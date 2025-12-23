دراسة: السمنة تسرّع التغيرات البيولوجية المرتبطة بمرض ألزهايمر

- أظهرت دراسة حديثة أن السمنة تسرع التغيرات البيولوجية المرتبطة بمرض ألزهايمر، حيث ارتفعت مؤشرات المرض في الدم لدى المصابين بالسمنة بوتيرة أسرع تصل إلى 95% مقارنة بغير المصابين. - أظهرت النتائج أن المصابين بالسمنة سجلوا زيادات أسرع في مؤشرات ألزهايمر مثل بروتين pTau217 وNfL، وأكد الباحثون أن اختبارات الدم كانت أكثر حساسية من تصوير الـPET. - تعزز الدراسة أهمية المتابعة المنتظمة لاختبارات الدم للكشف المبكر عن مخاطر ألزهايمر، وتدعم فكرة تأثير عوامل الخطر القابلة للتعديل مثل الوزن ونمط الحياة.

يمكن أن تسهم السمنة في تسريع التغيرات البيولوجية المرتبطة بمرض ألزهايمر كما تظهرها اختبارات الدم، وفق دراسة عرضت يوم الثاني من ديسمبر/كانون الأول الحالي في الاجتماع السنوي لجمعية الأشعة في الولايات المتحدة. يشير الباحثون إلى أن مؤشرات ألزهايمر في الدم ارتفعت لدى المصابين بالسمنة بوتيرة أسرع وصلت إلى 95% مقارنة بغير المصابين. يقول المؤلف الرئيسي للدراسة سيروس راجي، الباحث في مركز أبحاث التصوير العصبي في معهد مالينكروت للأشعة في جامعة واشنطن في سانت لويس: "هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها العلاقة بين السمنة وألزهايمر كما تقيسها اختبارات الدم".

اعتمدت الدراسة على بيانات جمعت خلال خمس سنوات من 407 مشاركين ضمن "مبادرة تصوير مرض ألزهايمر"، وشملت المتابعة إجراء فحوص تصوير دماغي بتقنية PET، وهي تقنية تظهر تراكم بروتين بيتا أميلويد في الدماغ، وهو من أبرز العلامات المبكرة للمرض، إلى جانب سحب عينات دم مراراً.

خضعت عينات الدم لثلاثة اختبارات تجارية تستخدم لقياس مؤشرات حيوية مرتبطة بتطور ألزهايمر؛ إذ جرى تحليل بروتين pTau217، وهو بروتين فسفوري من أهم المؤشرات المستخدمة في تشخيص المرض ومتابعة تقدمه، إلى جانب قياس مستويات NfL (السلسلة الخفيفة للنيوروفيلامنت) الذي يرتفع عندما تتعرض الخلايا العصبية للتلف، وقيست مستويات GFAP، وهو بروتين تنتجه الخلايا الداعمة في الدماغ ويرتبط بحدوث التهابات أو تغيرات مبكرة في أنسجة الجهاز العصبي.

بعد ذلك، أجرى الفريق تحليلات إحصائية لدراسة العلاقة بين مؤشر كتلة الجسم (وهو مقياس يجمع بين الوزن والطول) وبين تطور هذه المؤشرات الحيوية مع مرور الوقت، ثم قارن النتائج بنتائج التصوير الدماغي للتثبت من دقتها.

يوضح راجي في تصريحات لـ"العربي الجديد" أنه في القياسات الأولى، بدا أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم يرتبط بانخفاض مستويات المؤشرات الحيوية في الدم، وكذلك بانخفاض العبء الكلي لبروتين الأميلويد في الدماغ. وقد يبدو هذا، للوهلة الأولى، كأنه إشارة إيجابية أو عامل حماية، لكن الفريق يحذر من هذا التفسير. "نعتقد أن انخفاض المؤشرات لدى المصابين بالسمنة يعود إلى تأثير التخفيف نتيجة زيادة حجم الدم، ومن ثم فالاعتماد على قياس واحد فقط قد يضللنا ويجعلنا نتصور أن السمنة أقل ارتباطاً بمرض ألزهايمر؛ لذلك فإن المتابعة المستمرة تكشف الصورة الحقيقية"، يضيف الباحث.

وعند تتبع المشاركين على مدار السنوات الخمس، ظهرت الصورة أوضح، إذ سجل المصابون بالسمنة زيادات أسرع في مؤشرات ألزهايمر؛ إذ ارتفع لديهم بروتين pTau217 بنسبة أسرع تراوحت بين 29% و95% مقارنة بغير المصابين بالسمنة، كما زادت مستويات NfL، الذي يعكس تلف الخلايا العصبية، بسرعة أعلى بنحو 24%. إضافة إلى ذلك، أظهرت فحوص PET أن تراكم بروتين الأميلويد في أدمغتهم كان أسرع بنحو 3.7%.

يقول راجي: "اللافت أن اختبارات الدم كانت أكثر حساسية من تصوير الـPET في التقاط تأثير السمنة على مسار ألزهايمر، وهذا أكثر ما أدهشني في الدراسة".

ويشير إلى أن هذه النتائج تكتسب أهمية عملية لأنها تدعم فكرة المتابعة المنتظمة لاختبارات الدم للكشف المبكر عن ارتفاع مخاطر ألزهايمر، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون السمنة، بدل الاكتفاء بـ"لقطة" واحدة أو تحليل منفرد. تعزز النتائج مفهوماً مهماً في أبحاث الخرف، هو أن عوامل الخطر القابلة للتعديل، مثل الوزن وضغط الدم ونمط الحياة، يمكن أن تؤثر في توقيت ظهور المرض، حسب الباحث الذي يضيف: "وفق تقرير لجنة لانسيت لعام 2024، هناك 14 عاملاً قابلاً للتعديل تمثل نحو 45% من خطر الإصابة بألزهايمر. إذا خفضنا أياً منها، يمكننا تقليل عدد الحالات أو تأخير بدايتها".

يرى المؤلف الرئيسي للدراسة أن الجمع بين المؤشرات الدموية والتصوير الدماغي، سيتحول إلى معيار لمتابعة المرض مع انتشار العلاجات المضادة للأميلويد، ويوضح: "لدينا اليوم أدوية فعالة لعلاج السمنة، ما يتيح تتبع أثر فقدان الوزن على مؤشرات ألزهايمر في الدراسات القادمة. من المدهش أن نملك مؤشرات دموية ترصد التغير الجزيئي، ومعها تصوير بالرنين المغناطيسي يقدم أدلة إضافية على تنكس الدماغ واستجابته للعلاج. هذا العمل يضع أساساً لدراسات وتجارب علاجية مستقبلية".