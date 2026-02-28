خريطة الإعلام في العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران

- شهدت وسائل الإعلام معركة سردية موازية للعدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، حيث انقسمت الصحافة الأميركية بين التحذير من تكرار سيناريو 2003 والمطالبة بتبرير دستوري، بينما ركز الإعلام الإيراني على "الدفاع المقدّس" و"المظلومية". - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن حملة عسكرية ضد إيران، مبرراً ذلك بالدفاع عن الشعب الأميركي، فيما ركز الإعلام الأميركي على التساؤلات حول الشرعية والدوافع، مع انتقادات لعدم إشراك الكونغرس. - اعتبر الإعلام في موسكو وبكين العدوان دليلاً على اختلال النظام الدولي، حيث ركزت روسيا على "العدوان غير المبرر"، بينما ركزت الصين على تداعيات الهجوم على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد.

في الساعات الأولى التي تلت بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران انطلقت معركة موازية في الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. في واشنطن، انقسمت الصحافة بين من يحذّر من تكرار منطق 2003 ومن يطالب بتبرير دستوري واضح. في طهران، أعاد الإعلام الرسمي إحياء مفردات "الدفاع المقدّس" و"المظلومية" في مواجهة "عدوان وجودي". في الإعلام الإسرائيلي، صيغت العملية تحت عنوان "زئير الأسد" مع التزام صارم برقابة عسكرية تُخفي الأضرار. أما الإعلام العربي، فانقسمت لغته بين "العدوان" و"العملية" و"الأزمة"، وفق خرائط الاصطفاف الإقليمي.

في تسجيل مصوّر استمر ثماني دقائق على منصة تروث سوشال، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إطلاق "حملة عسكرية ضخمة ومستمرة" ضد إيران، في خطاب تعبوي جمع بين التبرير القانوني، والتحريض الأخلاقي، والاستدعاء التاريخي، والدعوة الصريحة لتغيير النظام. صوّر ترامب قراره بأنه من أجل "الدفاع عن الشعب الأميركي من خلال القضاء على التهديدات الوشيكة"، وانتقل إلى الشيطنة الكاملة للنظام الإيراني الذي وصفه بأنه "مجموعة شرسة من أناس قساة وفظيعين للغاية"، ثم عرّج على أزمة الرهائن عام 1979، وتفجير ثكنة المارينز في بيروت عام 1983، والهجوم على المدمرة الأميركية "يو إس إس كول"، والعراق، ودعم "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في "عمل وحشي... لم يشهد العالم مثله من قبل".

وعلى هذا المنوال، أكمل كلمته واصفاً النظام الإيراني بـ"الشرير" و"المتطرف" و"الإرهابي"، في مقابل المهمة الأميركية "النبيلة" والجنود الأميركيين "الأبطال الشجعان" الذين قد "يفقدون أرواحهم"، والجيش الأميركي الذي "لا يقترب أي جيش آخر على وجه الأرض من قوته". وخاطب الشعب الإيراني مباشرة: "عندما ننتهي، استلموا حكومتكم… ربما تكون هذه فرصتكم الوحيدة لأجيال".

الإعلام الأميركي يفتح ملف الشرعية والدوافع

مراسل البيت الأبيض في شبكة سي أن أن، كيفن ليبتاك، ركز في خطاب ترامب على إقراره الصريح بإمكان سقوط قتلى أميركيين. ولفت إلى تبدّل دوافع ترامب المعلنة: من حماية المتظاهرين الإيرانيين، إلى منع امتلاك سلاح نووي، وصولاً إلى إسقاط النظام. وأورد أن بعض تهديداته لم تستند إلى تقديرات استخباراتية مؤكدة، ومنها قوله إن إيران ستملك قريباً صاروخاً قادراً على ضرب الولايات المتحدة.

وفي صحيفة واشنطن بوست، كتب جيسون ويليك عن "الحجّة الفاسدة للحرب مع إيران"، وأعاد النقاش إلى عام 2003، لا من باب التطابق، بل من باب التحذير من منطق "أسلحة الدمار الشامل" وتغيير النظام. رأى ويليك أن الشرق الأوسط لم يعد يحتل المكانة الاستراتيجية نفسها، وأن الجيش الأميركي يعاني تمدداً مفرطاً، وأن إعادة نحو ثلث سفن البحرية إلى المنطقة تأتي في وقت يفترض أن تركز واشنطن على ردع الصين وروسيا.

أما هيئة تحرير "نيويورك تايمز" فاختارت صيغة مباشرة: لماذا بدأتَ هذه الحرب، سيادة الرئيس؟ انتقدت الصحيفة الأميركية تبدّل المبررات، وعدم إشراك الكونغرس، وتناقض إعلان "إبادة" البرنامج النووي في ضربة سابقة مع شنّ هجوم أوسع الآن. لكنها في الوقت نفسه أشارت إلى أن النظام الإيراني يمثّل تهديداً بسبب أيديولوجيته وطموحاته النووية. الصحيفة إذاً لم ترفض بشكل مطلق العمل العسكري، بل طالبت بشرعية دستورية وتحديد أهداف واضحة. تتقاطع هذه الانتقادات مع ما أوردته "واشنطن بوست" بشأن لجوء الإدارة إلى توصيف Imminent Threat (تهديد وشيك) لتبرير عدم طلب تفويض صريح من الكونغرس. وهو مصطلح ذو حمولة قانونية في الفقه الدستوري الأميركي، يُستخدم لإعادة تأطير الضربة باعتبارها إجراءً دفاعياً عاجلاً لا حرباً اختيارية.

