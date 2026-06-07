حيوانات مكسيكية تتنبأ بنتائج كأس العالم 2026

- في حديقة حيوانات غوادالاخارا بالمكسيك، تم استخدام فيلين للتنبؤ بنتيجة المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026، حيث اختارا العشب الذي يحمل العلم المكسيكي، مما يشير إلى توقع فوز المكسيك. - تجارب مشابهة شملت الغوريلا والفهود والزرافات، حيث توقعت الغوريلا فوز أوروغواي، والفهود فوز كوريا الجنوبية، والزرافات فوز جمهورية الكونغو الديمقراطية. - استخدام الحيوانات للتنبؤ بنتائج البطولات الرياضية ليس جديدًا، حيث اشتهر الأخطبوط بول في 2010، وتبعه الفيلة نيلي والقط أخيل والخنزير ماركوس في توقعات مشابهة.

يتجوّل فيلان ببطء داخل ملعب كرة قدم مؤقت أُقيم في حديقة حيوانات غوادالاخارا بالمكسيك، في محاولة طريفة للتنبؤ بنتيجة المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026.

ووُضع أمام الحيوانَين خياران: إما تناول العشب في الجهة التي تحمل العلم المكسيكي، أو التوجه إلى المساحة الخضراء المقابلة التي رُفع فيها علم جنوب أفريقيا. وجاء اختيارهما السريع لصالح المكسيك، في إشارة إلى توقع فوزها في المباراة الافتتاحية للمونديال المقررة في 11 يونيو/حزيران 2026.

وأوضح حارس الحديقة إيفان رينوسو لوكالة فرانس برس أن "الفكرة تقوم على أن تتنبأ الحيوانات بنتائج مباريات مختلفة ستُقام خلال البطولة".

حول العالم تجربة العلاج بالحيوانات: الحمير تساعد في شفاء المرضى النفسيين

وفي تجربة أخرى، قُدمت للغوريلا تشينشي (Chinchi) وفاوستينا (Faustina) علبتا "بينياتا" على شكل قميصَين لكرة القدم، أحدهما لمنتخب إسبانيا والآخر لمنتخب أوروغواي. وبعد لحظات من التردّد، اندفع أحد القردين نحو قميص أوروغواي، في إشارة إلى توقعه فوز المنتخب في المباراة المقررة في 26 يونيو/حزيران.

كما تنبأ أحد الفهود بفوز كوريا الجنوبية على جمهورية التشيك، فيما توقعت ست زرافات فوز جمهورية الكونغو الديمقراطية على كولومبيا.

وأشار رينوسو إلى أنّ هذه التوقعات "تحفز عدداً من الحواس" لدى الحيوانات، فضلاً عن أنها توفر وسيلة ترفيه للجمهور المتحمّس قبل انطلاق أكبر حدث كروي في العالم.

وليست هذه المرة الأولى التي تُستخدم فيها الحيوانات للتنبؤ بنتائج البطولات الرياضية الكبرى. فقد اكتسب الأخطبوط "بول" (Paul) شهرة عالمية خلال كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا بعدما نجح في توقع نتائج عدد من المباريات البارزة، بما فيها المباراة النهائية التي تُوّجت فيها إسبانيا باللقب. ومنذ ذلك الحين، ظهرت حيوانات أخرى في تجارب مشابهة، بينها الفيلة "نيلي" (Nelly) التي تنبأت بنتائج مباريات منتخب ألمانيا في بطولة أوروبا 2012، والقط "أخيل" (Achilles) الذي استُخدم لتوقع نتائج مباريات كأس العالم 2018 في روسيا، والخنزير "ماركوس" (Marcus) الذي حظي باهتمام إعلامي بسبب توقعاته لمباريات كرة القدم الأوروبية، فضلاً عن التمساح "هاري" (Harry) في أستراليا، والجمل "شاهين" (Shaheen) الذي استُخدم خلال فعاليات مرتبطة بكأس العالم 2022 في قطر، كما شهدت بطولات ومنافسات مختلفة الاستعانة بببغاوات وأسود بحر وقرود وباندا لتوقع النتائج، في تقليد ترفيهي بات جزءاً من الأجواء المصاحبة للأحداث الرياضية الكبرى حول العالم.

(فرانس برس، العربي الجديد)