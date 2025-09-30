خطأ مروري من سيارة ذاتية القيادة يربك شرطة كاليفورنيا

- أوقفت شرطة سان برونو سيارة ذاتية القيادة من شركة وايمو بعد انعطاف غير قانوني، مما أثار حيرة الضباط حول كيفية تحرير مخالفة لسيارة بلا سائق بشري. - أكدت وايمو التزامها بتحسين السلامة المرورية عبر التعلم المستمر، بينما أشار حاكم كاليفورنيا إلى قانون جديد سيسمح للشرطة بإصدار إشعارات عدم الامتثال للسيارات الذاتية القيادة بدءًا من يوليو 2026. - تواجه وايمو تحديات متعددة، منها استدعاء مركبات بسبب خلل برمجي وتحقيقات حول انتهاكات قوانين السلامة المرورية.

واجه أحد أقسام الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأميركية موقفاً غير معتاد الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن أوقف عناصره سيارة انعطفت بشكل غير قانوني، ليتفاجأوا بأنها سيارة ذاتية القيادة (بلا سائق خلف المقود)، ما وضعهم في حيرة حول كيفية تحرير المخالفة. وبحسب صحيفة ذا غارديان البريطانية، جرت الحادثة خلال حملة لمكافحة القيادة تحت تأثير الكحول في مدينة سان برونو، حيث أوقف عناصر الشرطة السيارة من دون سائق بعد أن قامت بانعطاف غير قانوني عند إشارة ضوئية.

ونشرت شرطة سان برونو، السبت، صورةً يظهر فيها ضابط وهو يتفحص سيارة من شركة وايمو الرائدة في خدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة في منطقة خليج سان فرانسيسكو. وجاء في منشور الشرطة: "بما أنه لم يكن هناك سائق بشري، لم يكن بالإمكان تحرير مخالفة (دفاتر مخالفتنا لا تحتوي على خانة خاصة بكلمة "روبوت")". ولفتت الشرطة إلى أنها أبلغت شركة وايمو عن الخلل، وأضافت: "نأمل أن تمنع إعادة البرمجة السيارة من القيام بمزيد من التحركات غير القانونية".

وفي بيان رسمي، ذكرت "وايمو" أن نظام القيادة الذاتية لديها، المسمى "وايمو درايفر"، "مصمم لاحترام قواعد الطريق". وأضافت: "نحن نحقق في هذه الواقعة، ونؤكد التزامنا تحسين السلامة المرورية من خلال التعلم المستمر والتجارب الميدانية".

وكان حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، قد وقّع العام الماضي مشروع قانون يسمح للشرطة بتحرير "إشعار بعدم الامتثال" إذا خرقت سيارة ذاتية القيادة قوانين المرور، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يوليو/ تموز 2026، ويُلزم الشركات بتوفير خط طوارئ خاص. وجاء القانون بعد سلسلة حوادث في سان فرانسيسكو تسبّبت بها سيارات القيادة الذاتية.

ورداً على انتقادات طاولت الضباط بسبب ما اعتبر تساهلاً منهم، أكدت شرطة سان برونو أن "هناك تشريعات قيد الإعداد ستسمح للضباط بإصدار إشعارات رسمية للشركات". وانطلق مشروع سيارات "وايمو" في مختبر أبحاث إكس التابع لشركة غوغل عام 2009. وواجهت "وايمو" عدّة مشاكل حتى الآن، من بينها استدعاء 1200 مركبة مطلع العام الحالي بسبب خلل برمجي أدى إلى اصطدامات مع سلاسل وحواجز ثابتة أخرى. كذلك تواجه تحقيقاً من الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة بعد تلقيها عدداً من البلاغات عن انتهاك السيارات قوانين السلامة المرورية.