- دمشق عاصمة الإعلام العربي 2028: صوت مجلس وزراء الإعلام العرب بالإجماع لاختيار دمشق كعاصمة للإعلام العربي لعام 2028، مما يعكس دعم الدول العربية لجهود سورية في تأهيل قطاعها الإعلامي. - عودة سورية إلى الساحة العربية: أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى على عودة سورية إلى مقعدها الطبيعي بين الدول العربية، مشددًا على استعدادها للمساهمة في صناعة المستقبل الإعلامي العربي وتعزيز الإعلام الحر. - استحقاق وطني وإقليمي: تسلّم سورية رئاسة الدورة الخامسة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب يُعد استحقاقًا مهمًا ضمن جهودها لبناء منظومة إعلامية وطنية تحترم المعايير المهنية وتلتزم بالشفافية.

صوّت مجلس وزراء الإعلام العرب، يوم الأربعاء، بالإجماع على اختيار دمشق عاصمة الإعلام العربي لعام 2028، عقب تسلّم وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، من نظيره البحريني رمزان النعيمي، رئاسة الدورة الخامسة والخمسين للمجلس، خلال اجتماعاتها المنعقدة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وفي كلمة خلال الاجتماع، شدد المصطفى على "عودة سورية إلى مقعدها الطبيعي بين أشقائها، واستعدادها للمساهمة الفاعلة في صناعة المستقبل الإعلامي العربي المشترك، وتعزيز الإعلام الحر". وقال: "أتيتكم اليوم من دمشق التي نفضت عنها غبار السنوات، حاملاً أجمل تحية من شعب أعاد صوته وقراره، ليعلن عودة سورية إلى مقعدها الطبيعي بين أشقائها. آمل أن يكون ترؤس هذه الدورة استئنافاً لمسيرة العمل العربي المشترك، وتأكيداً على أن سورية الجديدة تتطلع إلى المستقبل بلغة البناء، طاوية صفحة الغياب الفعلي الذي بدأ عام 2011، والغياب الرمزي الذي استمر عقوداً".

ما كان حلما وملفا يطرح بخجل صار واقعا ومشروعا طموحا نبدأ العمل عليه منذ اللحظة. pic.twitter.com/DXYWgNQGES — حمزة المصطفى (@HmzhMo) November 26, 2025

وأكدت وزارة الإعلام السورية أن ترؤس المصطفى لاجتماعات المجلس يمثل "خطوة مهمة في استعادة دور سورية في محافل العمل العربي المشترك بعد سنوات من العزلة"، مشيرةً إلى أن هذا الاختيار يعكس "مساندة الدول العربية لدمشق في جهودها لتأهيل القطاع الإعلامي".

ونشر الوزير المصطفى في وقت سابق اليوم تعليقاً عبر منصة "إكس"، قال فيه إن سورية "تبوأت مكانتها المستحقة واستعادت صوتها الحقيقي، حاملةً دروس سنوات ثقيلة تعلمت خلالها أن الكلمة مسؤولية، وأن الحرية رافعة للعمران". وأوضح أن تسلّم دمشق رئاسة الدورة الجديدة للمجلس يعد "استحقاقاً مهماً ضمن جهود تراكمية تبذلها الوزارة لبناء منظومة إعلامية وطنية تحترم المعايير المهنية وتلتزم بالشفافية والمصداقية".

وأضاف أن المجلس قرر، "تقديراً لمكانتها وجهودها المبذولة"، اختيار دمشق عاصمة للإعلام العربي لعام 2028، معتبراً القرار "خطوة تعكس الاحتضان العربي الحقيقي لسورية الجديدة قولاً وفعلاً".

📍اليوم، في القاهرة، تبوأت سوريا مكانتها المستحقة واستعادت صوتها الحقيقي، حاملةً دروس سنوات ثقيلة تعلمت خلالها أن الكلمة مسؤولية، وأن الحرية رافعة للعمران.

📍لقد تسلمت سوريا اليوم، ممثلةً بوزارة الإعلام، رئاسة مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الخامسة والخمسين، في استحقاق يُعد… pic.twitter.com/WJVrwhAHr6 — حمزة المصطفى (@HmzhMo) November 26, 2025

وكانت جامعة الدول العربية قد قررت في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 تجميد عضوية سورية، عقب استخدام نظام الرئيس السابق بشار الأسد الخيار العسكري لإخماد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتداول سلمي للسلطة. وبعد 12 عاماً من الغياب، شارك الأسد في قمة الرياض في مايو/ أيار 2023. وفي 29 يناير/كانون الثاني 2025، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد في المرحلة الانتقالية، مما أتاح له تمثيل سورية في القمة العربية بالقاهرة في مارس/ آذار 2025، لتكون أول قمة يشارك فيها بعد توليه المنصب.