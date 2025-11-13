"حوارات" مهرجان مراكش 22: تجارب فردية وقراءات تحليلية

- في مهرجان مراكش الدولي للفيلم، تُقدّم فقرة "حوارات" منصة فريدة لتبادل الأفكار حول السينما، حيث تُشارك شخصيات بارزة رؤاها وتجاربها لتعزيز الفن السابع. - الدورة الـ22 للمهرجان، من 28 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2025، تستضيف مبدعين عالميين مثل بونغ جون هو، غييرمو ديل تورو، جودي فوستر، وكاران جوهر، مما يعزز التفاعل الثقافي. - تُنظّم حوارات ثنائية تناقش مهنة التمثيل والسينما الوثائقية المغربية، مستكشفةً موضوعات الذاكرة والمنفى، مما يوسع آفاق الفهم السينمائي.

في كل دورة من دورات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، تمنح فقرة "حوارات" برنامجاً فريداً، يوفّر فضاء للتفكير حول السينما، وتقاسم الشغف بها، بصيغة مختلفة. والشخصيات المدعوة إلى الفقرة "تُضفي الحياة على السينما بكل تنوّعاتها، وتتقاسم مع الجمهور ما يُشكِّل رؤيتها، ويُعزّز التزامها الفن السابع"، بحسب بيان صادر عن إدارة المهرجان.

سلسلة لقاءات تقدّم رؤى متقاطعة عن العملية الإبداعية، والقوى التي تحرّك عالم السينما اليوم. كما تكشف عن جزء من الغريزة والتأمّل، "اللذين يتخلّلان المسار الإبداعي، لتستعرض الكيفية التي تتمّ بها عمليات التصوير والإخراج والتمثيل والإنتاج والكتابة"، إضافة إلى كيفية دعم الأفلام ومواكبتها: "لحظات لتبادل التجارب والخبرات، تُساهم في توسيع روح المهرجان، وتجعله فضاءً لتقاسم معنى السينما، وفرصة للتساؤل عن ذاتها، وتعيد ابتكار نفسها بالتفاعل مع الآخرين".

في دورته الـ22، المُقامة بين 28 نوفمبر/تشرين الثاني و6 ديسمبر/كانون الأول 2025، يجمع المهرجان شخصيات ملهمة في السينما العالمية المعاصرة: المخرج الكوري الجنوبي بونغ جون هو، والمخرج والسيناريست والمنتج المكسيكي غييرمو ديل تورو، والمخرج وكاتب السيناريو الأسترالي أندرو دومينيك، والممثل والمخرج والمنتج الأميركي لورنس فيشبورن، والممثلة والمخرجة الأميركية جودي فوستر.

كذلك، يشارك المخرج والسيناريست والمنتج كاران جوهر من الهند، إضافة إلى بيل كرامر، المندوب العام لأكاديمية فنون الصورة المتحرّكة وعلومها، التي تمنح جوائز الأوسكار، والمخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي، والمخرج البرازيلي كليبر ميندوسا فيلهو، والمخرج الإيراني جعفر بناهي، والممثل الفرنسي طاهر رحيم، والممثلة المصرية يسرا.

كما يُنظَّم حواران ثنائيان: الأول بين الممثلة الفرنسية البلجيكية فيرجيني إيفيرا، والممثلة والمغنية الإيطالية الفرنسية كيارا ماستروياني، يتناول مهنة التمثيل، والحرية التي تتيحها في مواجهة الأدوار، والطريقة التي تنير بها السينما العلاقة بالعالم. والثاني، المعنون بـ"تصوير الذاكرة: بين التاريخ الجماعي والتجربة الحميمية"، يجمع المخرجتين المغربيتين أسماء المدير وكريمة السعيدي، ويستكشف كيف تقارب السينما الوثائقية المغربية موضوعات الذاكرة والمنفى والتحوّلات الاجتماعية، من خلال سرديات شخصية.