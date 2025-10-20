دبلوماسيون إسرائيليون يجدون أنفسهم في مجموعات "واتساب" إيرانية

- حذّرت السلطات الإسرائيلية من إضافة موظفي وزارة الخارجية إلى مجموعات "واتساب" من إيران وباكستان، مشيرة إلى محاولات تجنيد إسرائيليين للتجسس عبر وسائل التواصل الاجتماعي. - أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل عن تحقيقات في مكالمات تهديدية من إيران، حيث تلقى إسرائيليون رسائل عبرية مسجلة تهدف لتجنيدهم وترهيبهم. - خلال العامين الماضيين، نجح عملاء إيرانيون في تجنيد إسرائيليين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بدأوا بمهام بسيطة مقابل المال وتطورت إلى جمع معلومات استخباراتية خطيرة.

حذّرت السلطات الأمنية الإسرائيلية من إضافة موظفين في وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى مجموعات "واتساب" من إيران وباكستان. وجاء التحذير في مذكرة أعقبت اتهامات الاحتلال لإيران بتجنيد إسرائيليين عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتجسّس المحتمل. وقالت المذكرة: "وردت مؤخراً تقارير عن إضافة دبلوماسيين إلى مجموعات واتساب، وليس من خلال الأرقام المسجلة لديهم. هذه مجموعات يُنشئها ويديرها خصومنا من أرقام هواتف من إيران وباكستان وغيرهما"، "لذلك، من الضروري توخي الحذر بشأن المجموعات التي تنضمون إليها وتُضافون إليها، بل وتغيير الإعدادات بحيث لا تُضافون إلى المجموعات إلى من خلال أرقام مسجّلة لديكم".

"واتساب" بوابة تجنيد محتمل

في الشهر الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل أنها تحقق في موجة من التقارير من إسرائيليين تلقّوا مكالمات، بحسب ما يبدو من إيران، تتضمّن رسائل عبرية مسجلة تحاول تجنيدهم وتهديدهم وترهيبهم. وفي يونيو/ حزيران، خلال حرب الـ12 يوماً بين إيران وإسرائيل، أفاد عدد من الشخصيات السياسية الإسرائيلية بتلقي مكالمات هاتفية تهديدية من إيران. كذلك ورد أن الجمهورية الإسلامية اخترقت هاتف وزيرة العدل السابقة، أيليت شاكيد، خلال تلك الفترة.

وتقول إسرائيل إنه، خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على غزة، سجّلت عشرات الحالات التي نجح فيها عملاء إيرانيون في تجنيد إسرائيليين في مخططات تجسّس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديداً تطبيق تليغرام، بحسب موقع تايمز أوف إسرائيل. ويقول الموقع إنه عادةً ما يكون هؤلاء الإسرائيليون مدنيين عاديين يتواصل معهم ضباط مخابرات إيرانيون عبر الإنترنت. يبدأ معظم "الجواسيس" بحسبه بأداء مهام تبدو غير ضارة مقابل المال، لكنها تتطور تدريجياً إلى مهام أكثر خطورة على إسرائيل، مثل جمع المعلومات الاستخباراتية وخطط اغتيال.