خارج "النظرة النسائية".. سينمائيات يرفضن التصنيف

"كنت آمل أن يكون العنوان "إعادة تأطير السينما" فقط. بهذه الجملة ذات "الجندرية" الحاسمة، عبّرت المخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر عن توجّسها النظري الذي يتجاوز التسمية إلى جوهر الخطاب السينمائي المعاصر حول الجندر، خلال جلسة "إعادة تأطير السينما: التنوع في النظرة النسائية". ضمّت الجلسة التي عُقدت أمس الأربعاء ضمن مهرجان الدوحة السينمائي 2025 إلى جانب جاسر ثلاث مخرجات أخريات، من السودان راوية الحاج، ومن فلسطين فرح النابلسي، ومن ليبيا وسورية جيهان.

بمعاينة زاوية النظر التي سادت خلال الجلسة، فإن "التنوع في النظرة النسائية" يحمل في طياته افتراضات إشكالية حول ماهية هذه النظرة، وعلاقتها بالممارسة السينمائية. على ذلك، فإن التحفظ الذي أبدته آن ماري جاسر يكشف عن توتر مزدوج. فمن ناحية، ثمة حاجة إلى الاعتراف بالتمييز البنيوي الذي تواجهه النساء في صناعة السينما، ومن ناحية ثانية رفض تحويل هذا الاعتراف إلى قيد هوياتي يختزل تجاربهن الإبداعية في جنسهن.

وهذا التوتر ليس جديداً، بل يمتد إلى سبعينيات القرن المنصرم، حين بدأت النظرية النسوية تتسلل إلى دراسات السينما، فظهر بالتالي سؤال محوري: هل ثمة نظرة نسائية بالمعنى الجوهري، أم أن الحديث عن مثل هذه النظرة النسائية يعيد إنتاج التقسيمات الثنائية الجامدة التي سَعَت النظرية إلى تفكيكها؟

نسائية موازية

ما طرحته المخرجات الأربع في الجلسة هو إعادة صياغة السؤال التالي: هل المطلوب خلق نظرة نسائية موازية أو بديلة، أم تفكيك النظام الذي يجعل من الجنس معياراً للحكم على العمل السينمائي في المقام الأول؟ يبدو أن المخرجات بيتن النية بأنهن، خصوصاً آن ماري وفرح، سيتصدين قبل كل شيء لهذه الفكرة التي تؤطر النساء في أوضاع مميزة مقابل تمييزية. إذا كنتن تتعرضن للتمييز في السياسة فسنعطيكن كوتة في البرلمان، في السينما، في الأدب، تعالين لنتحدث عن فيلم ورواية من وجهة نظركن السردية، ومن حجرة الكاميرا المؤنثة.

فرح النابلسي، مخرجة "الهدية" المرشح للأوسكار عام 2021، أشارت مباشرة إلى العلة، إذ تقول إنه "حين نتحدث عن النظرة النسائية كأننا نقارنها بالنظرة الذكورية"، باعتبار الأخيرة هي الأصل. هذه المقارنة الضمنية تفترض أن السينما الطبيعية أو المحايدة هي السينما حين تكون ذكورية، وأن ما تصنعه النساء سيكون إما انحرافاً عن هذا المعيار أو إضافةً إليه. بالنسبة إليها "لا أرى أن النظرة النسائية يجب أن تكون متعارضة مع النظرة الذكورية. أنا أفكر في سردية الفيلم على مستوى الكاميرا والقصة والعمق العاطفي والتأثير على الشخصيات، لا النسائية تحديداً".

