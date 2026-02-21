ختام مهرجان برلين السينمائي: فلسطين في الواجهة وجائزتان للعرب

- شهد مهرجان برلين السينمائي الـ76 تحوّلاً سياسياً، حيث استغل المخرجون لحظة تسلّم الجوائز للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة ودعم القضية الفلسطينية، مع انتقادات للحكومة الألمانية. - تميزت الدورة بأجواء جدلية، حيث طغت القضايا السياسية العالمية على النقاشات، مثل العدوان الإسرائيلي وصعود اليمين المتطرف، مع انتقادات لتصريحات رئيس لجنة التحكيم حول بقاء السينما بعيدة عن السياسة. - توزعت الجوائز على أفلام متنوعة، حيث فاز فيلم "يوماً ما ولد" بجائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم قصير، و"وقائع زمن الحصار" كأفضل فيلم وثائقي، مما يعكس تنوع المواضيع والأساليب السينمائية.

تحوّل حفل توزيع جوائز الدورة الـ76 من مهرجان برلين السينمائي (برليناله) إلى منبر للمواقف السياسية، بعدما اغتنم عدد من المخرجين لحظة تسلّمهم جوائزهم للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة والدعوة إلى تحرير فلسطين. وجائزتان من بين الجوائز الرئيسية كانتا من نصيب سينمائيين عرب: المخرجة اللبنانية ماري-روز أسطا والمخرج السوري الفلسطيني عبد الله الخطيب.

وزعت في الحفل الذي أُقيم مساء اليوم السبت في العاصمة الألمانية جائزتا الدبّين الذهبي والفضي من قبل لجنة تحكيم مسابقة عام 2026 برئاسة المخرج الألماني فيم فندرز، وسط أجواء من الجدل رافقت مهرجان برلين السينمائي منذ يومه الأول. وطغت السياسة على دورة هذا العام من المهرجان، وتكررت أسئلة الصحافيين للمخرجين والضيوف حول حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وصعود اليمين المتطرف في أوروبا.

فندرز نفسه جعل نفسه عرضة لانتقادات واسعة منذ بداية المهرجان، بعدما قال إنّ "على صانعي الأفلام البقاء بعيدين عن السياسة"، وهو تصريح فُسّر على أنه دعوة إلى الحياد إزاء ما ترتكبه إسرائيل بحق الفلسطينيين، وهو موقف لا ينسجم مع اللحظة الراهنة ولا مع مسيرة فندرز. مديرة مهرجان برلين السينمائي تريشيا تاتل افتتحت حفل ختام المهرجان بالإشارة مباشرة إلى الأجواء المشحونة، وقالت إن دورة هذا العام "حادة ومتشظية"، وأضافت أن كثيرين قدموا إلى برلين ومعهم "حزن وغضب وقلق ضاغط تجاه ما يجري خارج جدران صالات السينما".

وقالت: "هذا الحزن وهذا الغضب وهذا القلق حقيقي، وله مكانه في مجتمعنا. نحن نسمعكم"، في إقرار بأن المهرجان تعرّض "لتحديات علنية" خلال الأيام العشرة الماضية. وأضافت: "لم يكن ذلك سهلاً دائماً، لكنه أمر إيجابي لأنه يدلّ على أن المهرجان يعني الكثير للناس". وأشارت إلى أن المهرجان يعيش "لحظة استقطاب" حيث "النقد والتعبير جزء من الديمقراطية، كما أن الاختلاف جزء منها أيضاً"، وتعهدت بأن يظل المهرجان مساحة للنقاش. وختمت بالقول: "إذا بدت هذه الدورة مشحونة بالعواطف، فذلك ليس فشلاً للبرليناله أو للسينما، بل دليل على أن كليهما يؤدي وظيفته".

لكن مع بدء توزيع الجوائز، تحوّلت الخشبة إلى ساحة تصريحات سياسية مباشرة. المخرجة اللبنانية ماري-روز أسطا التي نالت جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم قصير عن فيلمها "يوماً ما ولد" ندّدت بالقصف الإسرائيلي على لبنان، وبـ"انهيار القانون الدولي" في المنطقة. وقالت: "في الواقع، الأطفال في غزة، وفي كل فلسطين، وفي بلدي لبنان، لا يملكون قوى خارقة تحميهم من القنابل الإسرائيلية. لا ينبغي لأي طفل أن يحتاج إلى قوى خارقة كي ينجو من إبادة تُدعَم بحق النقض وبانهيار القانون الدولي… إذا كان لهذا الدب الذهبي من معنى، فليكن أن الأطفال اللبنانيين والفلسطينيين ليسوا موضع مساومة".

