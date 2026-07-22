- يواصل خوليو إغليسياس معركته القضائية ضد نائبة رئيس الوزراء الإسباني يولاندا دياز، مطالباً بتعويض قدره 50 ألف يورو عن الأضرار المعنوية بسبب تصريحاتها العلنية التي يعتبرها مساساً بشرفه وخصوصيته. - بدأت القضية بعد تصريحات دياز في برنامج تلفزيوني حول دعوى قدمتها عاملتان سابقتان ضد إغليسياس تتهمانه بالاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي، مما دفعه للجوء إلى المحكمة العليا. - وسّع إغليسياس تحركاته القانونية بشكوى جنائية ضد صحيفة دياريو. إس، متهماً إياها بالتشهير والإضرار بسمعته بعد نشرها تفاصيل الشكوى ضده.

يواصل المغني الإسباني خوليو إغليسياس معركته القضائية ضد نائبة رئيس الوزراء الإسباني ووزيرة العمل يولاندا دياز، إذ رفع دعوى مدنية ضدها أمام المحكمة العليا الإٍسبانية، يتهمها فيها بـ"المساس غير المشروع بالحق في الشرف والخصوصية الشخصية"، مطالباً بمبلغٍ قدره 50 ألف يورو تعويضاً عن الأضرار المعنوية، التي يقول إنه تعرّض لها نتيجة تصريحات الوزيرة العلنية بحقه.

كان إغليسياس قد بدأ تحركه ضد يولاندا دياز في مطلع العام الحالي على خلفية تصريحات أدلت بها وزير العمل ضده، وخلال مشاركتها في برنامج تلفزيوني على القناة الرسمية الإسبانية، بعد الكشف عن دعوى بحق إغليسياس قدمتها عاملتان سابقتان اتهمتاه بجرائم تتعلق بالاتجار بالبشر، بغرض العمل القسري والاستغلال، إضافة إلى الاعتداء الجنسي وانتهاك حقوق العمل.

طالب المغني آنذاك نائبة رئيس الوزراء بالتراجع عن تصريحاتها، إلا أن الوزيرة رفضت ذلك، وهو ما دفع إغليسياس إلى اللجوء للمحكمة العليا عبر المسار المدني. وكانت نيابة المحكمة الوطنية الإسبانية قد قررت حفظ الدعوى التي رفعت بحق المطرب الإسباني، وأرشفتها بسبب عدم اختصاص القضاء الإسباني بالنظر في الوقائع.

نجوم وفن خوليو إغليسياس يقاضي وزيرة إسبانية بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي

طالب إغليسياس، وفقاً لنص الدعوى التي قدمها، المحكمة بإلزام دياز بالإقرار بأن تصريحاتها شكلت "اعتداءً غير مشروع ضد حقه في الشرف"، إضافة إلى تقديم اعتذار علني والتراجع عن تصريحاتها ودفع المبلغ المطلوب، بما في ذلك تحمّل مصاريف الدعوى.

في السياق نفسه، وسّع المطرب الإسباني تحركاته القانونية، إذ تقدم أيضاً أمام محاكم مدريد بشكوى جنائية ضد صحيفة دياريو. إس، بتهم السب والقذف والإضرار بسلامته، متهماً الصحيفة بشن حملة "تشهير وإعدام إعلامي".

وكانت الجريدة قد نشرت شكوى عاملتين ضد إغليسياس كانتا تعملان في منزله في الدومينكان وعرضت مضمون تلك الشكوى وما جاء بها من اتهامات بحق الفنان شملت الاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر، إضافة إلى انتهاك حقوق العمل.