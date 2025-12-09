خريطة الأفلام المصرية لموسم رأس السنة الميلادية

- تستعد دور العرض السينمائية لاستقبال أفلام متنوعة لموسم رأس السنة، منها "الملحد" الذي يثير الجدل حول ظاهرة الإلحاد، و"خريطة رأس السنة" الذي يتناول متلازمة داون، و"جوازة ولا جنازة" الذي يجمع بين الكوميديا والتشويق. - يشهد الموسم أيضاً عرض أفلام مثل "إن غاب القط" الذي يدور حول سرقة لوحة فنية، و"برشامة" الذي يتناول الغش في الثانوية العامة، مما يضيف تنوعاً للموسم السينمائي. - من المقرر بدء العروض التجارية لفيلم "الست" عن حياة أم كلثوم، بطولة منى زكي، بعد عرضه في مهرجان مراكش الدولي.

تستعد دور العرض السينمائية لاستقبال الأفلام المصرية لموسم رأس السنة، وتتنوّع الأعمال المقرر عرضها بين القصص الإنسانية والكوميديا والدراما الاجتماعية. وينتظر الكثيرون عرض فيلم "الملحد" بعد سنوات من المنع وتدخلات الرقابة والمواجهات القضائية التي حُسمت أخيراً لمصلحة فريق العمل، الذي لاحقته قبل صدوره اتهامات بالتشجيع على الإلحاد والإساءة إلى الدين الإسلامي.

الفيلم من بطولة أحمد حاتم وشيرين رضا ومحمود حميدة وصابرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل. ويتناول ظاهرة انتشار الإلحاد بين بعض الشباب، وتأثير تلك الأفكار في الأفراد والمجتمع، من خلال قصة يحيى، الشاب الذي نشأ في أسرة شديدة التدين ووالده شيخ متشدد، قبل أن يمرّ بأزمة تدفعه إلى ترك معتقداته والتمرد على أسرته في رحلة بحث عن الذات.

وفي 24 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، يُعرض فيلم "خريطة رأس السنة" الذي يناقش قضية متلازمة داون من زاوية إنسانية حساسة. تقدم ريهام عبد الغفور دور فتاة من ذوي المتلازمة لأوّل مرة في مسيرتها، وأكدت أن الشخصية صعبة وتعتمد على الأداء النفسي، مشيرةً إلى أنها جلست مع أشخاص من ذوي المتلازمة للتعرّف إلى تفاصيل حياتهم وطرق تعبيرهم. وتدور الأحداث حول شابة من ذوي متلازمة داون تجد نفسها مضطرة إلى خوض رحلة استثنائية برفقة ابن شقيقتها، بعد أزمة مفاجئة تضرب العائلة، في محاولة للعثور على الأم التي تختفي عقب وفاة الأب.

وفي اليوم نفسه، تنطلق عروض "جوازة ولا جنازة" في الصالات المصرية بعد عرضه الافتتاحي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة. تدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي تشويقي، حول عائلتين تجمعهما صلة نسب واحدة، وتضطران إلى قضاء أسبوع كامل في وجهة ساحرة استعداداً لحفل زفاف أبنائهما، وسط سلسلة من المفارقات. يشارك في بطولة العمل كل من نيللي كريم وشريف سلامة ولبلبة وعادل كرم وانتصار، وهو من تأليف أميرة دياب وإخراجها.

وتحت مظلة الكوميديا الاجتماعية يعرض فيلم "إن غاب القط" الذي ينطلق من حادث سرقة لوحة فنية نادرة من أحد المتاحف الكبرى، لتبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية والصراعات بين أفراد العصابة وموظفي المتحف. الفيلم من بطولة آسر ياسين وأسماء جلال ومحمد شاهين وعلي صبحي وسماح أنور وانتصار، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح.

كذلك، سيعرض فيلم "برشامة" الذي انتهى تصويره في يوليو/ تموز الماضي، لكنّه تعرض لعدة تأجيلات قبل أن يدخل سباق رأس السنة. العمل من بطولة هشام ماجد وريهام عبد الغفور وباسم سمرة وطه الدسوقي، ومن تأليف شيرين دياب وأحمد الزغبي، وإخراج خالد دياب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول ظاهرة الغش في الثانوية العامة.

ومن المتوقع أن تدخل هذه الأعمال في منافسة قوية مع الأفلام المصرية المعروضة حالياً في دور السينما، وهي "السلم والثعبان… لعب عيال" من بطولة أسماء جلال وعمرو يوسف وإخراج طارق العريان، و"السادة الأفاضل" من بطولة محمد ممدوح وأشرف عبد الباقي، و"قصر الباشا" من بطولة أحمد حاتم وحسين فهمي، إضافةً إلى "ولنا في الخيال حب" لأحمد السعدني ومايان السيد.

كذلك، من المقرر أن تبدأ العروض التجارية لفيلم "الست" عن حياة كوكب الشرق أم كلثوم يوم غدٍ الأربعاء، بعد عرضه الأول في مهرجان مراكش الدولي، الأسبوع الماضي. علماً أنه من بطولة منى زكي، وكتابة أحمد مراد وإخراج مروان حامد.