وأدلى فائزون آخرون بمواقف مماثلة، إذ صعد عبد الله الخطيب، الفائز بجائزة أفضل فيلم وثائقي عن "وقائع زمن الحصار"، إلى المنصة حاملاً العلم الفلسطيني، ووجّه انتقاداً للحكومة الألمانية، متهماً إياها بـ"التواطؤ" في الإبادة الإسرائيلية في غزة، قبل أن يختم بأن "فلسطين حرة من الآن وحتى نهاية العالم".

وفي لحظة من الحفل، بدت مقدّمة الأمسية، الممثلة اللوكسمبورغية ديزيريه نوسبوش، متأثرة وهي تحاول تهدئة بعض الحاضرين الذين أطلقوا هتافات داعمة للانتقادات الموجّهة إلى إسرائيل والحكومة الألمانية، وطالبت باحترام أجواء المناسبة. وذكّرت الجمهور والمشاهدين بأن الآراء الشخصية التي يعبّر عنها الفنانون على المسرح لا تعكس بالضرورة موقف إدارة المهرجان الذي يحظى بدعم مالي كبير من الحكومة الألمانية.

وفي وقت سابق من الأمسية، حاول المخرج السوري أمير فخر الدين، رئيس لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، إعادة تأطير النقاش، مؤكداً أن على الفنانين "الإصرار على التعقيد" وعدم الإنجرار إلى مواقف تبسيطية. وقال: "لا ينبغي لمساحة المهرجان أن تتحول إلى ما يشبه قاعة برلمانية. بعض الفنانين يتحدثون عبر بياناتهم، وهذا مقبول. وآخرون يتحدثون عبر المسار الطويل لأعمالهم، كما تفعل أنت سيد فندرز (تيم). كلا النهجين ممكن، ويجب أن يتعايشا".

أما فندرز، الذي التزم الصمت نسبياً منذ اندلاع الجدل، فأشار قبل إعلان الجوائز إلى وجود "فجوة مصطنعة" بين من ينتقدون المهرجان وإدارته وأعضاء لجنة التحكيم، وأضاف: "معظمنا يصفق لكم".

أبرز الفائزين بجوائز مهرجان برلين 2026

فاز فيلم "يوماً ما ولد" لماري-روز أسطا بـ"الدب الذهبي" لأفضل فيلم قصير، بينما نال فيلم "وقائع زمن الحصار" لعبد الله الخطيب جائزة أفضل فيلم روائي أول لمخرجه.

وحصل فيلم "رسائل صفراء" السياسي للمخرج الألماني إيلكر كاتاك على جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي. ويروي فيلم كاتاكا الذي صُوِّر في ألمانيا (عنوانه بالألمانية Gelbe Briefe) قصة مُخرِج مسرحي تركي تتصدع علاقته بزوجته الممثلة نتيجة منعهما من العمل في تركيا بسبب آرائهما السياسية. وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عشرين عاماً التي يحصل فيها فيلم لمخرج ألماني على أرفع جائزة في المهرجان. وكان آخر فيلم ألماني فاز بجائزة الدب الذهبي هو فيلم "هِد-أون" (Head-On) للمخرج فاتح أكين عام 2004.

وحصل العمل التراجيدي "كورتولوش" (Salvation بالإنكليزية) للمخرج التركي إمين ألبير على جائزة لجنة التحكيم الكبرى. ويتناول الفيلم، الذي تذكر جمالياته بأسلوب أفلام الـ"وسترن"، صراعاً دموياً يدور بين مجتمعين قرويين. كما حصد فيلم "ملكة في البحر" (Queen at Sea) للمخرج الأميركي لانس هامر جائزتين، وهو عمل درامي يتناول موضوع الخَرَف؛ نال الفيلم جائزة لجنة التحكيم، بينما فاز الممثلان البريطانيان آنا كالدر-مارشال وتوم كورتيناي بجائزة "الدب الفضي" لأفضل أداء تمثيلي في دور مساعد.

وذهبت جائزة أفضل إخراج للبريطاني غرانت جي عن فيلمه "الجميع يحب بيل إيفانز" (Everyone Digs Bill Evans)، وهو عمل يصور حياة عازف جاز. كما حصلت الكندية جينيفيف دولود-دي سيل على جائزة "الدب الفضي" لأفضل سيناريو عن الفيلم الروائي "نينا روزا" (Nina Roza). وفي فئة الإنجاز الفني المتميز، كرم فيلم "يو (الحب طائر متمرد)" Yo (Love Is a Rebellious Bird) للمخرجين الأميركيين آنا فيتش وبانكر وايت. وفازت الألمانية ساندرا هولر بلقب أفضل أداء تمثيلي للرجال والنساء عن دورها في "روز" (Rose) للمخرج النمساوي ماركوس شلاينتسر، وهذه المرة الثانية التي تفوز بها ساندرا هولر بهذه الجائزة، بعد 20 عاماً من دورها في فيلم "ريكوييم" عام 2006.