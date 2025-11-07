دعوى قضائية ضد "روبلوكس" في تكساس بسبب "خطرها" على الأطفال

أعلن المدّعي العام في ولاية تكساس، كين باكستون، رفع دعوى ضد شركة روبلوكس بسبب "تجاهلها الصارخ" لقوانين السلامة و"خداعها الأهل" بشأن المخاطر التي تمثلها منصة ألعاب الفيديو على الأطفال والمراهقين، بحسب ما نقله موقع بي بي سي، الجمعة.

ووصف باكستون "روبلوكس" في منشور على منصة إكس بأنها "أرضٌ خصبة للمتحرشين"، واتهمها بأنها "تمنح الأولوية للمنحرفين والأرباح" على حساب سلامة الأطفال.

وتواجه المنصة التي تضم عشرات الملايين من المستخدمين النشطين يومياً تحديات قانونية كبيرة في دولٍ مختلفة حول العالم تتمحور حول سلامة الإنترنت والمتحرشين الإلكترونيين. وعبّر متحدث باسم "روبلوكس" في بيان لـ"بي بي سي" عن "خيبة أمل" من الدعوى، معتبراً أنها تستند إلى "ادعاءات مغلوطة ومبالغ فيها". كما أكّد أن المنصة تلتزم بحماية الأطفال، وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مجتمعها من المستخدمين الخطرين.

تتيح "روبلوكس" للأطفال اللعب لوحدهم أو مع أصدقائهم عبر المنصة، وقد رُوّجت بنجاح بين العائلات، خاصةً أنها تقدم مواضيع تعليمية مثل البرمجة والفيزياء. لكن الانتقادات تزايدت مؤخراً لأسباب متعددة، إذ سمحت أداة تتيح للمستخدمين إنشاء ألعابهم الخاصة، ظهور ألعاب عنيفة أو ذات محتوى جنسي. كما اعترض الكثيرون على خاصية أخرى، تتيح للمستخدمين دخول خوادم والتفاعل مع الغرباء عبر الإنترنت، بسبب احتمال تعريض الأطفال للتواصل مع أشخاص خطرين.

وكان الرئيس التنفيذي لـ"روبلوكس" ديف بازوكي قد قال في تصريح سابق لـ"بي بي سي" إن الأهل الذي يشعرون بعدم الراحة تجاه استخدام أطفالهم للمنصة، عليهم ألّا يسمحوا لهم باللعب عليه، موضحاً: "قد يبدو هذا متناقضاً بعض الشيء، لكنني أثق دائماً بقدرة الآباء على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم".

وكانت المنصة قد أدخلت قيوداً جديدة في السنوات الأخيرة لتعزيز آليات التحقّق من العمر وتحسين السلامة للاعبين القاصرين. لكن ذلك لا يبدو كافياً، إذ دعا باسكتون الشركة إلى بذل المزيد من الجهود لحماية الأطفال من "المنحرفين المرضى والمختلين الذين يختبئون خلف الشاشات"، مؤكداً أن"أي شركة تمكّن إساءة معاملة الأطفال ستواجه القوة الكاملة للقانون".

وسبق للمدعين العامين في ولايتي كنتاكي ولويزيانا الأميركيتين أن رفعوا دعاوى ضد شركة روبلوكس بسبب الأضرار المحتملة التي تسبّبها للأطفال. كما حظرت المنصة في بعض الدول مؤخراً، ومن بينها تركيا والعراق وقطر وعمان والكويت المنصة، فيما فرضت دولٌ مثل الإمارات والسعودية قيوداً على بعض أدواتها.