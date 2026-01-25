أعلنت المغنية البريطانية دوا ليبا عن تضامنها مع المتظاهرين في إيران، ونشرت عبر الستوريز على حسابها في "إنستغرام" أنه "في إيران، نشهد مجازر على نطاق لم نشهده من قبل"، وفق تعبيرها، ودعت إلى "إبقاء عيونكم على إيران".

وأضافت ليبا: "هذا البلد يعاني من انقطاع تام للإنترنت منذ ما يقارب ثلاثة أسابيع. لو كنتَ متظاهراً وتنزف على الأرض، لما استطعتَ حتى طلب سيارة إسعاف. لذا، لم يقتصر الأمر على عزل الناس عن العالم الخارجي فحسب، بل شمل عزلهم من الداخل أيضاً"، موضحة: "الأمر لا يقتصر على قوانين الحجاب. إنه يتعلق بعدم القدرة على التنفس. إنه يتعلق بعدم القدرة على إطعام النفس. والأمر يزداد سوءاً على نحوٍ لا يُصدق".

ونشر موقع دوا ليبا الإخباري سيرفيس 95، عبر "إنستغرام"، أن "أكثر من 90 مليون إيراني معزولون عن العالم"، وفقاً لمنظمة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، ممّا يحول دون وصول المعلومات إليهم أو خروجها. وذكّر الموقع بأنه "منذ بدء الاحتجاجات في إيران في 28 ديسمبر/كانون الأول ضد الوضع الاقتصادي للبلاد ونظام الجمهورية الإسلامية، تحققت منظمة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، التي تتحقق من معلوماتها مع مصادر في إيران، من مقتل 5002 شخص، بينهم 43 طفلاً دون سن 18 عاماً. ولا يزال يجري مراجعة أكثر من 12 ألف حالة إضافية"، في المقابل، تشكّك السلطات الإيرانية في هذه الأرقام وغيرها، وتتحدث عن مقتل 3117.

بعد مرور أكثر من أسبوعَين على قطعه منذ الثامن من الشهر الجاري، عقب احتجاجات دامية في تلك الليلة، ما زال الإنترنت في إيران غير مستعاد بالكامل، إذ يشكو إيرانيون من استمرار صعوبات الوصول، رغم تسجيل بعض حالات الاتصال المؤقت والمحدود خلال الأيام الأخيرة. وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لشركة الاتصالات التحتية الإيرانية، بهزاد أكبري، السبت، رداً على أسئلة وسائل إعلام محلية بشأن موعد حل مشكلة الوصول إلى الإنترنت الدولي، إنّ "الموضوع سيُحل، إن شاء الله، اليوم أو غداً (الأحد)"، وأفادت تقارير بأن قرار إعادة ربط الإنترنت الدولي أُبلغ إلى وزارة الاتصالات مساء الجمعة، عقب إقراره في المجلس الأعلى للأمن القومي، وأن الجهات المعنية، بما فيها شركة الاتصالات التحتية وهيئة تنظيم الاتصالات، تتابع تنفيذ القرار.

وبحسب وكالة "نور نيوز"، القريبة من الدوائر المرتبطة بالأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، أظهرت المتابعات أن الوصول إلى الإنترنت الدولي أصبح متاحاً لعدد كبير من المستخدمين اعتباراً من ظهر السبت، إلّا أنّ هذا الاتصال كان مؤقتاً وغير مستقر، إذ انقطع مجدّداً بعد نحو 30 دقيقة، ووفق بيانات "رادار كلودفلير"، ارتفعت حركة الإنترنت الدولي في إيران إلى 92% عند الساعة 11:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، ما يشير إلى اتصال عدد كبير من المستخدمين، قبل أن تبدأ الحركة بالتراجع مجدداً لتصل إلى 21% عند الساعة 12:00 ظهراً.