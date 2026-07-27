"خرج ولم يعد"

- محمد خان (1942-2016) قدم تجربة سينمائية متقدمة في مصر والعالم العربي، حيث ركز على السرد السياسي والاجتماعي والإنساني بلغة تعكس الفرد المصري وتناقضاته، مما أتاح للمشاهد متابعة دقيقة لمسار الشخصيات والحكايات. - أفلام خان، مثل "أيام السادات" و"كليفتي"، تميزت بتبسيط الصورة وعدم الفذلكة، مما جعلها قادرة على كشف واقع وبيئة الأفراد، مع التركيز على التفاصيل اليومية والواقعية الجديدة في السينما المصرية. - خان كان مولعًا بتفاصيل الحياة اليومية، مما ساعده في الإخراج ورؤية الممثلين كأشخاص حقيقيين، وليس فقط مؤدين، مما أضاف عمقًا لأعماله السينمائية.

لمحمد خان (1942 ـ 2016) تجربة متقدّمة في السينما المصرية والعربية. مُنجزه يُقدّم مُقترباً جديداً للسرد السينمائي، يرتكز على السياسي والاجتماعي والإنساني بلغة تلتصق بالفرد المصري، وتعكس ماهيته بوصفه كائناً بشريّاً، بكل ما يحمله الكائن هذا من تناقضات وتخبّطات ومسالك. مُقترب يقول إن تبسيط الصورة أساسيّ في قراءاته البصرية، ليتمكّن المُشاهد من متابعة دقيقة لمسار الشخصيات والحكاية الأصلية، التي منها تنبثق حكايات تُغني الأصل، وتُنوّع مشاهدَته. أفلام عدّة له تتمعّن في اليومي، بتفاصيله وهوامشه ومساراته وفضاءاته ومطبّاته، من دون فذلكة في المعاينة والسرد والتصوير، وعدم الفذلكة يُدخِل المُشاهد إلى أعماق النص المُصوَّر والمروي، فتكون الفائدة أجمل وأعمق: فهم، أو محاولة فهم الذات، عبر عينيّ مخرجٍ لمّاع، يُتقن تحويل "رواية رسمية" عن رئيس جمهورية إلى شيء من عوالمه السينمائية والذاتية والتأمّلية، تصويراً وتركيباً مشهدياً، فيجعل "أيام السادات" (2001) مقبولاً، رغم صلابة تلك الرواية "المفروضة" من عائلة الرئيس.

كلامٌ قليل عن خان دافعه ذكرى مرور عشرة أعوام على رحيله (26 يوليو/تموز 2026)، يميل إلى شهادة أكثر من كونه نقداً. فالأفلام الـ23، المنجزة بين عامي 1978 (ضربة شمس) و2015 (قبل زحمة الصيف)، تحتاج إلى أكبر من مقالة، وأعمق من تحليل يلتزم شرط المهنة الصحافية، خاصة أن كلّ فيلم من غالبية أفلامه محمّل بثقل بصري ودرامي وسجالي، يتطلّب تنبّهاً إلى المصنوع سينمائياً، بتفاصيله. أفلام تطرح تساؤلات عن مشكلات الإنسان المصري بأبعادها، خاصة تلك المحقَّقة في ثمانينيات القرن الـ20 تحديداً، مع نشوء ما يُعرف لاحقاً بالواقعية الجديدة في السينما المصرية، التي لها (الواقعية الجديدة) دور فعّال في إعادة النبض الأصيل إليها (السينما المصرية).

في أفلام عدّة له، يمنح خان تلك السينما شيئاً من تجديد في كشف واقع وبيئة وأفراد، لن يبقوا أفراداً مستقلّين تماماً، ففيهم بعض نَفَسِ الجماعة المنتمين إليها، والمُقيمين فيها ومعها، لكنهم يتمرّدون أو يختنقون أو يبحثون عن منفذ (من دون جدوى أحياناً)، أو يستسلمون إلى قدر، يعاندونه بصمت أو مواربة. وخان، المولع بتفاصيل تساند الأساس، غير متردِّد عن خوض تجربة تقنية "جديدة" حينها، بإنجازه "كليفتي" عام 2004 بتقنية الديجيتال، ما أثار نقاشاً عن قدرتها على مواكبة هوس المخرج بكشف غليان الواقع، وتمزّقات ناسه.

قولٌ له يبقى أجمل تعريف باشتغالاته: "في حياتي العادية، أحبّ أن يحكي لي الناس، أكثر من أن أحكي لهم. هذا يساعدني جداً في الإخراج، لأنه يتيح لي رؤية الممثل بصفته إنساناً، لا مؤدّياً الشخصية فقط، وفي تحديد أقصى ما يستطيع أن يعطيني إياه" ("أنا المخرج، شهادات حول فن التمثيل"، نادين شمس، دار ميريت، القاهرة، 2014).