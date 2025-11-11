- خطأ محظوظ يقود للفوز: ضغطت نانسي من أوهايو على زر خاطئ في آلة بيع تذاكر اليانصيب، مما أدى لفوزها بمبلغ 7500 دولار في برنامج Cash Explosion، ثم 50 ألف دولار في تحدي "الفرصة الثانية"، بالإضافة إلى 785 دولاراً من تذاكر Win it All. - ظهور تلفزيوني غير متوقع: لم تكن نانسي تتوقع أن يؤدي خطأ بسيط إلى ظهورها في البرنامج التلفزيوني Cash Explosion، حيث أصبحت الفائزة الكبرى. - خطط مستقبلية: تخطط نانسي وزوجها لاستخدام أرباحها لبناء جناح غرفة نوم رئيسي في منزلهما.

ضغطت امرأة من ولاية أوهايو على الزر الخطأ في آلة بيع تذاكر يانصيب، ما أدى إلى سلسلة من الأحداث انتهت بفوزها بأكثر من 50 ألف دولار. وبفضل تذكرة يانصيب خاطئة فازت سيدة تدعى نانسي بمبلغ 7500 دولار في الجولة الأولى من برنامج اليانصيب، ثم حصلت على 50 ألف دولار في فرصة ثانية، ثم حققت ربحاً إضافياً قدره 785 دولاراً.

ووفقاً لبيان صحافي صادر عن "يانصيب أوهايو"، كانت نانسي، وهي من مدينة مينستر، تشتري تذكرة يانصيب من نوع "اكشط واربح" من كشك للخدمة الذاتية عندما ضغطت على الزر الخطأ. وقال مسؤولو اليانصيب: "لم تكن تحلم أبداً بأن يؤدي هذا الخطأ البسيط إلى ظهورها في برنامج Cash Explosion، لم تقتصر مشاركتها على الظهور التلفزيوني الأول فحسب، بل أصبحت أيضاً الفائزة الكبرى".

وCash Explosion برنامج تلفزيوني أسبوعي يتيح للمشاركين استخدام تذاكر يانصيب "اكشط واربح" الخاصة بالبرنامج للدخول في سحب للفوز بفرصة الظهور في البرنامج وربح آلاف الدولارات. وعندما ظهرت المرأة في البرنامج، فازت بمبلغ 7500 دولار وجائزة التذكرة الكبرى، كل ذلك في الجولة الأولى، وفقاً لمسؤولي اليانصيب.

وقال مسؤولو اليانصيب: "لم يكن ذلك كافياً للتأهل إلى تحدي Cash Challenge. ومع ذلك، استغلت الفرصة كاملةً للتقدم إلى تحدي 'الفرصة الثانية' في Cash Challenge بفوزها بمبلغ 50 ألف دولار عندما ظهر اسمها ثلاث مرات". وحتى بعد مغادرتها البرنامج، كان لا يزال لديها المزيد من الجوائز، فقد عادت إلى منزلها بتذاكر Win it All بقيمة ألف دولار. حاولت الانتظار حتى عيد الشكر لكشطها، لكنها قالت إنها لم تستطع الانتظار. والنتيجة: فازت بمبلغ إضافي قدره 785 دولاراً من هذه التذاكر. وقال مسؤولو اليانصيب إنها هي وزوجها "يخططان لبناء إضافة لمنزلهما ليتمكنا من الحصول على جناح غرفة النوم الرئيسي الذي يحلمان به في الطابق الأرضي".