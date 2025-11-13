خريطة النفوذ اليميني داخل " بي بي سي"

- تواجه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أزمة هوية تتعلق بدورها كهيئة خدمة عامة أو أداة سياسية، خاصة مع صعود المحافظين الجدد واتهامات التحيّز اليساري. - تعرضت "بي بي سي" لضغوط سياسية ومالية، مع تعيين شخصيات مقربة من الحزب الحاكم، مما أدى إلى تآكل الحدود بين السياسة والإعلام العام. - كشفت أحداث مثل حرب غزة وفضيحة وثائقي ترامب عن عمق الأزمة، حيث فقدت "بي بي سي" ثقة الجمهور، مما يثير تساؤلات حول استقلال الصحافة.

منذ تأسيسها قبل قرن تقريباً (1922)، كانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) النموذج الأبرز للصحافة العامة المستقلة، وصوت بريطانيا الذي يتجاوز الحكومات المتعاقبة. لكن المؤسسة التي طالما وُصفت بأنها معيار الحياد والموثوقية، تعيش اليوم أزمة غير مسبوقة، تتجاوز استقالة مديرها العام تيم ديفي ومديرة الأخبار ديبورا تيرنس، إلى إشكالية هوية أعمق: هل ما زالت "بي بي سي" هيئة خدمة عامة، أم أصبحت أداة في يد المحافظين الذين يسعون إلى إعادة تشكيلها على صورتهم؟

مشروع السيطرة

لم تبدأ أزمة "بي بي سي" مع قضية دونالد ترامب وبرنامج "بانوراما"، بل هي ثمرة مسار طويل بدأ مع صعود المحافظين الجدد في بريطانيا في العقدين الأخيرين. فمنذ مطلع الألفية، أخذت تتبلور في أوساط اليمين خطة منظمة لتقويض مكانة المؤسسة، عبر اتهامها بما يسمى "التحيّز اليساري البنيوي". في عام 2004، وضع دومينيك كامينغز، الذي أصبح لاحقاً مستشار بوريس جونسون، تصوراً لإنشاء بدائل إعلامية محافظة تشبه "فوكس نيوز"، وإضعاف "بي بي سي" تدريجياً عبر الضغط السياسي والتمويل. وبحلول عام 2019، عندما تسلّم جونسون رئاسة الحكومة، بدأ هذا المشروع يتحوّل إلى سياسة تنفيذية واضحة: تشكيل لجان لمراجعة مستقبل البث العام، وتعيين شخصيات مقربة من الحزب الحاكم في المناصب العليا داخل "بي بي سي" و"أوفكوم" الجهة الناظمة للبث. النتيجة كانت تآكل الحدود بين السياسة والإعلام العام، وتحويل النقاش حول "الحياد" إلى صراع سياسي لا مهني.

" بي بي سي"... بوابة النفوذ السياسي

من داخل المؤسسة نفسها، بدأ التحوّل يتعمّق. اللجنة المسؤولة عن الإرشادات والمعايير التحريرية في "بي بي سي" أصبحت تضم شخصيات تفتقر إلى الخبرة الصحافية، وأخرى ذات ارتباط مباشر بالحكومة. أبرزهم السير روبي غيب، الذي شغل منصب المتحدث باسم حكومة تيريزا ماي قبل أن تعيّنه حكومة بوريس جونسون في مجلس إدارة "بي بي سي".

غيب ليس مجرد إداري محافظ؛ فهو أيضاً مالك صحيفة Jewish Chronicle اليمينية التي شنت حملات طويلة ضد تغطية الهيئة لحرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة. من موقعه الجديد، أصبح صاحب الكلمة الفصل في ما يعنيه "الحياد"، ومكرراً أن المؤسسة مختطفة من "اليسار الثقافي" أو ما يسميه بـWoke culture. هذا التوجه أعاد تعريف الحياد على نحو يرضي الحكومة، لا الجمهور. ومع تضاؤل نفوذ الصحافيين المستقلين، باتت القرارات التحريرية تُتخذ من أعلى، لا من غرف التحرير، ما أفرغ مفهوم الخدمة العامة من مضمونه، بحسب ما كتب رئيس تحرير مجلة بروسبكت البريطانية، ألان راسبريدجر، في تحقيق مطوّل عام 2024.

خريطة النفوذ اليميني

تتكوّن خريطة النفوذ اليميني داخل "بي بي سي" من مجموعة مترابطة يتقدّمها روبي غيب، العضو غير التنفيذي في مجلس الإدارة، الذي أصبح الصوت الأكثر تأثيرًا في تحديد معنى "الحياد" داخل المؤسسة. يَستخدم غيب موقعه للتأثير في التعيينات والقرارات التحريرية. حول غيب توجد أسماء أخرى تشكّل ملامح التيار المحافظ في قمة "بي بي سي": الرئيس السابق للمجلس ريتشارد شارب، الذي عُيّن رغم علاقاته الوثيقة بحزب المحافظين ثم أُجبر لاحقًا على الاستقالة، وخلفه سمير شاه الذي ينتمي إلى الدائرة ذاتها ويُنظر إليه بوصفه استمراراً للنهج نفسه. وخارج أسوار المؤسسة، تمتد خيوط التأثير إلى شخصيات سياسية يمينية شكّلت الخلفية الأيديولوجية لهذه السيطرة: دومينيك كامينغز، صاحب فكرة "تحريك مركز الثقل" الإعلامي لصالح اليمين، وأوليفر دودن، وزير الثقافة الأسبق الذي أسّس لجاناً استشارية لتغيير نماذج البث العام، والمستشار السياسي المحافظ دوغي سميث وزوجته منيرة ميرزا، اللذان عملا على تمرير التعيينات الحساسة داخل اللجان الإعلامية التابعة للهيئة. وإلى جانبهم برزت أسماء مثل مايكل غرايد، وبول داكر، وتشارلز مور، وهي وجوه صحافية محافظة حاولت الحكومات المتعاقبة دفعها إلى مواقع القرار في "بي بي سي" والهيئات التنظيمية المرتبطة بها.

