دعوات لإلغاء حفل فرقة ديستربد في باريس بسبب دعم مغنيها لإبادة غزة

- تصاعدت الدعوات في فرنسا لإلغاء حفل فرقة ديستربد بسبب دعم مغنيها ديفيد درايمان للعدوان الإسرائيلي على غزة، حيث أثار الجدل بصوره مع جنود الاحتلال وتوقيعه على قنبلة موجهة لغزة. - طالب سياسيون فرنسيون، مثل إيان بروسّات وإيمانويل غريغوار، بإلغاء الحفل في قاعة زينيث بباريس، معتبرين أن استمراره يمثل خطراً على النظام العام وترويجاً للإبادة الجماعية. - بلدية الدائرة 19 في باريس أكدت عدم قدرتها القانونية على إلغاء الحفل، مشيرة إلى ضرورة التنسيق مع الشرطة لضمان النظام العام.

ارتفعت أصوات عدد من السياسيين المنتمين إلى اليسار الفرنسي للمطالبة بإلغاء حفل فرقة ديستربد الأميركية في 12 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في باريس، بسبب تأييد مغنيها الرئيسي ديفيد درايمان حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، بحسب صحيفة ليبراسيون الفرنسية.

وكان درايمان، البالغ 52 عاماً، قد أثار الجدل في صيف 2024، بعد أن نشر صورةً له مع جنود من جيش الاحتلال خلال زيارةٍ لقاعدة عسكرية إسرائيلية برفقة زوجته، إضافةً إلى صورة أخرى يوقّع فيها على قنبلة يُفترض أنها كانت ستُلقى على غزة.

وعاد الجدل حول ديفيد درايمان في فرنسا بعد الإعلان عن إقامة حفلٍ لفرقته في قاعة زينيث الباريسية، خاصةً أنه واظب على تأييد العدوان الإسرائيلي في غزة، وعلى استخدام حساباته على منصات التواصل الاجتماعي لإنكار الإبادة والترويج لدعاية الجيش الإسرائيلي.

وإثر نشر موقع ميديابارت تقريراً، الأحد الماضي، يوثّق دعم درايمان الثابت لإسرائيل في عدوانها على القطاع، بعنوان "زينيث باريس يبرمج حفلاً لمغني ميتال وقّع على قنبلة أُلقِيَت على غزة"، طالب عدد من السياسيين في العاصمة الفرنسية بإلغاء حفل فرقة ديستربد.

وقال النائب الشيوعي عن باريس، إيان بروسّات، في بيان نشره الاثنين: "لا يمكن للثقافة أن تكون متواطئة مع تمجيد الإبادة الجماعية". أضاف أنه تواصل مع إدارة قاعة زينيث مطالباً بإلغاء الحفل، معتبراً أن الإبقاء عليه سيكون "خطأ أخلاقياً، وإهانة للضحايا، كما أنه يشكل خطراً واضحاً على النظام العام". كما أكد أن "باريس لا يمكن أن تُربط بالترويج للإبادة الجماعية".

بدوره، وصف المرشح لخلافة آن هيدالغو في رئاسة بلدية باريس، إيمانويل غريغوار، درايمان بأنه "شخص شنيع"، مطالباً في منشور على منصة إكس بإلغاء الحفل، مؤكداً أن "أصحاب هذه المواقف لا مكان لهم في باريس". كذلك، اعتبرت النائبة عن حزب فرنسا الأبية، سارة لوغرين، أن المغني "أطلق أقوالاً وأقدم على أفعال تؤدي إلى المساءلة القانونية لأنها تدخل في نطاق التواطؤ في جرائم حرب أو إبادة".

وقالت بلدية الدائرة 19 في باريس حيث يقع مسرح زينيث، لموقع ميديا بارت، إنها "لا تملك سلطة قانونية لإلغاء عرض أي فنان. لكن المسألة المطروحة هي خطر الإخلال بالنظام العام، وفي هذه الحالة يجب المتابعة مع الشرطة لاتخاذ الإجراءات المناسبة". فيما لم ترد شركة لايف نايشن المنظمة للحفل على اتصالات الموقع الاستقصائي، علماً أنها مملوكة للملياردير الأميركي جون سي. مالون، المقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب صحيفة ليبراسيون.