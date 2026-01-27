حُكم بريطاني يلزم السعودية بتعويض معارض استُهدف ببرمجية بيغاسوس

- قضت محكمة بريطانية بتعويض المعارض السعودي غانم المصارير بأكثر من ثلاثة ملايين جنيه إسترليني بعد استهداف هاتفه ببرمجية بيغاسوس، مما أدى إلى خسائر في أرباحه على يوتيوب وتعرضه لاكتئاب شديد. - رفضت المحكمة العليا في لندن حجة السعودية بالحصانة، وأكدت مسؤوليتها عن اختراق هاتف المصارير والاعتداء الجسدي عليه، مشيرة إلى دوافعها لإسكاته عن انتقاد الحكومة. - أكد المصارير أن الحكم يثبت أهمية الدفاع عن الحقيقة، رغم قوة الخصم، معربًا عن أمله في امتثال السعودية للحكم دون إجراءات إضافية.

أمرت محكمة بريطانية، الاثنين، المملكة العربية السودية بدفع تعويضات تزيد عن ثلاثة ملايين جنيه إسترليني (4.1 ملايين دولار) للمعارض السعودي المقيم في لندن غانم المصارير، بعد استهداف هاتفه ببرمجية التجسس بيغاسوس التي طورتها شركة الهايتك والبرمجة الإسرائيلية "إن إس أو".

ورفع غانم المصارير، المعروف أيضاً باسم غانم الدوسري، دعوى قضائية ضد السعودية عام 2019، قائلاً إن المملكة استخدمت برمجية التجسس بيغاسوس لاختراق هواتفه المحمولة في يونيو/حزيران 2018. وقال محاموه إنه تعرض لهجوم في لندن في أغسطس/آب 2018 من رجلين سألاه عن صفته لينتقد أسرة آل سعود الحاكمة.

وقال المصارير البالغ من العمر 45 عاماً إن اكتشافه أنه تعرض للاختراق تسبب في إصابته باكتئاب شديد وأنهى فعلياً عمله المربح في إنتاج المحتوى في "يوتيوب". تجاوزت مشاهدة قنواته على "يوتيوب" التي ينتقد فيها الحكومة السعودية 300 مليون مشاهدة.

وحاولت السعودية حجب دعواه القضائية بحجة أنها تتمتع بحصانة الدولة، لكن المحكمة العليا في لندن رفضت حجتها عام 2022. ولم تشارك السعودية في الدعوى القضائية بعد أن رفضت محكمة الاستئناف طعنها في هذا القرار.

ومنح القاضي بوشبندر سايني المصارير ما يزيد قليلاً عن ثلاثة ملايين جنيه إسترليني، بما في ذلك ما يقرب من 2.6 مليون جنيه إسترليني لتغطية الخسائر المتعلقة بالأرباح المفقودة على "يوتيوب". وقال القاضي في تفاصيل الحكم: "هناك أساس مقنع للاستنتاج بأن هواتف المدعي اختُرقت عبر برمجية بيغاسوس ما أدى إلى استخراج بيانات منها، وأن هذا السلوك وُجّه أو أُجيز من قبل المملكة العربية السعودية أو وكلاء يعملون نيابة عنها". كما خلص القاضي، على أساس ترجيح الأدلة، إلى أن السعودية مسؤولة عن الاعتداء الجسدي الذي تعرض له المصارير عام 2018، مشيراً إلى "اهتمام (المملكة) الواضح ودوافعها لإيقاف (المصارير) عن انتقاد الحكومة السعودية علناً".

وأصدر القاضي الحكم لصالح المصارير من دون محاكمة، قائلاً إن السعودية "يبدو أنها اتخذت قراراً مدروساً بتجاهل هذه الإجراءات".

من جانبه، قال المصارير إن الحكم "يُسدل الستار على فصل طويل ومؤلم"، مؤكداً أنه يثبت أن الدفاع عن الحقيقة "يستحق العناء مهما كان الخصم قوياً"، وأضاف أن المال لا يمكنه محو ما عاناه، لكنه يأمل أن تمتثل السعودية للحكم من دون الحاجة إلى إجراءات إضافية.

تبيّن أن أجهزة المصارير أصيبت ببرمجية بيغاسوس التي طورتها شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، بعد تحليل أجراه مختبر "سيتيزن لاب" عام 2018. وعلّق مؤسس ومدير "سيتيزن لاب"، رون ديبرت، أن "ضحايا التجسس الموجّه والقمع العابر للحدود كانوا يفتقرون لسنوات إلى مسار للعدالة"، وأضاف أن محاكم المملكة المتحدة وفّرت هذا المسار. وأشار إلى أن تجربة المصارير "تعكس تجارب مواطنين حول العالم يستهدفهم حكام استبداديون باستخدام أدوات تجسس متقدمة لإسكاتهم".