أسئلة "النظرة النسائية" ومعيار الحكم

من جانب آخر، فإن الاعتراف بالتنوع داخل فئة النساء يصبح أساسياً، لا للاحتفاء بالاختلاف غايةً في حد ذاته، إنما لتفكيك الفئة نفسها بوصفها معيار حكم. عليه تقول النابلسي: "حين نتحدث عن النظرة النسائية لا نغفل الخلفيات والتجارب التي تميز كل مخرجة". يفرض التصنيف على أساس النوع الاجتماعي على السينمائيات أسئلة وتوقعات لا تطرح على نظرائهن الرجال. آن ماري جاسر تروي تجربة مباشرة من فلسطين: "عند التصوير في المواقع نشعر بأننا سواسية. لكن بعض الأسئلة الغريبة تطرح علي في السياق الغربي: لماذا تختارين مواضيع مثل الحرب؟ هذه المواضيع محصورة بالرجال، لماذا تجنحين نحوها؟". هذه الأسئلة بالنسبة لها تعكس بنية تحيزات ثقافية مترسخة تقسّم الموضوعات السينمائية إلى ذكورية (حرب، سياسة، عنف) ونسائية (علاقات، عائلة، عاطفة).

غير أن مسارح الجريمة، خصوصاً الاستعمارية، تبدو أكثر موضوعية. ففي سياقاتها القمعية وصولاً إلى الإبادية تصور الضحايا ذكوراً وإناثاً بكاميرا واحدة، والطائرة تلقي قنبلة أنثى أو صاروخاً ذكراً على إحداثيات لم تُصنَّف ولا يهمها أن تُصنَّف جندرياً. لذلك قالت جاسر: "نحن حين نشتغل سينما نواجه المشاكل ذاتها التي يعانيها الرجال. لسنا مجرد نساء في صناعة الأفلام. نحن نواجه معاً الاحتلال والنزوح".

تحديات جذرية

المخرجة راوية الحاج واحدة من خمسة مخرجين للفيلم الوثائقي "الخرطوم" 2025، أضافت بعداً آخر لهذا النقاش قائلة "تجربتي لم تكن سهلة، وإن تصوير الأفلام في الحالتين، ذكوراً وإناثاً، يتعرض لمعرقلات بين قاسية وأقسى". الحاج أشارت إلى أن ثمة تحديات جذرية تواجه السينما في السودان مثل الرقابة، ونقص التمويل، وغياب البنية التحتية، وأخيراً الحرب الأهلية التي رزح تحتها الجميع.

إلى ذلك، هي لا تنكر الطبقة الإضافية من القيود التي تواجهها النساء، فـ"القيود المجتمعية تحد من دخول المرأة كلية الموسيقى والدراما مثلاً، إذ إن امتهان المرأة هذا النوع من الأعمال يعد وصمة". هنا، التمييز ضد المرأة ليس تحيزاً فردياً، إنما نظام اجتماعي يكاد يكون عاماً طاماً يربط الشرف بنصف المجتمع، ويحدد له أدواره التي عليه أن يلعبها في سينما الوجود.

تجزئة هويات

مع ذلك، ترفض الحاج اختزال عملها في هذا السياق. تقول إن بمشاركتها في هذا الفيلم، وعموم التجارب السينمائية الجديدة ذات الإمكانيات الشحيحة، لم "نكن صوت النساء أو الرجال أو الأطفال في السودان، بل صوت الشعب السوداني". هذا الرفض للتجزئة الهوياتية يعكس رؤية نضالية عنوانها الكرامة بوصفها النسغ الأول للإنسان.

جيهان، مخرجة "بابا والقذافي"، تقدّم شهادة شخصية عن استحالة الفصل بين الذاتي والسياسي، بين الفردي والجمعي. تنطلق من فيلمها الأول الذي صفّت فيه حسابها الطويل مع كل ما جرى من تنكيل بعائلتها. كانت هي الشخصية الرئيسية والمنتجة والمخرجة، وقبل كل هذا ابنة سياسي ليبي معارض للقذافي اختفى منذ 1993. كان عمرها ست سنوات آنذاك، وصار عمرها 19 عاماً حينما عثروا في 2012، على رفات والدها في فيلا لاستخبارات القذافي، وحين أصبحت في الثانية والثلاثين حملت روايتها وأرشيفها وقالت: هذا أبي منصور رشيد الكيخيا. قالت في الجلسة: "كنت أبحث عن أبي. بالتالي جاءت صناعة فيلمي من مكان آخر، لا من كوني امرأة".

