دراسة: القلق والأرق يضعفان مناعة الشابات

- أظهرت دراسة سعودية أن القلق والأرق يؤثران سلباً على المناعة من خلال خفض مستويات "الخلايا القاتلة الطبيعية"، مما يزيد من خطر العدوى والالتهابات. - شملت الدراسة 60 طالبة، وكشفت أن 53% يعانين من الأرق و75% من القلق، مما يضعف جهاز المناعة لديهن. - تؤكد الباحثة رناد الحموي على ضرورة إجراء دراسات إضافية لفهم العلاقة بين القلق والأرق والمناعة، وتطوير استراتيجيات توعية بمخاطرهما على الصحة العامة.

أظهرت دراسة جديدة من المملكة العربية السعودية أن القلق والأرق، وهما من أكثر المشكلات النفسية انتشاراً بين الشباب اليوم، قد يؤثران بشكل مباشر في قدرة الجسم على مكافحة الأمراض. وتوضح الدراسة أن هذه الاضطرابات قد تخفِض مستويات "الخلايا القاتلة الطبيعية" (NK cells)، وهي خلايا مناعية تعمل خطَّ دفاعٍ أول ضد الفيروسات والخلايا المصابة، وتشبه في مهمتها الحارس الليلي الذي يمنع الخطر قبل أن يتوسع.

الدراسة، التي نُشرت في 10 ديسمبر/ كانون الأول الحالي في مجلة Frontiers in Immunology، هدفت إلى فهم ما إذا كانت المعاناة من القلق أو صعوبات النوم يمكن أن تنعكس على هذه الخلايا الحيوية، خصوصاً في ظل الارتفاع الملحوظ في معدلات القلق والأرق بين الشابات خلال السنوات الأخيرة.

وشملت الدراسة 60 طالبة تراوح أعمارهن بين 17 و23 عاماً، ووجد الباحثون أن 53% من المشاركات يعانين مشكلات في النوم تشبه الأرق، بينما أبلغت 75% منهن عن أعراض قلق بدرجات متفاوتة. ولا تبدو هذه الأرقام مفاجئة، إذ تشير تقارير عالمية إلى انتشار القلق واضطرابات النوم بين الشباب على نحو غير مسبوق مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عقد من الزمن.

وتوضح المؤلفة الرئيسية للدراسة، رناد الحموي، أستاذة المناعة والعلاجات المناعية في جامعة طيبة السعودية، أنه بعد الإجابة عن الاستبيانات، جرى فحص عينات الدم لقياس مستويات هذه الخلايا التي يعتمد عليها الجهاز المناعي في الاستجابة السريعة للأخطار. وتنقسم الخلايا القاتلة الطبيعية إلى نوعين رئيسيين: خلايا تتمثل وظيفتها الأساسية في قتل الخلايا المصابة مباشرة، وخلايا أخرى أقل عدداً، لكنها مسؤولة عن تنظيم الإشارات المناعية وإفراز بروتينات توجه عمل بقية خلايا المناعة.

وأظهرت النتائج أن الطالبات اللواتي يعانين القلق لديهن مستويات أقل من الخلايا القاتلة الطبيعية مقارنة بالطالبات اللواتي لا يعانين أي أعراض. ولم يقتصر الأمر على ذلك، إذ كلما زادت شدة القلق انخفضت مستويات هذه الخلايا بشكل أكبر، ما يضع جهاز المناعة في حالة أكثر هشاشة.

أما الطالبات اللواتي يعانين الأرق، فقد سُجّل لديهن أيضاً انخفاض في الخلايا القاتلة الطبيعية، وكان هذا الانخفاض مرتبطاً بمستويات القلق، ما يعزز الفكرة القائلة إن اضطرابات النوم والقلق بعضها يغذي بعضاً ويؤثران في المناعة بطريقة مزدوجة.

وتقول الحموي، في تصريحات لـ"العربي الجديد": "ما زلنا بحاجة إلى دراسات إضافية لفهم الآليات البيولوجية التي تجعل القلق والأرق يؤديان إلى انخفاض الخلايا القاتلة الطبيعية، لكن ما نراه حالياً يشير بوضوح إلى وجود علاقة تستحق الاهتمام".

وتلعب هذه الخلايا دوراً بالغ الأهمية في حماية الجسم، إذ تتعرف على الخلايا المصابة بالفيروسات أو التي بدأت تتحول إلى خلايا سرطانية، ثم تقوم بتدميرها فوراً قبل انتشارها. لذلك قد يضعف انخفاض مستوياتها قدرة الجسم على التصدي المبكر للتهديدات، ويزيد من خطر الإصابة بالعدوى والالتهابات، وحتى بعض أنواع السرطان.

وتوضح المؤلفة الرئيسية للدراسة أن فهم تأثير التوتر النفسي في الجهاز المناعي لا يندرج ضمن المعرفة النظرية فقط، بل قد يسهم في الوقاية من أمراض خطيرة مستقبلاً. وتقول: "إن فهم تأثير الضغوط النفسية في الخلايا المناعية قد يكشف آليات مرتبطة بالالتهاب وظهور الأورام. ويمكن لهذه النتائج أن تساعد في وضع استراتيجيات جديدة للتوعية بمخاطر القلق والأرق على الصحة العامة".

وتقر الباحثة بأن الدراسة تظل محدودة النطاق، نظراً إلى أنها شملت شابات فقط، ما يجعل تعميم نتائجها على الرجال أو على الفئات العمرية الأكبر أمراً غير دقيق. لذلك تؤكد الحاجة إلى دراسات مستقبلية تشمل مختلف الأعمار، من الأطفال إلى كبار السن، وتضم مشاركين من الجنسين ومن مناطق جغرافية متنوعة، بما يتيح فهماً أعمق للتأثير الخفي للأرق والقلق في الخلايا المناعية.

وتشير الحموي إلى أن إشراك الرجال في مثل هذه الدراسات أمر بالغ الأهمية لفهم الفروق الهرمونية بين الجنسين، إذ إن التغيرات الهرمونية لدى النساء قد تجعل أجسادهن أكثر حساسية للضغوط النفسية. وتوضح قائلة: "إن قياس مؤشرات مثل بروتين CRP وهرمون الكورتيزول قد يساعد في ربط الالتهاب بدرجات القلق والأرق. كما أن مقارنة الرجال بالنساء قد تكشف عن تأثيرات هرمونية مختلفة في الجهاز المناعي".