الحظر "الوظائف الضارة" مثل البث المباشر، مع إمكانية فرض حظر رقمي ليلي على القاصرين.

إندونيسيا

على الأطفال دون 16 عاماً حظرت أيضاً إندونيسيا منصات التواصل الاجتماعي بدءاً من 28 مارس/ آذار. القرار أعلنته وزيرة الاتصالات والرقمنة الإندونيسية، ميوتيا حفيظ، التي أوضحت أن الحظر يعني تعطيل حسابات من هم دون 16 عاماً على المنصات المصنفة "عالية الخطورة بشكل تدريجي". وتشمل هذه القائمة "تيك توك" و"فيسبوك" وإنستغرام" و"روبلوكس".

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ماليزيا

جارة إندونيسيا، ماليزيا، أيضاً تبنّت قواعد جديدة تحظر على الأطفال دون سن السادسة عشرة امتلاك حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي. وتسري هذه القواعد على المنصات التي تضم ما لا يقل عن ثمانية ملايين مستخدم، بما في ذلك "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تيك توك" و"يوتيوب". وقد تواجه الشركات التي لا تمتثل لهذه المتطلبات غرامات تصل إلى 10 ملايين رينغيت ماليزي (نحو 2.5 مليون دولار)، فيما لن يتعرض الآباء لأي عقوبات إذا تمكّن أطفالهم من التحايل على القانون.

الإمارات

الإمارات آخر هذه الدول حتى الآن، إذ اليوم الخميس حظرت الدولة العربية استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية. وأصدر مجلس الوزراء الإماراتي قراراً يحصر الحد الأدنى لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي في 15 عاماً، ويحظر على الأطفال دون هذه السن إنشاء حساب أو استخدامه في مواقع التواصل.