خطاب اليمين المتطرف في الأغاني والأطباق وداخل النوادي

لم تعد رسائل اليمين المتطرف محصورة في خطابات السياسيين أو حلقات البودكاست المتطرفة، بل باتت تتسلل بهدوء إلى مجالات أوسع وأكثر ألفة في الحياة اليومية، من الفن والثقافة إلى الرياضة والصحة وأنماط العيش. ومن الموسيقى إلى الطبخ، مروراً بالفنون القتالية والعافية، يستثمر اليمين المتطرف كل مساحة ممكنة لتحويل الممارسات الثقافية إلى أدوات تطبيع ونشر لأفكاره في المجتمعات الغربية.

الموسيقى بوابة أولى

تقول عالِمة الاجتماع والباحثة في الموسيقى الشعبية وأستاذة جامعة بودابست، إميليا بارنا، في حديثها إلى مجلة غرين يوروبيان جورنال، إن العقد الأول من الألفية الثانية شهد في المجر نشوء ثقافة فرعية يمينية متطرفة متكاملة، تمتلك مؤسساتها ومهرجاناتها ومحطاتها الإذاعية الخاصة. وأسهم هذا المشهد الثقافي الراديكالي بشكل مباشر في صعود حزب "يوبيك" اليميني المتطرف. ومع مرور الوقت، انتقلت بعض الفرق الموسيقية من الهامش إلى التيار العام. ففرقة Ismerős Arcok، على سبيل المثال، كانت أغنيتها Nélküled معروفة في البداية ضمن أوساط محدودة من موسيقى الروك المحلية، قبل أن تتحول اليوم إلى ما يشبه نشيداً وطنياً غير رسمي في المجر: تُغنّى في حفلات التخرج، وتُعزف في الأعراس، وتحظى بدعم علني من الحكومة، في مؤشر واضح على تطبيع خطاب كان يُعدّ متطرفاً قبل سنوات قليلة.

ترى الباحثة في المركز النرويجي لدراسات الأقليات، كاثرين كوندور، أن الانضمام إلى اليمين المتطرف لا يحدث غالباً عبر قناعة أيديولوجية مسبقة، بل عبر مسارات ثقافية واجتماعية. تقول لصحيفة ذا غارديان: "يبدأ الأمر بالاستماع إلى فرقة موسيقية، ثم حضور حفلاتها، ثم التعرف إلى أشخاص آخرين، وقد يتطور الأمر تدريجياً". وتضيف أن العثور على موسيقى أو ثقافة "تناسب الذوق الشخصي" يمكن أن يكون له تأثير عاطفي قوي، يمهّد للانتقال إلى تبنّي خطاب أوسع.

وتؤكد أستاذة ثقافات الإعلام المعاصر في جامعة رادبود الهولندية، ميلاني شيلر، أن الموسيقى، حين تُفهم ضمن شبكة ثقافية تشمل التمويل والسياسات، تساهم في "إعادة تشكيل ما يُعدّ مقبولاً وطبيعياً"، وتفتح المجال لبناء مجتمعات بديلة وتغيير الخطاب العام.

الطبخ قناعاً أيديولوجياً

في ألمانيا، ظهرت قناة مطبخ بالاكلافا على "يوتيوب" عام 2014، وقدّمت نفسها على أنها محتوى خفيف عن الطبخ النباتي. يظهر في مقاطعها رجلان يقطعان الخضار ويضحكان أمام الكاميرا، لكنهما يرتديان أقنعة وملابس تحمل رموزاً نازية. استمرت القناة أشهراً قبل أن يحذفها "يوتيوب" لمخالفتها سياساته. ووفق ورقة بحثية نشرتها جامعة ليستر البريطانية، شكّلت هذه القناة "مثالاً نموذجياً على تحديث المشهد النازي الجديد الناطق بالألمانية"، حيث تُغلّف الأيديولوجيا المتطرفة بقالب يومي عادي، بعيد عن الخطاب السياسي المباشر. ونقل تقرير لشبكة دويتشه فيله عن الصحافي المتخصص في الحركات اليمينية المتطرفة، فيليكس هوسمان، قوله إن "النازيين الجدد، مهما اختلفت أشكالهم، يشتركون في أيديولوجية واحدة تعود جذورها إلى عام 1933".

الصحة والعافية: منطقة رمادية

في الولايات المتحدة، لا يبدو الربط بين اليمين المتطرف وصناعة محتوى الصحة والعافية بديهياً للوهلة الأولى، لكنه يصبح واضحاً عند التدقيق. فبعض المؤثرين الذين يروّجون لـ"الصحة الطبيعية" و"الغذاء العضوي" واليوغا، يدمجون هذه المضامين بخطابات مؤامراتية. المؤثرة ميليسا رين لايفلي، على سبيل المثال، تقدّم وصفات ونصائح عن العافية، لكنها في الوقت نفسه تروّج لنظريات مثل "الدولة العميقة" التي تزعم أنها تستهدف الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وفي منتديات الصحة النفسية تنتشر شعارات مثل "أنقذوا الأطفال"، المرتبطة بنظرية مؤامرة تزعم أن نخباً سياسية تشرب دم الأطفال. هذه السرديات، التي تبدو للوهلة الأولى بعيدة عن السياسة، تشكل أرضاً خصبة لأفكار اليمين المتطرف. وتشير دراسة نُشرت عام 2011 في مجلة "الدين المعاصر" إلى وجود "حركة إلكترونية سريعة النمو" تمزج بين اليوغا وحميات العصائر من جهة، ونظريات مؤامرة عن جماعات سرية تتحكم بالعالم من جهة أخرى، مثل رفض اللقاحات بذريعة زرع أجهزة تتبع، أو التحذير من شبكات الجيل الخامس، وهي أفكار يتبنّاها اليمين المتطرف على نطاق واسع.

الرياضة غطاء اليمين المتطرف للتجنيد

في كندا، كشفت تقارير عن اجتماع جماعات تفوق العرق الأبيض في فانكوفر خلال الصيف الماضي ضمن مؤتمر سري للنازيين الجدد، حضره أيضاً مدربون وأصحاب صالات فنون قتالية. واعتبرت عضوة مجلس المدينة ريبيكا بلاي، في تصريح لقناة سي بي سي، أن ظهور مثل هذه الجماعات "مقلق للغاية". وفي بريطانيا، أظهر تحقيق لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن جماعة يمينية متطرفة، مرتبطة بحركات عنيفة، تستخدم واجهة نادٍ رياضي لتجنيد شبان، تحت شعار "ثقافة المحارب". يدّعي نادي "أكتيف كلوب" أنه يروّج للصداقة واللياقة البدنية، لكنه يُشيد بالزعيم النازي أدولف هتلر ويصفه بـ"البطل"، كما يرتبط بحركة "رايز أبوف موفمنت". وينقل التحقيق عن خبير التطرف ألكسندر ريتزمان قوله إن هذه الجماعات تستخدم صورة "النادي الرياضي" لبناء "مليشيات" تستعد لـ"العنف المنظم". بهذا المعنى، لا يعمل اليمين المتطرف على نشر أفكاره من خلال السياسة وحدها، بل عبر إعادة تعريف الثقافة اليومية نفسها، مستفيداً من الفنون وأنماط الحياة بوصفها مساحات تأثير ناعمة، يصعب رصدها لكنها شديدة الفعالية.