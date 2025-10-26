دراسة ألمانية تجيب عن سؤال: لماذا تعيش الإناث أكثر من الذكور؟

في مختلف أنحاء العالم، تعيش المرأة عموماً أكثر من الرجل، وتسري هذه القاعدة عبر التاريخ وفي معظم المجتمعات البشرية. ورغم أنّ التقدّم في علوم الطب وتحسّن مستويات المعيشة قد ساهم في تضييق الفجوة العمرية بين الجنسين في بعض مناطق العالم، يرجّح الباحثون أنّ هذه القاعدة لن تزول قريباً، لأنّها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعمليات التطوّر والارتقاء، كذلك تتجلّى بوضوح في كثير من الفصائل الحيوانية.

أجرى فريق بحثي يقوده علماء من معهد ماكس بلانك لعلوم الأنثروبولوجيا التطورية في مدينة لايبتسيغ الألمانية دراسة موسّعة شارك فيها خبراء من أنحاء مختلفة من العالم، تناولت الفروق العمرية بين الذكور والإناث لدى أنواع متعدّدة من الحيوانات والطيور والزواحف. وقد سلّطت هذه الدراسة الضوء على واحدٍ من أقدم ألغاز علم الأحياء: لماذا تختلف عملية الشيخوخة وطول العمر بين الجنسين؟

وبيّنت الدراسة، التي نُشرت في الدورية العلمية Science Advances، أنّ الإناث تعيش في معظم فصائل الثدييات أطول من الذكور. واستشهد الباحثون بأمثلة مثل قرود البابون والغوريلات، حيث تُظهر الإناث عمراً أطول من أزواجها. وفسّر العلماء هذه الظاهرة جزئيّاً بما يُعرف بـ"فرضية الجنس غير المتجانس" (Heterogametic Sex Hypothesis)، التي تركز على اختلاف كروموسومات الجنس بين الذكور والإناث. ففي الثدييات، تمتلك الإناث كروموسومين X، فيما يمتلك الذكور كروموسوم X وآخر Y، ويُفترض أن وجود كروموسومين من النوع X يمنح الإناث مقاومةً أكبر للطفرات الجينية الضارة، ما يُسهم في إطالة أعمارهن.

غير أنّ الدراسة أوضحت أنّ هذه القاعدة لا تسري على جميع الكائنات الحية؛ إذ إنّ ذكور كثير من أنواع الطيور والزواحف والحشرات تعيش أطول من إناثها. واعتمد الباحثون في دراستهم على بيانات لأكثر من 1176 فصيلة من الطيور والثدييات في حدائق الحيوان حول العالم. وأكّدت نتائج التحليل صحة فرضية "الجنس غير المتجانس"، حيث وُجد أنّ الإناث تعيش أطول من الذكور في 72 بالمائة من فصائل الثدييات، بزيادةٍ متوسطة تبلغ 12 بالمائة، بينما تعيش الذكور أطول من الإناث في 68 بالمائة من فصائل الطيور، بنسبة تفوق الإناث بنحو 5 بالمائة.

وقالت رئيسة فريق الدراسة، يوهانا شتارك، إنّ "بعض الفصائل خرجت عن النمط المعتاد للفروق العمرية بين الذكور والإناث"، موضحةً في تصريحاتٍ لموقع سايتيك ديلي أنّه "بالنسبة إلى كثيرٍ من فصائل الطيور الجوارح، تكون الإناث أكبر حجماً وأطول عمراً من الذكور، وبالتالي فإنّ مسألة كروموسومات الجنس قد تكون جزءاً فقط من القصة، لا الرواية كاملة".

ويرى الباحثون أنّ استراتيجيات التكاثر قد تلعب أيضاً دوراً في تفسير هذه الفوارق، إذ وفقاً لقاعدة الاختيار الجنسي، يمتلك الذكور خصائص جسدية معيّنة لجذب الإناث، مثل ألوان الريش الزاهية، وضخامة الجسم، والأسلحة الطبيعية كالقرون أو المخالب، ما يزيد من فرص التزاوج، لكنه في المقابل يُعرّض الذكور للإجهاد والمخاطر ويقلّل من متوسط أعمارهم. وتدعم الدراسة هذه الفرضية، إذ تبيّن أنّ الذكور في الفصائل التي يتزاوج فيها الذكر مع أكثر من أنثى – وتشهد منافسة شديدة بين الذكور – تموت عادةً قبل الإناث، بينما يعيش الذكور أطول في الفصائل أحادية التزاوج كالطيور، حيث تقلّ المنافسة.

وتوصّل الباحثون أيضاً إلى أنّ رعاية الصغار قد تكون عاملاً إضافياً في إطالة العمر، إذ تبيّن أنّ الكائن الذي يستثمر وقتاً وجهداً أطول في العناية بصغاره – وغالباً ما تكون الأنثى في الثدييات – يعيش عمراً أطول. وتُعدّ هذه السمة ميزةً تطوريةً لدى الرئيسيات مثلاً، إذ تعيش الإناث فترةً كافية لرعاية الصغار حتى بلوغها سنّ النضج الجنسي.

ومن بين الفرضيات التي اختبرها الفريق، فكرة أنّ ضغوط الحياة البرية – كالتعرّض للافتراس أو الأمراض أو الطقس القاسي – هي ما يقلّص أعمار الذكور. وللتأكد من ذلك، قارن الباحثون أعمار الحيوانات البرية بأعمار نظيراتها في حدائق الحيوان، فوجدوا أن الفجوة العمرية بين الذكور والإناث تبقى قائمة حتى في بيئات الحماية والرعاية، وإن كانت تضيق قليلاً في الأسر، كما هو الحال لدى الإنسان، حيث يسهم تحسّن ظروف الحياة والرعاية الصحية في تقليص الفجوة، دون القضاء عليها بالكامل.

وفي الختام، خلص الباحثون إلى أنّ تحسّن العوامل البيئية يمكن أن يساعد في تضييق الفجوة العمرية بين الجنسين، لكنه لن يلغيها تماماً، لأنّ اختلاف الأعمار بين الذكور والإناث جزءٌ من تاريخ تطوّر الإنسان والحيوان على حدٍّ سواء، ومن المرجّح أن يستمر هذا الاختلاف في المستقبل دون تغيّر جوهري.

(أسوشييتد برس)