دعوات في البرلمان إلى تحرير الإعلام الجزائري من القيود

- ناقش البرلمان الجزائري التحديات التي تواجه الإعلام، مشيرًا إلى القيود المفروضة بسبب ضغوط السلطة وهشاشة البنية التشريعية وغياب الهيئات الناظمة، مع التأكيد على ضرورة تحرير الإعلام من التصورات القديمة. - رغم صدور تشريعات تخص الإعلام، إلا أن تنفيذها معطل، مما يضعف صورة الدولة دوليًا. دُعي إلى الاستثمار في الكفاءات الإعلامية الجزائرية بالخارج لتحسين التسويق الإعلامي. - أكد وزير الاتصال على تطوير القناة الدولية الجزائرية ومعالجة غياب شبكة المراسلين، مشددًا على توازن حرية التعبير والمسؤولية المهنية لحماية الأمن الوطني.

كان الإعلام الجزائري والتحديات التي تواجهه موضع نقاش في البرلمان، الاثنين، حيث وجّه النواب الجزائريون جملة انتقادات لوضع القطاع والقيود المتعددة التي تعيشها الصحافة الجزائرية في ظل ضغوط السلطة واستمرار هشاشة البنية التشريعية الناظمة، وغياب الهيئات الناظمة.

وناقش خبراء ونواب مسارات الإعلام الجزائري واستحقاقاته القائمة، خلال ندوة بعنوان "الإعلام والاتصال من خدمة الثورة إلى التحديات الراهنة". وبرز النائب في البرلمان الجزائري، عز الدين زحوف، الذي عمل سابقاً في الصحافة من خلال مداخلة جريئة رأى فيها أن "أهم معوقات الإعلام الجزائري في الوقت البالي وتحدياته الراهنة، ترتبط أساساً بتشوّش في تصوّرات السلطة للممارسة الإعلامية"، مؤكداً أن هناك حاجة ضرورية في الوقت الحالي إلى "تحرير الفعل الإعلامي من التصورات القديمة التي تعتبر الإعلام تابعاً لا شريكاً".

وقال زحوف: "ما زالت الرقابة الذاتية حاضرة، والخوف من التبعات قائماً، مما يجعل الكثير من الصحافيين يتجنبون الخوض في التحقيقات الجريئة، رغم أنها قد تُجنّب الوطن خسائر بالمليارات"، مضيفاً: "لدينا وفرة في العناوين الصحافية، ولكنها في معظمها عددية وليست تعددية، أي إن التنوّع في الشكل لا يُقابله تنوع في المضمون أو في الخط التحريري". كما أشار إلى مشكلة عدم استكمال البنية القانونية والمؤسساتية للإعلام منذ العام 2012.

وبرغم صدور حزمة تشريعات تخصّ قطاع الإعلام والسمعي البصري والصحافة المكتوبة والإلكترونية، إلّا أن المراسيم التنفيذية لتطبيق هذه القوانين ما زالت معطلة، كما تعطل إنشاء سلطة ضبط السمعي البصري وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية حتى الآن، كما لم يتم إنشاء مجلس أخلاقيات المهنة، برغم تعهدات سابقة من قبل الحكومة بتركيز هذه الهيئات قبل وقت.

ورأى زحوف أنه "من غير المعقول" أن تملك الجزائر قناة دولية حكومية (الجزائر 24)، بينما لا تملك هذه القناة شبكة مراسلين في الخارج، وتحديداً في العواصم الكبرى. تابع: "لقد فقدنا القدرة على تصدير صورتنا إلى الخارج، كما فقدنا القدرة على استقبال وفهم صورة الآخرين وفهم تصوراتهم في مختلف القضايا، نحن ببساطة نعيش ما يمكن تسميته بالاحتباس الإعلامي". وتابع: "نلاحظ ضعف التواصل بين المسؤولين ووسائل الإعلام: وزراء لا يُجرون مقابلات، ولا نقرأ لهم حوارات مرجعية، لا في الداخل ولا في الخارج، وهو ما يضعف صورة الدولة ويُفقدها حضورها الإعلامي والدبلوماسي".

كذلك، دعا إلى "الاستثمار في الكفاءات الإعلامية الجزائرية العاملة في الخارج، الذين يشغلون مناصب مؤثرة في كبرى القنوات الدولية، وتحسين التسويق الإعلامي لصورة الجزائر، لأننا كثيراً ما نكسب الموقف الأخلاقي والسياسي، لكننا لا نحسن تقديمه للرأي العام الدولي".

وكان وزير الاتصال الجزائري زهير بوعمامة قد قدّم، الخميس الماضي، خلال جلسة استجواب نيابي، تفسيرات بشأن غياب شبكة مراسلين في العالم لصالح التلفزيون الحكومي، خاصة القناة الدولية المملوكة للوكالة الحكومية للنشر والإشهار، وقال إن القناة "ما زالت فتية"، برغم مرور أربع سنوات منذ تأسيسها، مؤكداً أن العمل يجري على معالجة المسألة في المستقبل القريب.

وقال رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي إن تطوير الإعلام الجزائري يستدعي "إحداث التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية، وترسيخ قيم الصدق والمصداقية في زمن السرعة والمعلومات المفتوحة، لمواكبة ثورة الاتصال الرقمي ومواجهة الحملات المضللة". واعتبر أن "الإعلام بات مرتبطاً باستحقاقات الأمن الوطني والدفاع عن صورة الجزائر وإنجازاتها، حيث اتضح أن حشد القوة العسكرية والاستعداد للدفاع عن الوطن لا ينفصل عن حماية المعطيات والتحكم في الأمن السيبراني وتطوير القدرات المختلفة وولوج روح العصر بتكنولوجيات الإعلام".