الإعلام الإيراني: مظلومية الأمة في مواجهة الجبهة الظالمة

في المقابل، يكشف رصد التغطية في وسائل الإعلام الرسمية في إيران (وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء، ووكالة تسنيم القريبة من الحرس الثوري، ووكالة فارس) عن انضباط لغوي صارم في توصيف "العدوان/الانتهاك". وكالة تسنيم نشرت تقارير مصنّفة ضمن وسم "المقاومة"، وصفت فيها ضحايا الضربات في طهران بأنهم تجسيد لـ"مظلومية الأمة الإيرانية"، وأضافت أن "دماءهم ستعجّل بسقوط الكيان الصهيوني". بدورها، استخدمت وكالة فارس عبارة "الانتقام القاسي" في تقاريرها الميدانية من شوارع طهران، مقرونة بالإشارة إلى "دماء المظلومين". في موازاة ذلك، برز عنوان آخر متكرر هو "الجبهة الظالمة"، وقناة العالم الناطقة بالفارسية كررت في شريطها الإخباري وصف القوات الأميركية في المنطقة بأنها "قوات الاستكبار والظلم"، خصوصاً بعد استهداف قواعد أميركية رداً على العدوان. وعند إعلان الرد، اعتمدت وكالتا فارس وتسنيم عنوان "الوعد الصادق 4"، في إحالة مباشرة إلى جولات سابقة من المواجهة.

الإعلام الإسرائيلي تحت مظلة الرقابة العسكرية

أما الإعلام الإسرائيلي (تايمز أوف إسرائيل، يديعوت أحرونوت، إسرائيل هيوم) فاستخدم تعبير "ضربة استباقية" في توصيف العدوان، وركز على "نجاح عالٍ جداً" في استهداف القيادة الإيرانية. في الوقت نفسه، فرضت الرقابة العسكرية قيوداً صارمة على تصوير مواقع سقوط الصواريخ الإيرانية. صحيفة هآرتس خرجت نسبياً عن النبرة التعبوية، فتساءلت عن جدوى الضربة واحتمال توسع الحرب، ولمّحت إلى السياق السياسي الداخلي.

الإعلام الروسي والصيني يقرأ العدوان على إيران

في موسكو وبكين، قرأ الإعلام العدوان على إيران كدليل إضافي على اختلال النظام الدولي وهيمنة غربية "مارقة". التغطية في الإعلام الروسي الرسمي وشبه الرسمي (سبوتنيك، آر تي، تاس) تبنّت منذ الساعات الأولى مصطلح "العدوان غير المبرر". السردية الروسية لم تكتفِ بالإدانة، بل ذهبت إلى تأطير العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران ضمن سياق أوسع من "الفشل الدبلوماسي" الغربي، واعتبرت أن فتح جبهة جديدة يعني "فتح صندوق باندورا" (تاس) بما ينذر بحرب إقليمية شاملة تضر بمصالح الجميع. في الوقت نفسه، أبرزت وسائل مثل "آر تي" مشاهد الدفاعات الجوية الإيرانية وهي تتصدى للأهداف، في رسالة ضمنية حول كفاءة التكنولوجيا العسكرية "الشرقية" في مواجهة الطائرات الغربية.

أما في الصين، فاتسمت التغطية بنبرة أكثر تحفظاً دبلوماسياً، لكن مع هجوم واضح على ما تصفه بكين بـ"الهيمنة الأميركية". "شينخوا" و"سي سي تي في" و"غلوبال تايمز" استخدمت مفردات مثل "الهيمنة" و"عقلية الحرب الباردة"، مع تكرار عبارة "السيادة وسلامة الأراضي". وكانت الزاوية الصينية الأبرز اقتصادية، إذ ركزت "شينخوا" بكثافة على تداعيات الهجوم على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، ووصفت التصعيد بأنه فعل "غير مسؤول" يهدّد اقتصاداً عالمياً هشاً. والرسالة المبطنة الموجّهة إلى دول "الجنوب العالمي" هي التالي: الولايات المتحدة، لا إيران، هي من يزعزع الاستقرار ويعرض المصالح المشتركة للخطر. وفي مقابل الخطاب الغربي الذي يضع "التهديد النووي الإيراني" في صدارة التبرير، تجنبت التغطية الصينية إدانة طهران مباشرة، وركّزت على "حق الدول في التطور التكنولوجي"، معتبرة العقوبات والضربات شكلاً من "الإرهاب الاقتصادي والعسكري".

لغة تهدئة في الإعلام الخليجي

الإعلام العربي، الخليجي تحديداً، تبنى ما يمكن تسميته لغة "إدارة الكارثة الإقليمية". في قنوات مثل العربية، والشرق للأخبار (بلومبرغ)، وسكاي نيوز عربية، تكررت مفاهيم مثل "خلط الأوراق" لوصف الضربة الأميركية-الإسرائيلية باعتبارها غيّرت قواعد الاشتباك بشكل مفاجئ، و"أمن الملاحة وإمدادات الطاقة" بوصفه الهاجس الأول، مع تركيز واضح على سلامة الناقلات في مضيق هرمز أكثر من التركيز على أعداد الضحايا أو مشاهد الدمار. كما ترددت عبارة "تجنب الانزلاق" في سياق دعوات دبلوماسية موجهة عملياً إلى طهران لعدم الرد عبر وكلائها في اليمن أو العراق أو لبنان، بما يجنّب دول الخليج تبعات مواجهة ممتدة. والمحور الاقتصادي شكّل صلب التغطية، إذ انصبت التحليلات على أثر الضربات في أسواق النفط.