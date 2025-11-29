- فاز فيلم "ملكة القطن" بجائزة الجمهور في مهرجان الدوحة السينمائي، حيث يتناول رحلة نفيسة في مواجهة إرث الاستعمار البريطاني وتحديات قريتها. - حصد الفيلم الإسباني "مدينة لا تنام" جائزة أفضل فيلم روائي طويل، بينما فاز الفيلم الليبي "بابا والقذافي" بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل، مما يبرز الحضور القوي للسينما العربية. - في فئة "صُنع في قطر"، فاز فيلم "فهد الغاضب" بجائزة أفضل فيلم، بينما نال فيلم "صوت هند رجب" جائزة أفضل فيلم طويل في مسابقة أجيال السينمائية.

فاز فيلم "ملكة القطن" للمخرجة سوزانا ميرغني بجائزة الجمهور في مهرجان الدوحة السينمائي الذي اختتم فعالياته أمس الجمعة، بعد تسعة أيام قدّم خلالها 97 فيلماً من 62 دولة (في مختلف برامج المهرجان)، إلى جانب برنامج حافل بالحوارات والفعاليات الموسيقية والأنشطة التفاعلية.

الفيلم، الذي يواصل مسار ميرغني في الاشتباك مع الذاكرة السودانية، يتتبع حكاية الشابة نفيسة التي تكبر على أساطير الجدة عن مقاومة الاستعمار البريطاني. وبين إرث البطولة وواقع قريتها المهددة اليوم بانهيار زراعة القطن، تنطلق نفيسة في رحلة بحث عن خلاص معاصر، تتقاطع فيها الأسطورة مع السياسة ومع هشاشة القرية الريفية التي تحاول أن تنجو.

وفي الجوائز الكبرى، فاز الفيلم الإسباني "مدينة لا تنام" للمخرج غييرمو جالوي بجائزة أفضل فيلم روائي طويل، بينما حصد الفيلم الليبي "بابا والقذافي" للمخرجة جيهان جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل، في تتويج يسلّط الضوء على حضور لافت للسينما العربية في دورة هذا العام.

أما جائزة أفضل إنجاز فني في مهرجان الدوحة السينمائي، فتقاسمها فيلمان ينتميان إلى مقاربتين بصريتين مختلفتين: الفيلم الياباني "رينوار" للمخرج تشي هاياكاوا، والفيلم الفلسطيني "مع حسن في غزة" للمخرج كمال الجعفري، الذي يواصل تفكيك صورة القطاع بصرياً عبر لغته التجريبية المعهودة.

وتوّجت لجنة التحكيم الفلسطينيين مجد عيد ونادر عبد الحي بجائزة أفضل أداء تمثيلي عن دوريهما في فيلم "كان ياما كان في غزة" للأخوين طرزان وعرب ناصر، فيما نالت الإشادة النقدية هذا العام أيضاً أفلام من أميركا الجنوبية مع تنويه خاص بالفيلم المكسيكي "المحمية" للمخرج بابلو بيريز لومبارديني.

وفي المسابقة الدولية للأفلام القصيرة التي ضمّت 20 فيلماً، فاز الفيلم البرازيلي "سامبا إلى الأبد" للمخرج ليوناردو مارتينلي بجائزة أفضل فيلم، بينما ذهبت جائزة الإخراج إلى الثنائي آريا سانشيز ومارينا ميرا (إسبانيا – كوبا) عن فيلمهما "المرحلة الابتدائية". وحصدت الصربية ميليكا يانيفسكي جائزة أفضل أداء تمثيلي عن دورها في فيلم "عند شروق الشمس"، مع تنويه بلجنة التحكيم بمستوى فيلم "المينة" للمخرجة المغربية راندا معروفي وبأداء الطفل عمار أحمد عن دوره في الفيلم المصري "زيزو".

وفي فئة "صُنع في قطر"، التي يمنحها مهرجان الدوحة السينمائي فاز فيلم "فهد الغاضب" للمخرج جاستن كرامر بالجائزة الأساسية، فيما نال بطله رشيد الشيب جائزة أفضل أداء تمثيلي. كذلك تُوجت إيمان ميرغني بجائزة الإخراج عن فيلمها "فيلا 187"، وحصل فيلم "عائشة" للمخرج فهد النهدي على تنويه خاص.

أما مسابقة أجيال السينمائية، فذهبت جائزتها لأفضل فيلم طويل إلى "صوت هند رجب" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، بينما حصد فيلم الرسوم المتحركة "سليماني" للمخرجة فيني آن بوز جائزة أفضل فيلم قصير.

بهذه الجوائز، يطوي مهرجان الدوحة السينمائي دورته الجديدة (الذي عقد بشراكة مع قناة العربي 2 شريكاً للبث الرسمي، وموقع وصحيفة العربي الجديد شريكاً إعلامي)، مؤكداً موقعه منصة عربية لالتقاء سينمائيين من مشارب وتجارب متنوعة، واستمرار اهتمامه برفع صوت السينما المستقلة وقصصها القادمة من الهامش.