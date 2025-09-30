دراسة: التوابل الحارة تساعد على تقليل السعرات الحرارية

كشفت دراسة أميركية أن إضافة لمسة من التوابل الحارة إلى الوجبة الغذائية تُعد وسيلة فعّالة لتقليل كمية الطعام التي يتناولها الشخص، وبالتالي الحد من السعرات الحرارية التي يحصل عليها.

وبحسب الدراسة التي أجراها فريق بحثي من جامعة بنسلفانيا، توصّل الباحثون إلى أن الفلفل الحار والتوابل المماثلة تؤثر بحجم الوجبة التي يتناولها الفرد. وأكّدت الدراسة، التي نشرتها الدورية العلمية المتخصصة في العلوم الغذائية "فود كواليتي أند بريفيرنس" (Food Quality and Preference)، أن الوجبات المتبّلة تدفع الأشخاص إلى تناول كميات أقل من الطعام، وبالتالي إلى استهلاك أقل للسعرات الحرارية. وأوضحت الباحثة بيج كانينغهام، رئيسة فريق الدراسة، قائلة: "نعرف أنه عندما يأكل الشخص ببطء، فإنه يستهلك كمية أقل من الطعام"، مضيفة في تصريحات لموقع "سايتيك ديلي" (SciTechDaily) المتخصص في الأبحاث العلمية: "نعتقد أن الوجبات الحارة تجعل الشخص يأكل ببطء، وقد أجرينا تجربة علمية للتحقق من هذه الفرضية".

وشملت التجربة تقديم وجبات متبّلة بدرجات مختلفة من الفلفل الحار إلى مجموعة من المتطوعين، مع قياس كمية الطعام التي يستهلكها كل منهم، مع الحفاظ على المذاق العام للوجبة. وأظهرت النتائج أن زيادة نسبة التوابل الحارة تؤثر في سرعة تناول الطعام، وتقلل من الكمية والسعرات الحرارية المستهلكة.

وبيّنت كانينغهام أن المشاركين في التجربة كانوا يتناولون الطعام الحار بوتيرة أبطأ، أي كانوا يحتفظون بالطعام في أفواههم لفترة أطول، وهو ما يمنح شعوراً بالامتلاء والشبع، ويجعلهم يأكلون كميات أقل. من جانبه، أكّد الباحث جون هايز، أستاذ علوم التغذية وأحد المشاركين في الدراسة، أن هذه النتائج "تشير إلى إمكانية استخدام الفلفل الحار، في استراتيجية للحد من مشكلة الإفراط في استهلاك الغذاء".

(أسوشييتد برس)