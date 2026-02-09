دعوة أوروبية لإتاحة "واتساب" أمام شركات ذكاء اصطناعي تنافس "ميتا"

هدّد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، باتخاذ "إجراءات مؤقتة" عاجلة ضد شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة ميتا في حال لم تُتح تطبيق واتساب لشركات الذكاء الاصطناعي المنافسة لها.

وكانت المفوضية الأوروبية قد فتحت تحقيقاً في نهاية العام 2025 حول احتمال انتهاك "ميتا" قواعد المنافسة، وخلصت إلى أن الشركة استغلّت على الأرجح امتيازها ومنعت المنافسين لها من الاستفادة من "واتساب"، فعزّزت أداتها "ميتا إيه آي".

آنذاك، قالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المسؤولة عن المنافسة تيريزا ريبيرا: "في وقت تتطور فيه أنشطة الذكاء الاصطناعي نريد ضمان استفادة المواطنين والشركات بشكل كامل من هذه الثورة التكنولوجية، من خلال منع أصحاب المراكز المهيمنة من استغلالها لإقصاء المنافسين".

وأعلنت المفوضية الأوروبية، الاثنين، عن نيّتها "فرض إجراءات مؤقتة لمنع هذا التغيير من التسبب بأضرار جسيمة لا يمكن إصلاحها". وبرّرت تيريزا ريبييرا التحرّك بالقول: "علينا حماية المنافسة الفعالة في هذا القطاع الديناميكي".

وبدأت القضية بعدما أعلن تطبيق واتساب في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تغيير شروط الاستخدام، ليلغي إمكانية استعانة الشركات بخدمات ذكاء اصطناعي صممّتها جهات غير "ميتا" داخل التطبيق. وكانت هذه الخدمات تُستخدم غالباً على شكل روبوتات محادثة عبر التطبيق، أو للردّ على استسفارات المستخدمين.

من جهتها، نفت شركة ميتا في تصريح لوكالة فرانس برس الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدةً أنها لم تخالف قواعد المنافسة الأوروبية. وأضاف متحدّث باسم الشركة: "ليس لدى الاتحاد الأوروبي أي مبرّر للتدخل في هذه القضية، هناك الكثير من الخيارات في مجال الذكاء الاصطناعي التي يمكن للناس الوصول إليها عبر متاجر التطبيقات والمواقع الإلكترونية"، كما اعتبر أن المفوضية الأوروبية "تغالط المنطق"، موضحاً أنها تعامل التطبيق على أساس أنه "قناة توزيع رئيسية لروبوتات المحادثة".

(فرانس برس)