دافمان يغادر مسلسل "ذا سيمبسنز" نهائياً

- بعد 30 عامًا من الظهور، أُحيلت شخصية باري دافمان، المتحدث الرسمي باسم شركة داف للجعة، إلى التقاعد في الحلقة 37 من الموسم الحالي لمسلسل "ذا سيمبسنز"، حيث أعلن دافمان الخبر لعائلة سيمبسون والمشاهدين. - عُرفت شخصية دافمان، التي أداها هانك أزاريا، بزيّها المميز وعبارتها الشهيرة "أوه أجل"، وظهرت لأول مرة في حلقة "مدينة نيويورك ضد هومر سيمبسون" عام 1997. - يأتي هذا التغيير بعد رحيل شخصيات أخرى من المسلسل، مثل أليس غليك، ويثير الجدل حول مستقبل الشخصيات في "ذا سيمبسنز".

أعلن مسلسل ذا سيمبسنز عن إحالة شخصية شهيرة إلى التقاعد بعد ما يقارب 30 عاماً من الظهور. وفي الحلقة 37 من الموسم الحالي، التي حملت عنوان "الانفصال"، ظهرت للمرة الأخيرة شخصية باري دافمان المتحدث الرسمي باسم شركة داف للجعة، الذي يتحدث بصيغة الغائب، ونطقت بعبارتها "أوه أجل!" لآخر مرة.

وفي منزل عائلة سيمبسون أخبر دافمان هومر ومارج وأطفالهما بأنه قد أحيل على التقاعد، وفي نفس اللحظة كان يُعلن الخبر للمشاهدين، حيث قال: "لقد أوقفت شركة داف، همم، استخدام تلك الشخصية إلى الأبد". وتابع: "جميع أشكال الإعلان القديمة أصبحت بالية. المتحدثون الرسميون للشركات، والإعلانات المطبوعة، والإعلانات التلفزيونية. حتى أطفال اليوم لا يستطيعون غناء أغاني الإعلانات".

عُرفت شخصية دافمان التي يؤدي صوتها هانك أزاريا بزيّ البطل الخارق الذي يتألف من عباءة حمراء وحزام مزين بعبوات جعة داف، بالإضافة إلى عبارته الشهيرة: "أوه أجل". وكان ظهوره الأول في حلقة بعنوان "مدينة نيويورك ضد هومر سيمبسون" عام 1997.

ويأتي الظهور الأخير للشخصية الرئيسية بعد أقل من شهرين من رحيل شخصية أخرى من "ذا سيمبسنز"، لكن مع مصير أكثر مأساوية؛ إذ أثناء إلقاء خطبة، توفيت أليس غليك، عازفة الكنيسة، التي كانت شخصية ثانوية منتظمة في المسلسل على مدار 35 موسماً على مدار 34 عاماً. وكان المسلسل قد أثار جدلاً بعدما قتل في يونيو/حزيران الماضي شخصية مارج سيمبسون، إحدى أهم شخصيات المسلسل، لكن فقط في مشهد استباقي تدور أحداثه بعد سنوات.