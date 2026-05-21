دعوات لإلغاء حفلات باتريك برويل بعد اتهامات بالعنف الجنسي

باريس

العربي الجديد

21 مايو 2026   |  آخر تحديث: 16:07 (توقيت القدس)
باتريك برويل في بطولة رولان غاروس في باريس، 1 يونيو 2025 (ستيفان كاردينال/Getty)
- تواجه حفلات المغني الفرنسي باتريك برويل إلغاءً في كندا بسبب اتهامات بالعنف الجنسي، مع استمرار التحقيقات في فرنسا، حيث ينفي برويل أي "إكراه" أو "عنف".

- ألغيت حفلات في كيبيك، وتُعلق عروضه في مسرح الكابيتول، بينما لم تُلغَ حفلات مونتريال المقررة في نوفمبر، وسط دعوات لتعليق مسيرته الفنية.

- رغم الضغوط المتزايدة، بما في ذلك عريضة نسوية جمعت 30 ألف توقيع، يؤكد برويل استمراره في العمل والدفاع عن الحقيقة في المحكمة.

بات مصير حفلات المغني الفرنسي باتريك برويل مجهولاً بعد إلغاء بعضها في كندا، في انتظار تأثر الباقي في فرنسا وسويسرا وبلجيكا وكندا باتهامات تطارده بالعنف الجنسي ضد نساء. وأُلغيت ثلاث حفلات له في كيبيك الكندية، وحتى الآن، يحقق القضاء الفرنسي في 12 شكوى على الأقل ضد باتريك برويل بتهم العنف الجنسي ضد نساء، بينما ينفي الفنان أي "إكراه" أو "عنف".

ونقل موقع نوفو إنفو الكندي عن منظم الحفلات أنه "نظراً للوضع الراهن واستحالة إقامة الحفلات، قررت شركة جيستيف تعليق عروض باتريك برويل المقررة في مسرح الكابيتول إلى أجل غير مسمى. وستُردّ أموال التذاكر للمشترين". ومن المقرر إقامة ثلاث حفلات أخرى في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني في مونتريال، وذكرت إذاعة كندا: "في الوقت الحالي، لم تُلغَ".

وفي رسالة على "إنستغرام"، أكد الفنان أنه سيقاتل في المحكمة "للدفاع عن الحقيقة"، وأنه سيواصل "أداء عمله". وتشدد الحكومة والمسؤولون المنتخبون في فرنسا على أهمية قرينة البراءة. في المقابل، طالب رؤساء بلديات باتريك برويل بتعليق مسيرته الفنية. وصرحت وزيرة المساواة بين الجنسين، أورور بيرجيه، أمس الأربعاء، بأن قرار إلغاء الحفلات "يعود" إلى الفنان نفسه. بينما أطلق عمدة باريس، إيمانويل غريغوار، حملة انضم إليها مسؤولون منتخبون عدة تطالب باتريك برويل بإلغاء الحفلات المقرر إقامتها في مدن فرنسية عدة ابتداءً من 16 يونيو/ حزيران.

وخلال ظهوره على قناة فرانس 2، نصح عمدة باريس، إيمانويل غريغوار، الفنان بـ"تأجيل مسيرته المهنية". وقال: "يجب ضمان قرينة البراءة. ولكن، حتى من أجل دفاعه عن نفسه، أعتقد أنه يجب عليه الانسحاب بالفعل". هذا بينما تطالب عريضة أطلقتها ناشطات نسويات وفنانات المدن بـ"إلغاء ظهور باتريك برويل". وقد جمعت العريضة حتى اليوم الخميس أكثر من 30 ألف توقيع. كل هذا يزيد الضغط على المغني؛ ومع ذلك، أكد الأحد الماضي في منشور على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: "سأواصل أداء عملي".

