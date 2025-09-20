دعوات مقاطعة إسرائيل تنتشر مع تحرك المشاهير والفنانين

- تشهد الأوساط الفنية والثقافية الغربية دعوات متزايدة لمقاطعة إسرائيل ثقافياً بسبب حربها في غزة، حيث يسعى فنانون ومثقفون لحشد ضغط شعبي مشابه لحركة المقاطعة ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. - أطلقت مجموعة "عاملون في مجال السينما من أجل فلسطين" عريضة جمعت آلاف التواقيع من شخصيات بارزة، داعية لقطع العلاقات مع المؤسسات الإسرائيلية المتورطة في الإبادة الجماعية في غزة. - يشير الأكاديمي هاكان ثورن إلى تشابه الوضع الحالي مع حركة المقاطعة ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، بينما تواجه الحركة اتهامات بمعاداة السامية.

تشهد الأوساط الفنية والثقافية الغربية تنامياً لافتاً في دعوات مقاطعة إسرائيل ثقافياً بسبب حرب الإبادة التي ترتكبها في غزة ، في خطوة يأمل أصحابها أن تحقق نجاحاً مماثلاً للحركة العالمية التي واجهت نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. ففي ظل رفض معظم الحكومات الغربية فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، يسعى موسيقيون وممثلون وكتّاب إلى حشد ضغط شعبي يتجاوز الحسابات السياسية الرسمية، ويدفع باتجاه اتخاذ إجراءات أقوى.

عرائض ومواقف بارزة

الممثل البريطاني خالد عبد الله، المشارك في فيلم "عداء الطائرة الورقية" ومسلسل "التاج"، صرّح لوكالة فرانس برس بعد توقيعه عريضة تدعو إلى مقاطعة بعض هيئات السينما الإسرائيلية قائلاً: "لا شك لدي مطلقاً في أننا أصبحنا عالمياً عند نقطة تحول". وأضاف عبد الله خلال مقابلة أجرتها معه الوكالة الجمعة: "التعبئة بدأت الآن، وتمتد إلى شتى المجالات، لا صناعة السينما فقط".

الممثل خالد عبد الله: "لا شك لديّ مطلقاً في أننا أصبحنا عالمياً عند نقطة تحول"

العريضة التي أطلقتها مجموعة "عاملون في مجال السينما من أجل فلسطين" جمعت آلاف التواقيع، بينها لأسماء بارزة مثل واكين فينيكس وإيما ستون اللذين تعهدا بقطع العلاقات مع أي مؤسسات إسرائيلية "متورطة في الإبادة الجماعية" في غزة.

في حفل توزيع جوائز إيمي هذا الأسبوع، تطرّق فائزون، من بينهم خافيير بارديم وهانا إينبيندر (نجمة فيلم هاكس)، إلى الحرب في غزة، في تكرار لأصداء مشابهة خلال مهرجان فينيسيا السينمائي في وقت سابق من الشهر الحالي. كما أعلنت فرقة "ماسيف أتاك" Massive Attack البريطانية، إمن أبرز رواد موسيقى "التريب هوب"، انضمامها إلى مجموعة موسيقية جديدة باسم "لا موسيقى للإبادة" ، التي تدعو الفنانين لحجب بث أغانيهم في إسرائيل.

في موازاة ذلك، تواجه إسرائيل دعوات مقاطعة في مسابقة يوروفيجن ، بينما يقود رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز حملة لاستبعادها من الأحداث الرياضية. والأسبوع الماضي، أعلن قائد الأوركسترا الإسرائيلي إيلان فولكوف خلال حفل موسيقي في بريطانيا أنه لن يعزف في وطنه بعد الآن.

مقارنة بجنوب أفريقيا

الأكاديمي السويدي هاكان ثورن من جامعة غوتنبرغ، مؤلف كتاب عن حركة المقاطعة في جنوب أفريقيا، قال لـ"فرانس برس": "أعتقد أننا نشهد وضعاً مماثلاً لحركة المقاطعة ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا". وأضاف: "لقد حدث بالتأكيد تحول في ربيع هذا العام عندما رأى العالم صور المجاعة في غزة".

ثورن ذكّر بأن المقاطعة الدولية لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا انطلقت جدياً مطلع الستينيات بعد مذبحة شاربفيل، وبلغت ذروتها برفض فنانين وفرق رياضية المشاركة في فعاليات بالبلاد. حينها، تعرضت فرق مثل "كوين" ومطربين مثل فرانك سيناترا لانتقادات علنية واسعة بسبب رفضهم الالتزام بالمقاطعة.

أوضح ثورن أن كثيراً من الشخصيات العامة كانت مترددة في الحديث عن حرب غزة، قائلاً إن "تاريخ المحرقة وانتقاد الحركة المؤيدة للفلسطينيين لكونها معادية للسامية شكّلا عقبة جدية أمام تعبئة أوسع ضد ما تفعله إسرائيل حالياً في غزة".

حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) بدأت قبل 20 عاماً احتجاجاً على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. غير أن الحكومة الإسرائيلية تصف الداعمين لها بأنهم "معادون للسامية"، فيما يكرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن المنتقدين "متعاطفون مع حماس".

الدكتور ديفيد فيلدمان، مدير معهد دراسة معاداة السامية في كلية بيركبيك في جامعة لندن، رأى أن "أي انتشار لأعمال معادية للسامية مثير للقلق، لكن أي محاولة حالياً لربط حركة مقاطعة إسرائيل بمعاداة السامية بعيدة عن الحقيقة". وأضاف: "إنها وسيلة للاحتجاج على تدمير إسرائيل غزة واستمرارها في قتل المدنيين".

أشار فيلدمان، مؤلف كتاب عن المقاطعات، إلى أن تجربة جنوب أفريقيا تكشف حدود الضغط الشعبي. فرغم أن المقاطعة صارت بحلول أوائل السبعينيات المبدأ الأساسي للتحرك العالمي المناهض للفصل العنصري، إلا أن سقوط النظام استغرق 30 عاماً. وأوضح أن "المعاناة الحقيقية كانت ناجمة عن الاختناق التدريجي للاقتصاد في جنوب أفريقيا، إذ انسحبت الشركات والمصارف تحت الضغط، في حين فاقمت نهاية الحرب الباردة عزلة البلاد بشكل حاد".

المخاوف داخل إسرائيل

في إسرائيل، يخشى كثير من الفنانين من تداعيات حركة المقاطعة. كاتب السيناريو الإسرائيلي المعروف هاغاي ليفي صرّح لفرانس برس في وقت سابق من هذا الشهر قائلاً: "90% من الوسط الفني يعارض الحرب… إنهم يعانون ومقاطعتهم ستساهم في إضعافهم".

(العربي الجديد، فرانس برس)