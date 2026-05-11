دوا ليبا تتهم "سامسونغ" باستغلال صورتها تجارياً

رفعت المغنية البريطانية دوا ليبا دعوى قضائية بقيمة 15 مليون دولار ضد "سامسونغ"، متهمةً شركة الإلكترونيات باستخدام صورتها للترويج لأجهزة التلفزيون الخاصة بها، من دون دفع مقابل ومن دون الحصول على إذن مسبق.

بحسب الشكوى المقدمة قبل أيام، استخدمت "سامسونغ" صورة ليبا على العبوات الكرتونية الخاصة بأجهزة التلفزيون ابتداءً من العام الماضي. وعندما علمت ليبا بالأمر، طالبت الشركة بالتوقف عن استخدام صورتها. وتزعم الدعوى أن الشركة تعاملت مع الطلب "بلا مبالاة وقسوة"، ورفضت الاستجابة له.

جاء في نص الدعوى: "استُخدم وجه السيدة ليبا استخداماً لافتاً ضمن حملة تسويقية واسعة لمنتج استهلاكي من دون علمها، ومن دون أي مقابل، ومن دون أن يكون لها أي رأي أو سيطرة أو مشاركة على الإطلاق". وأضافت: "السيدة ليبا لم تسمح بهذا الاستخدام، ولم تكن لتسمح به". وتتهم الدعوى "سامسونغ" بتحقيق أرباح من الإيحاء بأن ليبا تؤيد المنتج، وهو أمر لم يحدث فعلياً.

بحسب الشكوى، تمتلك ليبا حقوق الصورة الفوتوغرافية التي التُقطت لها خلف الكواليس خلال مهرجان أوستن سيتي ليميتس (Austin City Limits Festival) في عام 2024.

كما أوردت الدعوى تعليقات منشورة على منصة إكس، تشير إلى أن بعض المستهلكين قرروا شراء أجهزة تلفزيون سامسونغ بسبب ما بدا وكأنه تأييد من ليبا. كتب أحد المعلقين، وفق ما ورد في الدعوى: "لم أكن أخطط أصلاً لشراء تلفزيون، لكنني رأيت العبوة فقررت شراءه". كتب آخر: "كنت سأشتري ذلك التلفزيون فقط لأن دوا ليبا موجودة على العبوة. إلى هذا الحد أنا مهووس بها. إلى هذا الحد أحبها". أضاف مستخدم آخر: "إذا أردت بيع أي شيء، فقط ضع صورة دوا ليبا عليه".

تشير الدعوى إلى أن ليبا بنت علامة تجارية فاخرة لنفسها، وأنها انتقائية للغاية في ما يتعلق بالموافقة على الترويج للمنتجات.

تتضمن الشكوى اتهامات بانتهاك حقوق النشر، وانتهاك قانون الحق في الدعاية بولاية كاليفورنيا الأميركية، إضافة إلى دعاوى بموجب قانون لانهام الفيدرالي، ومطالبات تتعلق بالعلامات التجارية. وقد رُفعت الدعوى أمام المحكمة المركزية في ولاية كاليفورنيا. ولم تصدر "سامسونغ" تعليقاً فورياً رداً على طلبات التعقيب.