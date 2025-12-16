توصلت دراسة بريطانية إلى أنّ تناول الأغذية والمشروبات الغنية بمادة "الفلافانول"، مثل الشاي والكاكاو والتفاح والتوت، يساعد في حماية الشرايين من المشكلات الصحية التي قد تنجم عن الجلوس لساعات طويلة.

وأصبح الجلوس لفترات ممتدة سمة من سمات الحياة العصرية، إذ يقضي البالغون ما يقدَّر بستّ ساعات يومياً في وضعية الجلوس، علماً بأن هذه الفترة من الخمول تقلّل تدفّق الدم وعمل الشرايين بالشكل الصحيح. وأثبتت دراسات سابقة أنّ تراجع أداء الشرايين بنسبة واحد بالمئة فقط، وفق قياسات الطبقة الداخلية للأوعية الدموية (FMD)، يرفع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية بنسبة 13%.

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Journal of Physiology، اختبر الباحثون تأثير تناول مشروب كاكاو غني بالفلافانول (695 مليغراماً)، أو مشروب منخفض الفلافانول (6.5 مليغرامات)، على أربعين متطوعاً، من بينهم عشرون يتمتّعون بلياقة بدنية مرتفعة، قبل جلوسهم لمدة ساعتين متواصلتَين. ولم تُجرَ التجربة على النساء، نظراً إلى أن التغيّرات الهرمونية خلال فترة الدورة الشهرية قد تؤثر على وظيفة الفلافانول في الجسم.

وتبيّن من الدراسة أنّ المجموعة التي تناولت المشروب الغني بالفلافانول لم تشهد تراجعاً في قياسات الطبقة الداخلية للأوعية الدموية، سواءً في اليدين أو القدمين، على عكس المجموعة التي تناولت مشروباً منخفض "الفلافانول"، إذ سجّلت لديهم تراجعاً في قياسات الطبقة الداخلية للأوعية، وارتفاعاً في ضغط الدم، وتراجعاً في معدل تدفق الدم مع انخفاض مستوى الأكسجين في عضلات الساقين.

ونقل الموقع الإلكتروني سايتيك ديلي المتخصّص في الأبحاث العلمية عن الطبيب سام لوكاس، اختصاصي الأوعية الدماغية في جامعة برمنغهام في بريطانيا، قوله: "لقد أثبتت التجربة أن ارتفاع مستوى اللياقة البدنية لا يقي من الأضرار المؤقتة التي تنجم عن الجلوس لساعات طويلة في حال تناول مشروب منخفض "الفلافانول"، في حين أن تناول المشروبات الغنية بالفلافانول يقلل من أضرار الجلوس لفترات طويلة، سواء لدى من يتمتعون بلياقة بدنية مرتفعة أو غيرهم".

(أسوشييتد برس)