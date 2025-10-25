"داخل غزة" في بيروت... كي لا يمحى الصوت

- فيلم "من داخل غزة" يوثق يوميات صحافيي وكالة فرانس برس تحت القصف الإسرائيلي، ويعرض مشاهد صامتة تعكس واقعاً ينهار وأناساً يوثقون سقوطه، من إخراج هيلين لام ترونغ. - يبرز الفيلم التحديات التي واجهها الصحافيون في غزة، حيث منع الجيش الإسرائيلي دخول الصحافيين الأجانب، مما جعلهم يتحملون عبء نقل الحقيقة بمفردهم، مع معاناتهم من اضطرابات ما بعد الصدمة. - يعكس الفيلم معاناة 2.5 مليون إنسان محاصر في غزة، حيث تتحول الكاميرا إلى وسيلة بقاء، ويواصل الصحافي الكتابة حتى عندما يصبح هو نفسه الخبر.

لم تكن صالة الكوليزيه في شارع الحمرا البيروتي مجرّد مكان لعرض فيلم مساء أمس الجمعة، بل مساحة لتجربة هزت مشاعر الجمهور الذي شاهد فيلم "من داخل غزة" الذي يوثّق يوميات صحافيي وكالة فرانس برس تحت القصف الإسرائيلي في القطاع الفلسطيني المدمّر والمحاصر. الدموع انهمرت مع اللقطات الأولى، والتصفيق دوّى طويلاً عند النهاية، كأنّ الجمهور أراد احتضان أولئك الذين بقوا محاصرين في الصورة. مشاهد صامتة تلتها تنهيدات خافتة، ووجوه متسمّرة على الشاشة، حيث تتحوّل الكاميرا إلى آخر ما تبقّى من صوت في غزة.

الفيلم الوثائقي "داخل غزة" (Inside Gaza) أخرجته الصحافية المستقلة هيلين لام ترونغ، وهو من إنتاج مشترك بين قناتي "آر تي" و"آر تي بي إف" البلجيكية، بمشاركة شركة فاكت ستوري التابعة لوكالة فرانس برس والمتخصّصة في إنتاج الأفلام الوثائقية. بُني على لقطات صوّرها فريق وكالة فرانس من داخل قطاع غزة الخاضع لحظر تام على المعلومات من الجيش الإسرائيلي. فيلم يحاول أن يلتقط، بعدسةٍ مرتجفة من كثرة القصف، صورةَ واقعٍ ينهار وأناسٍ يوثّقون سقوطه في الوقت نفسه.

جرى إجلاء الصحافيين السبعة مع عائلاتهم بين فبراير/شباط وإبريل/نيسان 2024، وهم يعيشون حالياً في الدوحة والقاهرة ولندن، ويعانون اضطرابات ما بعد الصدمة. وتعمل وكالة فرانس برس اليوم مع نحو عشرة مراسلين مستقلين في غزة.

الكثير من الصحافيين الذين غطّوا الأحداث هم من خرّيجي السنوات الأخيرة في الجامعات. بدأوا حياتهم المهنية داخل حرب إبادة. ومع ذلك، كما يقول مدير مكتب الوكالة في غزة، عادل الزعنون، "الرسالة مستمرة".

منذ الأيام الأولى لحرب الإبادة الإسرائيلية، وجد الصحافيون أنفسهم وحيدين في الميدان. العالم محجوبٌ عن غزة، بعد أن منعت إسرائيل دخول أي صحافي أجنبي إلى القطاع. يقول الفيلم، بلغة الصورة، إنّ رواية ما يحدث باتت مهمّة من هم داخل الإبادة نفسها: أولئك الذين يصوّرون وهم يهربون، يكتبون وهم يدفنون أبناء زملائهم.

في الفيلم، شهاداتٌ مؤلمة عن استحالة إدخال صحافيين أو مصوّرين أجانب. يقول أحد المراسلين: "كنّا نتمنى وجودهم، لأنّ الجيش الإسرائيلي كان يشكّك في مصداقية الصور التي ننشرها. وصل الأمر إلى حدّ الادعاء أن صورة الأب الحاضن لابنه الميت ليست حقيقية، بل دمية. مجلات عالمية اتصلت تسألنا: هل يمكنكم إثبات أن الصورة ليست مزيفة؟"

تقول مخرجة الفيلم، هيلين لام ترونغ، لـ"العربي الجديد" إنّ ما حدث مع الصحافيين كان "حدثاً بالغ الخطورة، وجدوا أنفسهم فيه وحيدين. تولّوا بمفردهم عبءَ رواية ما يجري في غزّة، وهذا أمر غير مسبوق في تاريخنا الحديث"، وتضيف: "السبيل الوحيد للمشاركة في سرديّة غزّة هو الارتكاز إلى عملهم، وهذا ما يقوم به الفيلم". أما عن عرض الفيلم في العاصمة اللبنانية بيروت، فتقول: "كان عرضه هنا مربكاً بالنسبة إليّ، إذ إنّ اللبنانيين يدركون تماماً ما يحدث، وطاولهم الأذى نفسه من الهجمات الإسرائيلية".

من جهته، يقول مدير مكتب "فرانس برس" في غزة، عادل الزعنون: "نحتاج عشرات الأفلام لفهم تفاصيل الواقع هناك. كل من له علاقة بالصحافة والحريات عليه أن ينتبه: حين تُستهدف الصحافة بهذا الشكل، فثمة من يريد دفن الحقيقة". ويختم قائلاً: "هناك شعبٌ يستحق الحياة ويريدها، ولا يستحق ما جرى له من كل هذه الآلام". لكنّ ما بعد الخروج من غزة لم يكن أسهل. "العجز مضاعف"، كما يصف الزعنون: "خرجنا نحو 250 صحافياً، واليوم استشهد 255 صحافياً، وأُصيب أكثر من 400. منازلهم دُمّرت، ومكاتبهم سُويت بالأرض، ومع ذلك، ما زال هناك من يغطّي المجزرة".

تُظهر اللقطات ما هو أبعد من التوثيق: 2.5 مليون إنسانٍ محاصرون في رقعةٍ صغيرة، يعرفون بعضهم بالاسم والوجه. في هذا المكان، كل قصفٍ يُصيب أحداً تعرفه، وكل كاميرا تُصبح سلاحاً أخيراً في معركة الوجود.

يقول أحد المراسلين بصوتٍ مبحوح: "من يستهدف الصحافيين يفعل ذلك عن قصد، لأنه لا يريد للعالم أن يرى". ثم تضيف مراسلة: "في لحظاتٍ كثيرة، تمنّينا الموت السريع، لأنّ البطء في الموت صار جزءاً من حياتنا اليومية"، وتتابع بابتسامةٍ باهتة: "أو إذا كنّا سنتعرّض لأضرار جسدية، نتمنى أن تكون في منطقة أقل ضرّراً، كاليسار بدل اليمين مثلاً".

هكذا، لا يكتفي الفيلم بسرد يوميات العمل وسط القصف، بل يفتح باباً على معنى الصحافة في زمن الإبادة: أن تتحوّل الكاميرا إلى وسيلة بقاء، وأن يواصل الصحافي الكتابة حتى عندما يصبح هو نفسه الخبر. فـInside Gaza ليس عن غزة فحسب، بل عن الإنسان الذي يكتب كي لا يُمحى صوته من بين الركام.