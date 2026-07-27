دراسة بريطانية: مخاوف على السلامة تدفع الصحافيين إلى الرقابة الذاتية

- أظهرت دراسة بريطانية أن الصحافيين يمارسون رقابة ذاتية على تغطية قضايا حساسة بسبب مخاوف على سلامتهم، مما يضيق نطاق النقاش العام. - ازدادت الانتهاكات ضد الصحافيين، خاصة عبر الإنترنت، مع تعرض الصحافيات لمضايقات وتهديدات. القضايا المثيرة للمخاوف تشمل احتجاجات اليمين وإدارة ترامب وملفات المتحولين جنسياً. - في الولايات المتحدة، يعمل الصحافيون في بيئة مستقطبة مع تراجع الثقة بوسائل الإعلام، مما يؤثر على استعدادهم لتغطية بعض القصص.

أظهرت دراسة حدثية مدعومة من الحكومة البريطانية، وصدرت يوم 24 يوليو/ تموز، أن عدداً متزايداً من الصحافيين باتوا يمارسون رقابة ذاتية على تغطيتهم لقضايا مثل احتجاجات اليمين، وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وملفات المتحولين جنسياً، بسبب تنامي المخاوف على سلامتهم الشخصية، وسط اتهامات لغرف الأخبار بـ"تطبيع" المخاطر التي يواجهها الصحافيون.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي تواجه الصحافيين عند تغطية قضايا مثل احتجاجات اليمين؟ كيف يمكن لغرف الأخبار معالجة ثقافة "تطبيع" المخاطر التي يواجهها الصحافيون؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وكشف مئات الصحافيين من مختلف أنحاء المملكة المتحدة، بشكل مجهول، عن تزايد شعورهم بالقلق حيال أمنهم. وأفاد بعضهم بأنهم تجنبوا تغطية بعض القضايا أو غيّروا طريقة تناولها بسبب الترهيب، ما أدى إلى رقابة ذاتية و"تضييق نطاق النقاش العام".

وجاءت هذه النتائج ضمن دراسة مدعومة من الحكومة بشأن سلامة الصحافيين، أُجريت في ظل تصاعد العداء تجاه وسائل الإعلام التقليدية في عدد من الدول الغربية. وقال أحد الصحافيين المشاركين في الدراسة: "كانت هناك بالفعل مرات ناقشنا فيها بصراحة ما إذا كانت بعض القصص التي تصب في المصلحة العامة تستحق المخاطرة بنشرها". وأضاف صحافي آخر: "كنت أنظر باستمرار خلفي للتأكد من أن أحداً لا يتبعني، وأتأكد من أن الناس لن يبدأوا بالصراخ في وجهي".

وخلص معدو الدراسة إلى وجود اعتقاد واسع بأن الانتهاكات المرتبطة بالعمل الصحافي ازدادت، خصوصاً عبر الإنترنت. كما أشاروا إلى أن ثقافة بعض غرف الأخبار باتت تتعامل مع هذه الظاهرة باعتبارها أمراً لا مفر منه في ظل الاستقطاب السياسي، مع توقع أن يتحلى الصحافيون بـ"الجلد والصبر".

وأظهرت الدراسة أن الصحافيات كن الأكثر تعرضاً للإساءات، التي شملت مضايقات قائمة على النوع الاجتماعي، وتهديدات صريحة، ورسائل غير لائقة، وتعليقات إلكترونية تركز على المظهر.

وكانت أكثر الموضوعات التي أثارت مخاوف تتعلق بالسلامة، بحسب الصحافيين، هي احتجاجات اليمين المناهضة للهجرة، وإدارة ترامب، بما في ذلك الاحتجاجات ضد وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالمتحولين جنسياً. وجاء في الدراسة: "كانت الاحتجاجات المناهضة للهجرة أكثر القضايا التي أشار إليها الصحافيون، سواء بسبب المخاطر التي يواجهونها أثناء تغطيتها ميدانياً، أو بسبب ردات الفعل العدائية التي تعقب نشر التغطية".

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وأشارت الدراسة إلى أن نتائج مماثلة سُجلت في الولايات المتحدة، حيث أفادت "المؤسسة الدولية للإعلام النسائي" بأن الصحافيين يعملون في بيئة تتسم باستقطاب سياسي متزايد، وتراجع الثقة العامة بوسائل الإعلام، وازدياد التعرض للمخاطر الجسدية والنفسية. كما وثقت "نقابة الصحافيين الوطنية" في المملكة المتحدة عدداً من الحالات التي تعرض فيها صحافيون في أيرلندا الشمالية للترهيب من رجال ملثمين أثناء تغطية أعمال شغب مناهضة للهجرة.

وفي حادثة أخرى، جرى تداول مقطع مصور لصحافي كان يغطي احتجاجاً مناهضاً للهجرة داخل مجموعة على "فيسبوك"، حيث تعاون أعضاء المجموعة لتحديد هويته ومكان وجوده. وروى أحد المشاركين أنه شاهد صحافية تتعرض لهتافات معادية للنساء خلال تجمع تحت شعار "وحّدوا المملكة"، قبل أن تُنشر لقطات الحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع تحول سلامة الصحافيين إلى قضية متكررة داخل غرف الأخبار، كلفت الحكومة البريطانية شركة "ألما إيكونوميكس" بإجراء هذه الدراسة، التي تُعد من أشمل التقييمات المتعلقة بسلامة الصحافيين في المملكة المتحدة، وتضمنت استطلاعاً شمل 531 صحافياً، إلى جانب 55 مقابلة معمقة. وأظهرت النتائج أن نحو نصف المشاركين أكدوا أن المخاوف المتعلقة بالسلامة أثرت في استعدادهم لتغطية بعض القصص، بينما قال نحو ثلثهم إنهم غيّروا طريقة تغطيتهم أو نوعية الموضوعات التي يتناولونها.