- يعمل باحثون من جامعة إنديانا بالتعاون مع "كورتيكال لابز" على تطوير نظام "برين-أووير" الذي يدمج الأنسجة الدماغية الحية مع الرقائق الإلكترونية، بهدف تجاوز قيود معالجات السيليكون التقليدية من حيث استهلاك الطاقة والتبريد. - يعتمد النظام على أشباه الأعضاء الدماغية التي تحاكي قشرة الدماغ، وتستخدم مصفوفة من الأقطاب الكهربائية لتحويل البيانات بين العالم الرقمي والنسيج الحيوي، مما يتيح معالجة متقدمة للبيانات. - يثير البحث تساؤلات أخلاقية حول استخدام خلايا دماغية بشرية في الحوسبة، ويتطلب أطر تنظيمية واضحة قبل الانتقال إلى الاستخدام الواسع.

يعمل باحثون من جامعة إنديانا الأميركية، بالتعاون مع شركة "كورتيكال لابز"، على تطوير نموذج تقني جديد في مجال الحوسبة البيولوجية، يقوم على دمج الأنسجة الدماغية الحية داخل الرقائق الإلكترونية.

ويهدف هذا التوجه إلى تجاوز القيود التي تواجه معالجات السيليكون التقليدية، وعلى رأسها الاستهلاك المرتفع للطاقة والحاجة المستمرة إلى التبريد، وذلك عبر الاستفادة من الكفاءة العالية التي يتمتع بها الدماغ البشري في معالجة البيانات المعقدة بأقل قدر من الموارد.

نظام هجين لخلايا حية والمعالجة الرقمية

طوّر الباحثون نظاماً هجيناً أطلقوا عليه اسم "برين-أووير" (Brainoware)، يعتمد على ما يُعرف بأشباه الأعضاء الدماغية (Brain Organoids). وهي كتل خلوية ثلاثية الأبعاد تُنشأ في المختبر انطلاقاً من خلايا جذعية بشرية، لتشكّل شبكات عصبية تحاكي في بنيتها ووظيفتها قشرة الدماغ.

وتمتاز هذه الأنسجة بقدرتها على توليد إشارات كهربائية والتواصل بين خلاياها، على نحو يشبه ما يحدث في الدماغ، ما يجعلها مرشحة لأداء دور شبيه بـ"معالج" حيوي داخل الأنظمة الحاسوبية.

ويرتكز هذا النظام على استخدام مصفوفة من الأقطاب الكهربائية الدقيقة التي تؤدي دور الوسيط بين العالم الرقمي والنسيج الحيوي. إذ تقوم بتحويل البيانات البرمجية إلى نبضات كهربائية تُرسل إلى الخلايا، ثم تلتقط الاستجابات العصبية الناتجة وتحوّلها مجدداً إلى بيانات رقمية قابلة للمعالجة.

وفي تجارب أولية لقياس كفاءة هذا النظام، عُرّضت الأنسجة لمئات التسجيلات الصوتية لمتحدثين مختلفين. وأظهرت النتائج قدرة على التمييز بين الأصوات والتعرّف على أنماطها بدرجة ملحوظة من الدقة، وهو ما يُعد مؤشراً على إمكان توظيف هذه الأنظمة في مهام تتطلب قدرات تعلم ومعالجة متقدمة.

أهمية البحث وتداعيات الأخلاقية

تكمن أهمية هذا البحث في سياق التحديات المتزايدة المرتبطة باستهلاك الطاقة في قطاع الحوسبة. فبينما يتطلب تدريب النماذج البرمجية الكبرى بنى تحتية تستهلك كميات هائلة من الكهرباء، لا يتجاوز استهلاك الدماغ البشري، رغم قدراته المعرفية المعقدة، نحو 20 واط فقط. ومع ذلك، لا تزال هذه التقنية تواجه تحديات كبيرة. فمن الناحية التقنية، تتطلب الأنسجة الحية بيئات مخبرية دقيقة للحفاظ على بقائها، ما يحدّ من إمكانية دمجها حالياً في أجهزة عملية.

أما من الناحية الأخلاقية، فإن استخدام خلايا دماغية بشرية في أنظمة حاسوبية يثير تساؤلات عميقة تتعلق بطبيعة هذه الكيانات وحدودها، واحتمالات تطور أشكال من الاستجابة أو الإدراك مع زيادة تعقيدها. وهو ما يستدعي وضع أطر تنظيمية واضحة تسبق انتقال هذه التقنيات إلى الاستخدام الواسع.

وبين الطموح العلمي والتحديات الواقعية، يبقى هذا المجال مفتوحاً على تحولات قد تعيد تعريف مفهوم الحوسبة في المستقبل.