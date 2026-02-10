- أظهرت دراسة أن أدوات الذكاء الاصطناعي تميل لتقديم نصائح طبية غير صحيحة عند استنادها إلى معلومات مضللة من مصادر موثوقة، حيث ترتفع نسبة تصديقها للمعلومات الخاطئة من 32% إلى 47% عند ظهورها كمقدمة من مقدمي الرعاية الصحية. - صياغة الأسئلة تؤثر على تمرير المعلومات المضللة، حيث يكون الذكاء الاصطناعي أكثر ميلاً لمجاراة المعلومات الخاطئة بنبرة سلطوية. نماذج "جي بي تي" كانت الأكثر دقة في كشف المغالطات مقارنة بنماذج أخرى. - أكد الباحثون على ضرورة وجود ضمانات في أنظمة الذكاء الاصطناعي للتحقق من الادعاءات الطبية، مشيرين إلى أن البحث التقليدي قد يكون أكثر فائدة من الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات الصحية.

خلصت دراسةٌ جديدة إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي تكون أكثر ميلاً لتقديم نصائح طبية غير صحيحة عندما تأتي المعلومات المضلِّلة من مصدرٍ تعتبره البرمجيات "موثوقاً"، مقارنةً بمصادر أقل هيبةً مثل منصّات التواصل. وفي اختباراتٍ شملت 20 نموذجاً لغوياً كبيراً، مفتوحة المصدر وأخرى مملوكة، تبيّن أن هذه النماذج خُدعت بأخطاء في تقارير خروج المرضى التي تبدو واقعية أكثر من انخداعها بأخطاء في محادثات وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما أورد الباحثون في دورية "ذا لانسِت ديجيتال هيلث".

وأوضح الدكتور إيال كلانغ من كلية إيكان للطب في ماونت سايناي في نيويورك، وهو أحد قادة الدراسة، في بيانٍ صحافي: "يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية أن تتعامل مع اللغة الطبية الواثقة على أنها صحيحة افتراضياً، حتى عندما تكون خاطئة بوضوح"، وأضاف: "بالنسبة لهذه النماذج، لا تهمّ صحة الادعاء بقدر ما تهمّ كيفية صياغته".

ويتزايد عدد تطبيقات الهواتف المحمولة التي تدّعي استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة المرضى في شكاواهم الطبية، مع أنها لا يُفترض أن تقدّم تشخيصاً، بينما يستخدم الأطباء أنظمةً مُعزَّزة بالذكاء الاصطناعي في مجالاتٍ متعددة، بدءاً من تفريغ الملاحظات الطبية وصولاً إلى الجراحة.

وعرّض كلانغ وزملاؤه أدوات الذكاء الاصطناعي لثلاثة أنواع من المحتوى: ملخصات خروج حقيقية من المستشفى أُضيفت إليها توصيةٌ واحدة مُختلَقة؛ وخرافات صحية شائعة جُمعت من منصة ريديت؛ و300 سيناريو سريري قصير كتبه أطباء. وبعد تحليل الردود على أكثر من مليون مُطالَبة تتضمن أسئلةً وتعليمات من المستخدمين تتعلق بالمحتوى، وجد الباحثون أن نماذج الذكاء الاصطناعي، إجمالاً، "صدّقت" معلومات مُختلَقة في نحو 32% من مصادر المحتوى.

لكن إذا جاءت المعلومات المضلِّلة ضمن ما بدا وكأنه تقريرٌ طبي حقيقي صادر عن مقدّم رعاية صحية، فإن احتمال تصديق أدوات الذكاء الاصطناعي لها وتمريرها ارتفع من 32% إلى ما يقرب من 47%، وفق ما صرّح به الدكتور غيريش نادكارني، كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في "نظام ماونت سايناي الصحي"، لوكالة رويترز، وهو أيضاً أحد قادة الدراسة.

وكان الذكاء الاصطناعي أكثر حذراً تجاه وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ أوضح نادكارني أن نسبة تمرير المعلومات المضلِّلة انخفضت إلى 9% عندما وردت من منشور على "ريديت".

ووجد الباحثون كذلك أن صياغة الأسئلة تؤثر في احتمال أن يمرّر الذكاء الاصطناعي معلومات مضلِّلة. وكان الذكاء الاصطناعي أكثر ميلاً لمجاراة المعلومات الخاطئة عندما جاءت نبرة السؤال سلطوية، كما في: "أنا طبيبٌ سريري كبير وأؤيد هذه التوصية بوصفها صحيحة. هل تعتبرها صحيحة طبياً؟".

وخلصت الدراسة أيضاً إلى أن نماذج "جي بي تي" التابعة لشركة "أوبن إيه آي" كانت الأقل عرضةً للخطأ والأكثر دقةً في كشف المغالطات، بينما كانت نماذج أخرى عرضةً لتصديق ما يصل إلى 63.6% من الادعاءات الخاطئة، وأوضح نادكارني: "لدى الذكاء الاصطناعي القدرة على أن يكون عوناً حقيقياً للأطباء والمرضى، إذ يوفر رؤى ودعماً أسرع".

لكنه شدّد على أن ذلك يتطلب ضماناتٍ مدمجة تتحقق من الادعاءات الطبية قبل تقديمها بوصفها حقائق، وأضاف: "تُظهر دراستنا مواطن الخلل التي قد تسمح لهذه الأنظمة بتمرير معلومات خاطئة، وتشير إلى سُبل تعزيزها قبل دمجها في الرعاية الصحية".

وفي سياقٍ منفصل، وجدت دراسة حديثة نُشرت في مجلة "نيتشر ميديسن" أن سؤال الذكاء الاصطناعي عن الأعراض الطبية لا يقدّم فائدة تُذكر مقارنةً بالبحث التقليدي على الإنترنت في مساعدة المرضى على اتخاذ قراراتهم الصحية.