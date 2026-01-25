دعوى قضائية ضد تشفير "واتساب"... هل كذبت "ميتا"؟

رفعت مجموعة دولية من المدعين دعوى قضائية ضد شركة ميتا، متهمةً إياها بتقديم ادعاءات كاذبة حول خصوصية وأمان محادثات "واتساب". ووفق شبكة بلومبيرغ، رُفعت الدعوى ضد تأكيدات "ميتا" بأن رسائل التطبيق محمية بتشفير "من طرف إلى طرف"، وأنه لا يمكن حتى للشركة الوصول إليها.

وجعلت "ميتا" ما يُسمى بتشفير "من طرف إلى طرف" جزءاً أساسياً من ميزات تطبيق المراسلة، وهو نوع من التشفير تقول الشركة إنه يمنع من الوصول إلى الرسائل بأي شكل إذا لم يكن من يقرأها أحد الطرفين، المرسِل والمستلم. لكن الدعوى، التي رُفعت أمام محكمة المقاطعة الأميركية في سان فرانسيسكو، تقول إن كلام "ميتا" حول قوة هذا التشفير كاذب.

وتقول مجموعة المدعين الدولية، التي تضم مدعين من أستراليا والبرازيل والهند والمكسيك وجنوب أفريقيا، إن شركة ميتا تخزن جوهر اتصالات المستخدمين، وإن بإمكان موظفيها الوصول إليها. وبحسبها "ميتا" و"واتساب": "تخزّنان وتحللان وتستطيعان الوصول إلى جميع اتصالات مستخدمي واتساب التي يُفترض أنها "خاصة'". كذلك، تتهم الشركتين وقادتهما بالاحتيال على المليارات من مستخدمي التطبيق الأخضر حول العالم.

وتشير الدعوى إلى "مُبلغين" ساهموا في الكشف عن هذه المعلومات، دون توضيح هويتهم. بينما من جانبه، وصف متحدث باسم "ميتا" الدعوى القضائية بأنها "افتراء"، وقال إن الشركة "ستتخذ إجراءات تأديبية ضد محامي المدّعين". وأوضح أن "أي ادعاء بأن رسائل واتساب غير مشفرة هو ادعاء كاذب وعبثي بشكل قاطع (..) يستخدم واتساب بروتوكول سيغنال لتشفير البيانات من طرف إلى طرف منذ عقد من الزمن. هذه الدعوى القضائية محض افتراء".