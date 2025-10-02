دور منصات التواصل في تغيّر موقف الرأي العام الأميركي من إبادة غزة

- لعبت منصات التواصل الاجتماعي دوراً حاسماً في تغيير موقف الرأي العام الأميركي تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث ساهمت الصور والفيديوهات من غزة في تسليط الضوء على التبعات الإنسانية للعدوان الإسرائيلي. - تآكلت السردية الإسرائيلية بفعل الأدلة المصورة، مما أدى إلى تحول في نظرة الأميركيين، حيث أظهر استطلاع حديث زيادة في التعاطف مع الفلسطينيين، خاصة بين الفئات الأصغر سناً. - فشلت إسرائيل في كسب المعركة الرقمية، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه التحولات على سياسة الإدارة الأميركية، خاصة في ظل دعم الرئيس ترامب القوي لإسرائيل.

بعد نحو عامين على بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، أخذت منصات التواصل الاجتماعي دوراً محورياً في تغيّر موقف الرأي العام الأميركي من الصراع المستمر منذ عقود، بحسب ما تفيد به صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أمس الأربعاء. واجتاحت صور الفيديو الواردة من غزة للفلسطينيين ومقاطعه وهم يعانون من الجوع حسابات الأميركيين على منصات تيك توك وإنستغرام وإكس، خلال الأشهر الأخيرة، وجعلتهم يعاينون عن قرب التبعات التي يخلّفها العدوان الإسرائيلي على حياة الناس في غزة. هذا التغيّر في المحتوى الرقمي تزامن مع تحوّل في نظرة الأميركيين إلى إسرائيل.

ففي استطلاع أجرته "نيويورك تايمز" وجامعة سيينا الإيطالية هذا الأسبوع، عبّر عدد أكبر من الأميركيين عن تعاطفهم مع الفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين، للمرة الأولى منذ عام 1998. كان التغيير مدفوعاً بتراجع واضح في دعم القاعدة الديمقراطية لإسرائيل، في حين بقي الدعم الجمهوري مرتفعاً نسبياً وإن شهد تراجعاً طفيفاً. وعبّر 35% من الأميركيين عن تعاطفهم مع الفلسطينيين، مقابل 34% مع الإسرائيليين، في حين قال 31% إنهم غير متأكدين من موقفهم أو أنهم متعاطفون مع الطرفين بشكل مماثل.

تآكل السردية الإسرائيلية

بحسب خبراء الإنترنت، لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دوراً رئيسياً في تحول موقف الرأي العام الأميركي من الحرب الإسرائيلية على غزة، خاصةً أنها حاضرة باستمرار على المنصات. ورأى مدير الاستراتيجية في مختبر الأبحاث الجنائية الرقمية التابع للمجلس الأطلسي إيمرسون بروكينغ، أنّ "السردية الإسرائيلية التي تقول إنها تخوض حرباً دفاعيةً، وتبذل كل جهد ممكن لتقليل عدد الضحايا المدنيين، تتآكل يوماً بعد يوم بفعل الأدلة المصورة التي تُنشر على الإنترنت".

فالحروب الحديثة باتت تُخاض بشكل متزايد عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فمن أوكرانيا إلى ميانمار والسودان، يوثق الناس بالصوت والصورة الأحداث من ساحات النزاع وينشرونها على الإنترنت. أما في غزة، فقد امتدت الصور والفيديوهات على مدى سنوات من التصعيدات المتواترة. بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أطلقت إسرائيل، بحسب "نيويورك تايمز"، حملات تستهدف كسب دعم المشرّعين الديمقراطيين والسود ذوي النفوذ من خلال حسابات مزيفة تروّج لمواقف مؤيدة لها، فيما عمدت حركة حماس إلى نشر مقاطع مصورة لعملياتها، كما بدأ تدفق صور ومقاطع الفيديو من سكان غزة لتوثيق أثر العدوان الإسرائيلي على القطاع.

في الأشهر الأولى للحرب، بيّنت استطلاعات "نيويورك تايمز" أنّ الرأي العام الأميركي منحاز لإسرائيل، إذ عبّر 47% عن وقوفهم إلى جانب دولة الاحتلال، بينما لم تتجاوز نسبة مؤيدي الفلسطينيين 20%. لكن منذ ذلك الحين، لجأ العديد من الفلسطينيين إلى "إنستغرام" و"تيك توك" لرواية قصصهم. ونشر مصورون صحافيون في غزة صوراً ومقاطع تُظهر الآثار الكارثية المتزايدة للعدوان الإسرائيلي من تهجير وجوع وتدمير. حتّى مع قتل مئات الصحافيين وتشريد عدد كبير من السكان، يواظب عددٌ كبير من المصورين الفلسطينيين توثيق يوميات الإبادة الإسرائيلية عبر حساباتهم على "إنستغرام" و"تيك توك"، اللذين يتمتعان بشعبية واسعة بين الشباب في الولايات المتحدة.

"إسكات" المحتوى الفلسطيني على منصات التواصل

انعكس ذلك في ظهور معارضة واسعة بين الفئات الأصغر سناً لحرب الإبادة، وبحسب استطلاع "نيويورك تايمز" عارض 7 من كل 10 ناخبين تحت سنّ الـ30 شاركوا في الاستطلاع، تقديم أي مساعدات عسكرية أو اقتصادية إضافية لإسرائيل، وذلك على اختلاف انتماءاتهم الحزبية. في المقابل، فشلت إسرائيل في الوصول إلى جمهور مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، بحسب بروكينغ من المجلس الأطلسي، الذي اعتبر أن دولة الاحتلال "تخلّت عن محاولة الإقناع" لصالح السعي لإسكات المحتوى الفلسطيني عبر استهداف أبراج الاتصالات والإنترنت في غزة.

وتطرّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى دور منصات التواصل في الحرب، خلال اجتماع مع مؤثرين أميركيين في القنصلية الإسرائيلية في نيويورك، الأسبوع الماضي، ووصف المنصات بأنها "السلاح الأهم" الذي تملكه إسرائيل "لتأمين الدعم في الولايات المتحدة". كما اتهم منظمات غير حكومية وجهات أخرى بنشر رسائل معادية لإسرائيل ومعادية للسامية في أميركا عبر هذه المنصات.

يعكس الفشل الإسرائيلي في كسب المعركة على الساحة الرقمية، حقيقة أن الحروب لا تحسم بالقوة العسكرية فقط، لكنه يطرح تساؤلات حول مقدار تأثير هذه التحولات في الرأي العام الأميركي على سياسة الإدارة الأميركية والرئيس دونالد ترامب، الداعمين بشدة لإسرائيل.