"دمى الذكاء الاصطناعي": محتوى غير لائق وانتهاك لخصوصية الأطفال

تكنولوجيا
مباشر
08 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 12:21 (توقيت القدس)
دمى الذكاء الاصطناعي تشترك في مشكلات جوهرية تجعلها غير مناسبة للأطفال (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أصبحت الدمى الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثيرة للقلق، حيث تُظهر تقييمات "كومن سينس ميديا" أنها قد تنتج محتوى غير لائق للأطفال وتجمع بيانات واسعة النطاق، مما يهدد خصوصية المنازل.
- تُظهر الدراسات أن أكثر من ربع هذه الألعاب تحتوي على محتوى غير مناسب، مثل الإشارة إلى إيذاء النفس والمخدرات، وتعتمد على نماذج اشتراك تستغل الروابط العاطفية للأطفال.
- توصي "كومن سينس" بعدم وجود أطفال دون سن الخامسة بالقرب من هذه الألعاب، وتحث الآباء على توخي الحذر مع الأطفال بين 6 و12 عاماً بسبب نقص الضمانات الفعّالة لحمايتهم.

مع أفلام المغامرات الشيّقة في سلسلة "حكاية لعبة" (Toy Story) وحركات "تيد" الطفولية، أصبحت فكرة الدمى والدببة المحشوة التي تدبّ فيها الحياة ثيمةً سينمائيةً مستهلكة. وبينما أتاحت التطورات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي إمكان صنع ألعابٍ تبدو واعية، فإنها تبدو أقرب إلى شخصياتٍ شريرة، مثل المهرّج في فيلم "بولترغايست" (Poltergeist) وشخصية "تشاكي" في فيلم "تشايلدز بلاي" (Child’s Play)، منها إلى شخصيتي "وودي" (Woody) و"باز لايتيير" (Buzz Lightyear).

ووفقاً لمنظمة "كومن سينس ميديا" الأميركية غير الحكومية المعنية بتقييم منتجات الأطفال والإعلام، فإن الدمى وألعاب الأطفال التي تعمل بالذكاء الاصطناعي قد تُنتج كلاماً غير لائق للأطفال وتنتهك خصوصية المنزل عبر جمع بياناتٍ واسعة النطاق.

وأشار روبي تورني، رئيس قسم التقييمات الرقمية في "كومن سينس"، إلى أن "تقييمنا للمخاطر أظهر أن دمى الذكاء الاصطناعي تشترك في مشكلاتٍ جوهرية تجعلها غير مناسبة للأطفال الصغار". وأضاف: "أكثر من ربع المنتجات تتضمن محتوى غير لائق، مثل الإشارة إلى إيذاء النفس، والمخدرات، والسلوكيات الخطرة"، مشيراً إلى أن هذه الأجهزة تستلزم "جمع بيانات مكثفاً"، وتعتمد على "نماذج اشتراك تستغل الروابط العاطفية".

من ألعاب بوندو (إكس)
تكنولوجيا
التحديثات الحية

لعبة بالذكاء الاصطناعي تسرّب محادثات الأطفال

ووفقاً لـ"كومن سينس"، تستخدم بعض هذه الألعاب "آليات ترابط لخلق علاقات شبيهة بالصداقة"، محذّرةً من أن هذه الأجهزة في الوقت نفسه "تجمع بياناتٍ واسعة النطاق في المساحات الخاصة بالأطفال"، بما في ذلك التسجيلات الصوتية، والنصوص المكتوبة، والبيانات السلوكية.

وأكدت المنظمة ضرورة عدم وجود أي طفل دون سن الخامسة بالقرب من لعبة تعمل بالذكاء الاصطناعي، وأن على الآباء توخّي الحذر حيال الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاماً. ويقول جيمس ستاير، مؤسس "كومن سينس" ورئيسها: "ما زلنا نفتقر إلى ضماناتٍ فعّالة لحماية الأطفال من الذكاء الاصطناعي"، مقارناً بين غياب هذه الحماية و"الاختبارات الصارمة" للسلامة والملاءمة التي تخضع لها الألعاب الأخرى قبل الموافقة على طرحها للبيع.

(أسوشييتد برس)

دلالات
المساهمون
المزيد في منوعات
التحديثات الحية
سوشيال ميديا
مباشر

دراسة: خوارزميات "تيك توك" تحدد الخيارات الغذائية للمستخدمين

التحديثات الحية
إعلام وحريات
مباشر

دير شبيغل: شريكة إبستين كانت تمتلك بطاقة صحافية صادرة في ألمانيا

"ريح شرقية": بقايا ذاكرة فردية تُرمّمها العودة إلى فلسطين (معهد الدوحة للأفلام)
التحديثات الحية
سينما ودراما
مباشر

"ريح شرقية" في منصة الأفلام الفلسطينية: ترميم ذاكرة وحياة