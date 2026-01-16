دعوى من والدة أحد أبناء إيلون ماسك تتهم "غروك" بتوليد صور إباحية لها

- تقدمت آشلي سانت كلير بدعوى قضائية ضد شركة إكس إيه آي للذكاء الاصطناعي، متهمة أداة "غروك" بتوليد صور إباحية لها، وطالبت بتعويض ومنع نشر الصور المسيئة. - أثار "غروك" غضباً عالمياً بسبب توليد صور جنسية، مما دفع الشركة لفرض قيود على إنتاج الصور العارية، وتفعيل حجبها في الولايات القضائية التي تعتبرها غير قانونية. - تصاعدت الانتقادات العالمية ضد "إكس إيه آي"، حيث حظرت إندونيسيا وماليزيا الوصول إلى "غروك"، وبدأت تحقيقات في بريطانيا وكاليفورنيا بشأن انتهاكات الخصوصية.

تقدّمت والدة أحد أطفال إيلون ماسك بدعوى قضائية في ولاية نيويورك الأميركية ضد شركته للذكاء الاصطناعي إكس إيه آي، الخميس، متهمةً أداتها غروك بتوليد صور إباحية لها، منها صورة تعود لفترة مراهقتها.

وطالبت آشلي سانت كلير، وهي ناشطة ومؤثرة يمينية تبلغ 27 عاماً، في الدعوى التي قدمتها أمام المحكمة العليا في نيويورك بالحصول على تعويض وبإصدار أمر قضائي يمنع "غروك" من مواصلة نشر صور ذات طابع جنسي ومهين لها. وكانت الكاتبة والمعلقة السياسية قد أنجبت طفلاً من ماسك عام 2024، لكنّها على قطيعة معه في الوقت الحالي.

وكان "غروك" قد أثار غضباً عالمياً خلال الأسابيع الماضية بسبب استخدامه في توليد صور ذات طابع جنسي للنساء والأطفال وتداولها على منصة إكس. وهو ما دفع بالشركة، الأربعاء، إلى فرض المزيد من القيود على "غروك"، وفعّلت حجب ميزة إنتاج الصور لأشخاص عراة أو بملابس داخلية في الولايات القضائية التي تعد هذه الأفعال غير قانونية. وقالت الشركة في بيان: "نفّذنا إجراءات تقنية لمنع حساب غروك من إتاحة تعديل صور أشخاص حقيقيين بملابس كاشفة مثل البيكيني". وتابع: "ينطبق هذا القيد على جميع المستخدمين، بمن فيهم المشتركون وفق الدفع".

وقالت محامية سانت كلير، كاري غولدبرغ، لصحيفة ذا غارديان البريطانية، إنّ "غروك منتجٌ غير آمن" و"مصدر إزعاج عام، معتبرةً أن الضرر الذي لحق بموكلتها ناتج عن "تصميم متعمد حوّل غروك أداةً للتحرش والإذلال"، وشددت على ضرورة عدم السماح للشركات بأن "تفلت من المسؤولية".

وزعمت الدعوى أن الشركة انتقمت من سانت كلير بإلغاء إمكانية تحقيق الدخل على حسابها على "إكس"، كما سمحت بتوليد عددٍ كبير من الصور غير القانونية لها في أوضاع جنسية، وقدمت عدداً من الأمثلة على ذلك، بما فيها إلباسها بيكيني في صورة كان عمرها فيها 14 عاماً. كما أشارت إلى أن "إكس إيه آي" كانت على علمٍ بعدم موافقتها على إنتاج الصور، بعدما أرسلت طلبات لإزالتها.

وجاء في نص الدعوى أن منصة إكس استفادت مالياً من إنشاء ونشر محتوى مزيف وإباحي للمدّعية من دون موافقتها، محمّلة شركة إكس إيه آي المسؤولية المباشرة عن الصور الفاضحة التي أنشأتها أداة غروك التابعة لها. من جهتها، قدّمت الشركة دعوى مضادة زعمت فيها أنّ شروط الخدمة الخاصة على "إكس" تنصّ بأن آشلي سانت كلير لا تملك الحق بمقاضاة الشركة في نيويورك، وإنما في ولاية تكساس.

وتصاعدت حدة الانتقادات الحكومية لـ"إكس إيه آي" حول العالم بسبب إنتاج "غروك" للصور الإباحية أخيراً. وصارت إندونيسيا، السبت الماضي، أوّل دولة تحظر الوصول إلى "غروك" بالكامل، وتبعتها ماليزيا في اليوم التالي. ثمّ، فتحت هيئة تنظيم الإعلام البريطانية تحقيقاً بحق منصة إكس. وأخيراً، أعلن المدّعي العام في ولاية كاليفورنيا، الأربعاء، عن بدء تحقيق بشأن شركة إكس إيه آي، وقال في بيان: "لا تسامح لدينا إطلاقاً مع إنشاء صور حميمة ونشرها من دون موافقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، أو مع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال".