دمشق تحذر الصحافيين من دخول الأراضي السورية بطرق غير قانونية

وجهت وزارة الإعلام السورية، مساء الجمعة، تحذيراً إلى الصحافيين العاملين في وكالات إقليمية ودولية من مغبّة دخول الأراضي السورية بطرق غير قانونية، أو ممارسة العمل الإعلامي دون الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة من الجهات المختصّة.

وجاء في بيان الوزارة أنها رصدت دخول عدد من الإعلاميين عبر الحدود السورية العراقية، وتحديداً في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل خرقاً للقوانين والأنظمة النافذة في البلاد.

وشدّدت الوزارة في بيانها على أنّ جميع المعابر البرية والمناطق الحدودية، بما فيها تلك التي كانت خارج سيطرة الدولة في سنوات سابقة، باتت تخضع حالياً لسلطة المؤسسات الرسمية، وأكدت أن أي دخول غير مصرح به سيعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية المباشرة، كونه يتجاوز السيادة الوطنية والإجراءات المتبعة لتنظيم العمل الصحافي.

من جهة أخرى، أوضحت الوزارة أن اشتراط الحصول على تصاريح الدخول والعمل يهدف في المقام الأول إلى تسهيل مهام الصحافيين وضمان التنسيق مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أنّ هذا الإجراء يوفر الحماية اللازمة للعاملين في المجال الإعلامي أثناء تنقلهم وأداء عملهم داخل المدن السورية.

ودعت الوزارة جميع الوسائل الإعلامية المحلية والدولية، إضافة إلى الصحافيين الأجانب الراغبين في زيارة سورية، إلى ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية المعمول بها في مختلف المعابر ونقاط الدخول، والتقدم بطلبات الاعتماد الرسمية لتجنّب أي ملاحقات قانونية أو عوائق قد تواجههم.