من النقد إلى العقيدة: تحوّل الحياد إلى سلاح

لطالما وُجهت انتقادات إلى "بي بي سي" من مختلف الأطياف السياسية، لكن ما يميز المرحلة الحالية أن النقد تحوّل إلى عقيدة حزبية. فقد أصبح المحافظون ينظرون إلى الهيئة بوصفها خصماً أيديولوجياً، بينما صار بعض الليبراليين يرونها خاضعة لضغوط السلطة. في السنوات الأخيرة، تزايدت الضغوط لتغيير نبرة التغطيات في القضايا الاجتماعية والسياسية، والابتعاد عن كل ما يوصف بأنه "تحيّز تقدّمي". وفي سبيل تفادي الهجوم، اختارت المؤسسة الحذر المفرط والتوازن المصطنع، حتى فقدت الثقة من الطرفين. وكما كتبت صحيفة Byline Times، فإن محاولات "بي بي سي" لاسترضاء اليمين الذي شن انقلاباً عليها "تزرع الآن بذور تدميرها الذاتي". وفي الوقت ذاته، ترى صحيفة ذا غارديان البريطانية أن اليمين نجح فعلاً في "تحويل الحياد إلى أداة سياسية"، بحيث أصبح يُستخدم لتكميم الصحافة أكثر مما يُستخدم لحمايتها.

غزة... مرآة الانقسام

كشفت حرب الإبادة في غزة عن عمق الأزمة داخل "بي بي سي" أكثر من أي حدث آخر. فحين رفضت المؤسسة استخدام كلمة "إرهابي" لوصف حركة "حماس"، شنّت الصحف اليمينية والسياسيون المحافظون هجوماً عنيفاً عليها، متهمين إياها بالتحيّز ضد إسرائيل. في المقابل، واجهت الهيئات عشرات الانتقادات بسبب تماهيها (خصوصاً في الأشهر الأولى للإبادة) مع الرواية الإسرائيلية، مخفية تخفي خلف توازنها الظاهري انحيازاً بنيوياً إلى الاحتلال. هكذا لم تكن غزة قضية خارجية فقط، بل اختباراً داخلياً لخايارات "بي بي سي" التحريرية. فقد أصبحت كل كلمة وكل صورة تُقرأ بوصفها موقفاً سياسياً، ولم يعد الجمهور يرى في الهيئة صوتاً مستقلاً، بل مرآة لانقسام المجتمع البريطاني نفسه. تشير دراسة لمعهد "رويترز" إلى أن الثقة في "بي بي سي" باتت مرتبطة بالهوية السياسية للمشاهدين: نحو 73٪ من مؤيدي حزب العمال يثقون بها، مقابل 39٪ فقط من أنصار المحافظين. وهو ما يعني أن الحياد، الذي كان يوماً أساس الإجماع البريطاني، تحول إلى مادة للجدل والانقسام.

الأزمة الأخيرة: عرض لمرض أعمق

عندما انفجرت فضيحة الوثائقي المتعلق بدونالد ترامب، وُجهت اتهامات إلى المؤسسة بفبركة جزء من خطابه بما يوحي بدعوة إلى العنف. لم تكن تلك الأزمة مجرد خطأ مهني، بل كاشفاً لبنية مأزومة فقدت توازنها. استقالة المدير العام ومديرة الأخبار لم تُنه الجدل، بل عمّقته. فالإدارة التي حاولت التوفيق بين ضغط الحكومة ومطالب الصحافيين، وبين إرضاء اليمين واليسار، انتهت بفقدان ثقة الجميع. وقد كتبت صحيفة The Conversation أن ما يحدث يعكس "أزمة ثقة متجذّرة" في المؤسسة، لا يمكن معالجتها بالاستقالات أو بالاعتذار، لأنها نتيجة طبيعية لتحوّل طويل الأمد في البنية التحريرية والإدارية.

"بي بي سي" ليست وحيدة في هذا المأزق. فمع صعود الحكومات الشعبوية واليمينية في أوروبا والغرب، أصبحت مؤسسات البث العام أهدافاً دائمة للضبط السياسي أو الخصخصة. وتواجه الصحافة اليوم معضلة مزدوجة: كيف تحافظ على استقلالها بينما تعتمد مالياً على الدولة؟ وكيف تمارس الحياد في بيئة سياسية قائمة أساساً على الاستقطاب؟