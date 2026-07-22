دراسة: اصطدام قبل 10 مليارات عام قلب مجرة درب التبانة

- اكتشف علماء الفلك أن مجرة درب التبانة انقلبت على جانبها بعد اصطدامها بمجرة قزمة تُعرف بـ"نقانق غايا" قبل 10 مليارات سنة، مما أدى إلى تمزق المجرة القزمة وابتلاع درب التبانة لنجومها. - استخدم الباحثون محاكاة حاسوبية متطورة لدراسة انقلاب القرص، حيث أظهرت النتائج أن المجرات الشبيهة بدرب التبانة شهدت إعادة توجيه جذرية بعد اصطدامات مماثلة. - يُعتبر هذا الاصطدام حدثاً مفصلياً في تاريخ درب التبانة، حيث أعاد تشكيل بنيتها وأسهم في تكوين الانتفاخ المركزي، مع تأثير مستمر في الهالة النجمية.

توصّل علماء فلك إلى أدلة تشير إلى أن مجرة درب التبانة انقلبت على جانبها بعد اصطدام مباشر بمجرة قزمة، قبل وقت طويل من ولادة النظام الشمسي، بحسب ما نشرته صحيفة ذا غارديان، الثلاثاء. ووقع الاصطدام قبل نحو 10 مليارات سنة عندما ارتطمت درب التبانة بمجرة قزمة تُعرف باسم "نقانق غايا". وأدى الاصطدام إلى تمزق المجرة القزمة وابتلاع درب التبانة نجومها، فيما رجّح الباحثون أن تكون الفوضى الناتجة عنه قد قلبت قرص المجرة بأكثر من 90 درجة حتى بلغ وضعه الحالي.

واستخدم علماء فلك في جامعة دورهام البريطانية عمليات محاكاة حاسوبية متطوّرة أظهرت أن المجرات الشبيهة بدرب التبانة، والتي تعرّضت لاصطدامات مباشرة بمجرات شبيهة بنقانق غايا، شهدت على الأرجح ما يُعرف بـ"انقلاب القرص"، وهي عملية تعيد توجيه المجرة بصورة جذرية، لكنها تستغرق مئات ملايين السنين. وتوصل الباحثون إلى هذا الاكتشاف خلال دراستهم الدوران البطيء للنجوم الموجودة في هالة مجرة درب التبانة، والتي تشكلت معظمها داخل مجرات أصغر اقتربت كثيراً من درب التبانة واندمجت فيها بمرور الزمن.

واستند الفريق البحثي إلى نتائج سابقة عن مهمة غايا التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، والتي بيّنت أن النجوم الموجودة في قرص درب التبانة تدور حول مركز المجرة بسرعة تبلغ نحو 220 كيلومتراً في الثانية، وهي سرعة أعلى بكثير من تلك التي تدور بها نجوم الهالة حول مركز المجرة، والتي لا تتجاوز 25 كيلومتراً في الثانية. ومن أجل تفسير هذا الاختلاف قام الفريق بمحاكاة حاسوبية لتطوّر مجرّات شبيهة بدرب التبانة. وبيّنت النتائج أن هذه المجرات صارت تضمّ نجوما بطيئة الحركة في هالتها بعد اصطدامها بشكل مباشر مع مجرات مجاورة بحجم "نقانق غايا"، ثمّ مرّت لاحقاً بعملية انقلاب القرص.

وأشارت "ذا غارديان" إلى أن هذا الاصطدام القديم كُشف عنه عام 2018، عندما استخدم فريق من علماء الفلك بيانات إضافية من مهمة غايا لرسم خرائط لمسارات النجوم داخل درب التبانة. واكتشف الباحثون أن بعض النجوم تتحرك في مدارات غير اعتيادية تشبه شكل النقانق، وتمكنوا من تتبع أصلها إلى مجرة قزمة كانت تتفكّك أثناء اندفاعها مباشرة نحو درب التبانة، وهو ما دفعهم لتسميتها بـ"نقانق غايا".

علوم وآثار زحام نجوم في أكبر وأدق صورة لمركز درب التبانة

وعلى الرغم من أنها صنّفت مجرة قزمة، فإن "نقانق غايا" كانت تحتوي على نجوم وغاز ومادة مظلمة تعادل كتلتها أكثر من 10 مليارات ضعف كتلة الشمس. ويعتبر علماء الفلك اليوم أن هذا الاصطدام كان آخر عملية اندماج كبرى شهدتها مجرة درب التبانة، وشكّل حدثاً مفصلياً في تاريخها، إذ أعاد تشكيل بنيتها جذرياً وأسهم في تكوين الانتفاخ المركزي، كما صار له تأثير مهيمن في الهالة النجمية. أما الاصطدام الكبير التالي فقد لا يقع قبل عدة مليارات من السنين، حين تندمج المجرة القزمة المعروفة باسم سحابة ماجلان الكبرى مع درب التبانة، وفق "ذا غارديان".