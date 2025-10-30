دمشق تستعد لإطلاق الدورة الـ11 لمعرض سيريا هايتك

- معرض سيريا هايتك 2023: تستضيف دمشق الدورة الحادية عشرة من معرض سيريا هايتك لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمشاركة 210 شركات من عشر دول، بما في ذلك بريطانيا لأول مرة، بهدف تعزيز التحول الرقمي واستعادة مكانة سوريا كمركز تقني إقليمي. - التعاون الإقليمي والتطوير التقني: يركز المعرض على تعزيز التعاون الإقليمي، خاصة من خلال الملتقى السوري الأردني، وتطوير البنية التحتية التقنية ودعم الشركات الناشئة وربطها بالسوق المحلية. - التطلعات المستقبلية: تسعى الحكومة السورية إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات بحلول 2026، مع التركيز على بناء شراكات استراتيجية وتحقيق تنمية رقمية شاملة.

تستعد العاصمة السورية دمشق لاستضافة الدورة الحادية عشرة من معرض سيريا هايتك لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المقررة إقامته بين 20 و24 نوفمبر/تشرين الثاني على أرض مدينة المعارض، بمشاركة 210 شركات من عشر دول، بينها بريطانيا التي تشارك للمرة الأولى، إلى جانب الصين وتركيا والإمارات والسعودية وقطر والأردن ولبنان وسلطنة عمان.

ويأتي معرض سيريا هايتك هذا العام كأول فعالية دولية من نوعها بعد إسقاط نظام بشار الأسد، حاملاً طابعاً مختلفاً على مستوى الهوية البصرية والمضمون، في محاولة لإبراز صورة سورية المتجددة واستعادة مكانتها مركزاً تقنياً إقليمياً. ويهدف إلى تعزيز مسيرة التحول الرقمي، ورفع مستوى الوعي والثقافة التكنولوجية، وفتح آفاق جديدة أمام صناعة البرمجيات وبناء الشراكات التقنية.

وخلال مؤتمر صحافي عقد صباح اليوم الخميس في فندق "غولدن مزة"، أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، أن الوزارة تعمل على إعادة تموضع سورية بوصفها مركزاً رئيسياً في منظومة الاتصالات الإقليمية، مع التركيز على تطوير البنية التحتية التقنية ودعم صناعة البرمجيات والبيئة الرقمية بما يتماشى مع التطلعات الحكومية لتحقيق تنمية رقمية شاملة. وأضاف أن الانتقال التقني في سورية يتطلب شراكات فاعلة، مشيراً إلى أن الحكومة تقترب من حل العقبات المرتبطة بالعقوبات التي تعيق وصول بعض التقنيات والمعدات المتقدمة.

وأشار هيكل إلى أنه لا توجد حالياً أي رخصة ثالثة لتقديم خدمات الإنترنت، واعداً المواطنين بـ"أفضل بنية تحتية وشبكة اتصالات في تاريخ البلاد"، مضيفاً أنه مع نهاية الربع الأول من 2026 سيلمس الجميع فرقاً حقيقياً في جودة الخدمة. كما وجّه بأن تكون الدورة الحالية منصة سنوية لتمكين الشركات السورية من إبرام اتفاقيات استراتيجية مع شركات عالمية وصناعة تكتلات اقتصادية تقنية تدعم طموحات التحول الرقمي الوطني.

من أبرز فعاليات الدورة تنظيم الملتقى السوري الأردني بمشاركة وزير الاتصالات السوري ونظيره الأردني وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، إلى جانب رجال أعمال من البلدين، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.

ويمتد معرض سيريا هايتك على مساحة 15 ألف متر مربع، ويستقبل وفوداً وزواراً من مختلف الدول المشاركة. وستركز الدورة على دعم الشركات الناشئة وربطها بالسوق المحلية، كما ستتيح للمؤسسات الحكومية عرض إنجازاتها التقنية وطرح احتياجاتها، بما يسهم في تبادل الخبرات ورفع الكفاءات من خلال فعاليات تجمع الأطراف المحلية والدولية في القطاع.

ووفق المنظمين، يفتح المعرض أبوابه يومياً من الساعة الثانية ظهراً وحتى الثامنة مساءً، في محاولة لاستعادة الثقة الدولية بالسوق السورية بعد سنوات من الانقطاع، مع تأكيد أن نجاح الدورة في تحويل الحضور الدولي إلى شراكات حقيقية قد يمثل نقطة تحول في مسار القطاع التكنولوجي السوري ويعيد البلاد إلى الخريطة الإقليمية للتكنولوجيا.