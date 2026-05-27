- حطم دريك الرقم القياسي على قائمة "بيلبورد هوت 100" بأغنيته Janice STFU، ليصبح الفنان المنفرد الأكثر تحقيقاً للأغاني المتصدرة، متجاوزاً مايكل جاكسون، ومعادلاً ريهانا وتايلور سويفت بـ14 أغنية في المركز الأول. - سجل دريك 42 أغنية على قائمة "هوت 100" في أسبوع واحد، متجاوزاً مورغان والين الذي سجل 37 أغنية، وحقق دريك 90 أغنية في المراكز العشرة الأولى، ليصبح أول فنان يتجاوز 400 مشاركة. - نجاح دريك مدفوع بثلاثية ألبوماته الجديدة: "آيسمان"، "وصيفة الشرف"، و"حبيبتي"، التي طرحها في 15 مايو، مع ترويج مكثف عبر بثوث مباشرة.

حقق مغني الراب الكندي دريك رقماً قياسياً جديداً على قائمة "بيلبورد هوت 100"، بعدما انتزعت أغنيته Janice STFU المركز الأول، ليصبح بذلك الفنان المنفرد الأكثر تحقيقاً للأغاني المتصدرة للقائمة في تاريخ الفنانين الرجال، متجاوزاً الرقم الذي كان يحمله سابقاً مايكل جاكسون.

وبهذا الإنجاز، رفع دريك رصيده إلى 14 أغنية احتلت المركز الأول، معادلاً بذلك الرقم المسجل لكل من ريهانا وتايلور سويفت بين جميع الفنانين. ولا يتقدمه حالياً سوى مارايا كاري بـ19 أغنية متصدرة، وفرقة ذا بيتلز التي لا تزال تحتفظ بالرقم القياسي مع 20 أغنية في الصدارة.

وحطم دريك رقماً آخر كان يحمله مورغان والين منذ عام 2025، بعدما سجل 42 أغنية دفعة واحدة على قائمة "هوت 100" خلال أسبوع واحد، وهو أعلى عدد من المشاركات لفنان في أسبوع واحد بتاريخ القائمة. وكان والين قد سجل سابقاً 37 أغنية، متجاوزاً رقمه السابق البالغ 36 مشاركة في أسبوع واحد.

كذلك، كان والين قد عادل رقم تايلور سويفت بعدما دخلت لكل منهما 32 أغنية إلى القائمة دفعة واحدة في عامي 2025 و2024 على التوالي. وللمقارنة، كان الرقم القياسي السابق لدريك قد تحقق عام 2018 مع 27 أغنية.

في المراكز العشرة الأولى من القائمة، يهيمن دريك على تسعة مراكز كاملة، باستثناء أغنية "تشوزين تكساس" للمغنية إيلا لانغلي التي حافظت على المركز الخامس. بهذا، يرفع دريك عدد أغانيه التي دخلت قائمة العشرة الأوائل طوال مسيرته إلى 90 أغنية، كما يصبح أول فنان في التاريخ يتجاوز حاجز 400 مشاركة على قائمة "هوت 100".

يأتي هذا النجاح مدفوعاً بالإقبال الكبير على ثلاثية ألبوماته الجديدة: "آيسمان"، و"وصيفة الشرف"، و"حبيبتي"، التي طرحها في 15 مايو/أيار الحالي. وكان دريك قد روّج لألبوم "آيسمان" على مدى نحو عامين، مقدماً بعض أغانيه عبر بثوث مباشرة متعددة قبل طرحها رسمياً على منصات البث الرقمي.

خلال البث المباشر الرابع، وقبل ساعات فقط من صدور "آيسمان"، فاجأ جمهوره بإعلانه إصدار ألبومين إضافيين، هما "وصيفة الشرف" و"حبيبتي".