فيلم جيهان إذاً رحلة بحث عن الحقيقة والهوية، وفيها قابلت الرجال بغالبية ساحقة من بين ستين شخصاً. في البداية كانت "مترددة وخائفة بعض الشيء"، لكن مع الوقت تغيرت هذه المقاربة، فباتت ابنة تبحث عن أبيها، لا امرأة وسط عالم ذكوري، وهي تحكي نيابة عن عائلة تماسكت بسبب جرح روحي ينزف في الداخل.

لنأخذ هذا الاعتراف الناعم من النابلسي: "كوني ابنة وأماً لخمسة أطفال أثّر في طريقتي في رواية القصص. لا شك أن هذا ينساب بطريقة سلسة وغير ملموسة في أفلامي، حتى لو تحدثت عن رجال وحياة مليئة بالقسوة".

كذلك نذهب إلى آن ماري جاسر، في فيلمها "فلسطين 36"، وقد تعاملت مع هذه المسألة بوعي نظري واضح، قائلة: "كنت أريد أن أروي قصة حقيقية، فيها جوانب تاريخية، وفي الأثناء ركّزت على أدوار النساء ومنهن الصحافية المدنية التي كانت تعمل في ظل رجل له قناة تحتية مع الاستعمار، والقرويات في المقابل المنخرطات في المقاومة". هنا، لا ينبع الاهتمام بتمثيل النساء من التزام أيديولوجي نسوي، بل من التزام بالدقة التاريخية والتعقيد السردي، والحساسية النبيهة التي لا تمجد المرأة في أعلى عليين، ولا تسمح بإهانة وجودها. هي بما هي، والرجل بما هو.

لم تكن النساء الفلسطينيات في ثلاثينيات القرن الماضي غائبات عن المشهد السياسي، لقد كن حاضرات بأدوار متباينة ومتناقضة أحياناً. "أريد أن أظل صادقة وأخبر القصة كما أراها بغض النظر عن أي تنميط"، تقول جاسر، وهي جملة تلخص الموقف الجمالي والأخلاقي الذي تتبناه والقائم على أن الصدق للتجربة التاريخية يسبق أي التزام بتمثيل إيجابي أو نسوي محدد سلفاً.

تنميط معاكس

فرح النابلسي تطرح السؤال من زاوية معاكسة "لماذا أبطالُ أفلامي من الرجال؟ إذا تحدثنا عن التنميط، فهل يكون هذا تنميطاً معاكساً؟" هنا المفارقة تصبح واضحة: التوقع بأن تصنع السينمائيات أفلاماً عن النساء هو في حد ذاته شكل من التنميط، يقيد الحرية الإبداعية باسم التمثيل السياسي. النابلسي لا تنكر أن "اللمسة الأنثوية تتسلل" إلى أفلامها، لكنها ترفض أن يقرأ هذا بوصفه معياراً يميز عملها. ما تطالب به هو الحق في أن تكون سينمائية، بلا صفة إضافية، تختار موضوعاتها وشخصياتها بناءً على ما تقتضيه القصة، لا بناءً على ما يُتوقع منها بوصفها امرأة.

هذا المطلب يصطدم بواقع لا يزال يشهد تمييزاً بنيوياً، وتكشف آن ماري جاسر كيف استغرق البحث عن تمويل فيلمها الروائي الأول "ملح هذا البحر" في 2008، ست سنوات. اليوم، "الأمر مذهل ومختلف تماماً، هناك دعم مالي للسينما في العالم العربي"، على حد تعبيرها، لكن هذا التحسن لا يعني نهاية التحديات. راوية الحاج تعبر عن عملها وعمل جيل شاب منذ ثورة 2018 في السودان من دون وجود علامات سمتها "القدوة السينمائية"، وهو غياب يعكس عقوداً من التهميش المنهجي للنساء في الحقل الثقافي.

تتقاطع هذه الشهادات الأربع عند نقطة محورية مفادها الإصرار على أن الممارسة السينمائية لا تُختَزَل في جنس صانعها، وأن الحكم على الفيلم يجب أن يكون بمعايير سينمائية بحتة. بيد أن هذا الإصرار لا يعني إنكار الجسد أو الهوية. لا يردن مبادلة التطرف بتطرف آخر. هن يرفضن ببساطة تحويل الهوية الجندرية إلى حد تعريفي أو معيار حكم وحيد.