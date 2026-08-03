خلافات على الأجور تهدد إنتاج الجزء الثاني من فيلم "باربي"

- يواجه الجزء الثاني من فيلم "باربي" عقبات بسبب تعثر المفاوضات بين شركة وارنر براذرز ديسكفري وفريق العمل حول الأجور ونسب الأرباح، حيث يسعى رايان غوسلينغ لرفع أجره إلى 20 مليون دولار، بينما لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. - تسابق الشركة الزمن للتوصل إلى اتفاق قبل ديسمبر، حيث تنتهي حقوق تطوير الفيلم لتعود إلى شركة ماتيل، مما قد يضطرها لإعادة تطوير المشروع بالكامل. - رغم النجاح الكبير للجزء الأول، فإن إنتاج الجزء الثاني لن يبدأ قريباً بسبب ارتباط أبطال الفيلم بمشاريع أخرى.

يواجه الجزء الثاني من فيلم "باربي" عقبة قد تهدد خروجه إلى النور، بعدما كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن تعثر المفاوضات بين شركة وارنر براذرز ديسكفري وفريق العمل، بسبب خلافات تتعلق بالأجور ونسب الأرباح.

وفقاً للصحيفة، رفض الرئيس التنفيذي للشركة، ديفيد زاسلاف، الموافقة على منح بطلي الفيلم مارغو روبي ورايان غوسلينغ عقوداً جديدة تتضمن حصصاً من الأرباح، فيما يسعى الأخير، المرشح سابقاً لنيل جائزة أوسكار عن دوره في شخصية "كين"، إلى رفع أجره إلى 20 مليون دولار. في المقابل، أوضح متحدث باسم الشركة أنه لم يكن هناك إطار اتفاق نهائي جرى التراجع عنه.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العروض المالية التي قدمتها "وارنر براذرز ديسكفري" لفريق عمل فيلم "باربي" ولم يتم الاتفاق عليها؟ ما هو الموعد النهائي الذي تنتهي فيه حقوق تطوير جزء جديد من فيلم "باربي" لتعود إلى شركة "ماتيل"؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويأتي الخلاف في وقت حرج، إذ تسابق الشركة الزمن للتوصل إلى اتفاق قبل ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو الموعد الذي تنتهي فيه حقوق تطوير جزء جديد من الفيلم، لتعود إلى شركة ماتيل المالكة لعلامة "باربي".

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، ستضطر "ماتيل" إلى إعادة تطوير المشروع بالكامل، بما يشمل اختيار مخرج جديد وطاقم تمثيل مختلفاً ورؤية جديدة للفيلم.

وأكد الرئيسان المشاركان لاستوديوهات "وارنر"، بام أبدي ومايكل دي لوكا، استمرار المفاوضات. وقالا في بيان إن الشركة تمتلك اتفاقاً مع "ماتيل" بشأن الحقوق، وقدمت "سلسلة من العروض الكبيرة" لإتمام التعاقدات الخاصة بالفيلم، إلا أنها لم تتمكن حتى الآن من الاتفاق مع فريق العمل.

وأشار التقرير إلى أن الاستوديو قدم نحو ستة عروض مختلفة خلال السنوات الثلاث الماضية لفريق الفيلم الذي يضم المخرجة غريتا غيرويغ وشريكها في كتابة السيناريو نواه بومباك، إضافة إلى روبي وغوسلينغ، إلا أن أحدث هذه العروض رُفض من ممثليهم.

ويعود تعقيد المفاوضات إلى أن عقود الجزء الأول لم تتضمن أي بند يخص إنتاج أجزاء لاحقة، إذ اكتفت "وارنر" آنذاك بتوقيع عقود لفيلم واحد فقط، في خطوة هدفت إلى استقطاب غريتا غيرويغ لإخراج الفيلم، بعدما تعثر المشروع لسنوات. وعلى الرغم من أن غيرويغ وبومباك توصلا إلى فكرة للجزء الثاني، هُما يرفضان الكشف عنها قبل حسم جميع الاتفاقات المالية والتعاقدية.

حقق "باربي"، الذي طرح في يوليو/تموز 2023، نجاحاً استثنائياً بإيرادات تجاوزت 1.4 مليار دولار حول العالم، كما نال ثمانية ترشيحات لجوائز أوسكار، وأسهم في ترسيخ مكانة غيرويغ وروبي وغوسلينغ، إلى جانب تعزيز حضور شركة ماتيل في صناعة السينما.

وسبق أن أكدت مارغو روبي، في تصريحات لمجلة فرايتي عام 2024، أن الفيلم لم يُصمم ليكون بداية سلسلة أو ثلاثية، مشيرة إلى أن جميع القائمين عليه كانوا منفتحين على تقديم جزء جديد، شرط أن تمتلك غيرويغ فكرة تستحق التنفيذ.

وحتى في حال التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة، لن يبدأ إنتاج الجزء الثاني قريباً، نظراً إلى ارتباط أبطال الفيلم وصنّاعه بمشاريع أخرى، إذ تصور روبي حالياً فيلم Ocean's 11، بينما يستعد غوسلينغ لبطولة فيلم Ghost Rider، في حين تنشغل غيرويغ بالتحضير لإطلاق فيلمها الجديد Narnia لصالح "نتفليكس".