دورة جديدة من مهرجان بيروت للأفلام الفنية

يتحوّل مهرجان بيروت للأفلام الفنية في دورته الـ11 عبر شعاره "مهرجان من أجل الإنسانية" إلى مساحة ثقافية وفنية للتلاقي والحوار والتعبير عن جوهر إنسانيتنا والكشف عن واقعها الصعب عبر تقديم مروحة كوسموبوليتية لبرنامج ثقافي وفني، بدءاً من اليوم الثلاثاء وحتى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي في بيروت.

يضمّ برنامج هذا العام 35 فيلماً فنيّاً و15 ضيفاً حول أكثر من مئة لقاء، إضافةَ إلى معرضين الأول تكريمي للرسامة والكاتبة إيتيل عدنان وآخر خلال يوم تضامني مع غزة في بيروت، على أن يتبع هذا البرنامج جولة في مناطق لبنانية عدّة خلال السنة المقبلة تقام فيها مجموعة من العروض هدفها تعزيز التراث بين اللبنانيين.

وتشير مؤسسة مهرجان بيروت للأفلام الفنية ومديرته أليس مغبغب، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "شعار المهرجان هو دعوة لطرح واقع إنسانيتنا في زمن الحروب والحقوق المهدورة للإنسان وتوسع ظاهرة الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال متابعة أعمال الفنانين، الذين يثيرون في أفلامهم بعض القضايا الآنية أو تلك التي تعيد نفسها مع مرور الزمن"، مشيرةً إلى أنّنا "نحتفي هذه السنة بتكريم عازفة البيانو والملحنة سينتيا زافين من خلال منحها جائزة اليراعات الذهبية لعام 2025".

وتلفت مغبغب إلى عدّة عروض أساسية في برنامج هذا العام، أبرزها العرض العالمي الأول لفيلم "من إسطنبول إلى بيروت، من بغداد إلى القاهرة: ألف طريقة للحداثة" بحضور المخرجة إيلانا نافارو، موضحةً أن الفيلم "شاهد على ولادة الفن الحديث في نهاية القرن الـ 19 وتطوره من الإمبراطورية العثمانية إلى أوروبا بحثاً عن أساليب جديدة".

وتشدّد أيضاً على دور الأفلام في معالجة التحديات الموجودة في حياتنا، ومنها معالجة تداعيات التغيّر المناخي، كما في فيلم "الفن المناخي- من الاحتجاج إلى اليوتوبيا" الذي يسلط الضوء على دور الفن المُعاصر في مواجهة التحدي الأكبر الذي يشهده عصرنا الحالي المُتمثّل في الأزمة المُناخية، من خلال مقابلات تجريها الصحافية ليوني سونتيمر مع فنانين مؤثّرين أمثال أولافور إلياسون وسيباستيو سلغادو وأغنيس دينيس، الذين تتحوّل أعمالهم إلى مصدر إلهامٍ وتحفيزٍ وتفتح أفاقٍ جديدةٍ أمام هذا الموضوع، فيما يتناول فيلم "أوسع من السماء" أثر الذكاء الاصطناعي والروبوتات على حياتنا وتداخلهما مع عالم الفنون والرقص.

كذلك، تؤكد مغبغب أهمية وثائقي "توراندوت" حول الفنان الصيني الشهير آي ويوي المعروف في مجال النحت والعمارة خلال أوّل تجربة له كمخرج أوبرا، ويبيّن عمله على إخراج العمل الأوبرالي "توراندوت" الذي ألّفه بوتشيني، أن "القضايا المطروحة مثل الهجرة، جائحة كورونا، والحروب، وهي مشكلات ما زالت تحاكي وقتنا الراهن، وتجعلنا أمام صعاب جمة لتحقيق حقوق الإنسان".