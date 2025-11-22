حنة الحاج حسن: غناء مُستقطع من زمن الحرب

- حنة الحاج حسن، مغنية فلسطينية، شاركت في برنامج "ذا فويس" بأداء أغنية "يا ديرتي"، مما أبرز قدراتها الصوتية واهتمامها بالتراث، واختارت الانضمام إلى فريق رحمة رياض. - نشأت في بيئة موسيقية، ودرست الإعلام في جامعة بيرزيت، وتخرجت ببكالوريوس في الغناء من معهد إدوارد سعيد، وشاركت في فرق موسيقية متنوعة. - تطمح للغناء في المهرجانات العربية الكبرى، مع التركيز على تعزيز الهوية الفلسطينية، وتؤكد على أهمية البقاء في فلسطين لنقل صورة حقيقية عن الحياة هناك.

تخوض المغنية الفلسطينية حنة الحاج حسن (32 عاماً) منافسات الموسم السادس من مسابقة "أحلى صوت - ذا فويس" على قناة إم بي سي. واحتفى بها الفلسطينيون على منصات التواصل الاجتماعي إثر ظهورها في حلقة الأربعاء (19 نوفمبر/تشرين الثاني)، حين أدت أغنية "يا ديرتي" من فلكلور بلاد الشام، ما أبرز قدراتها الصوتية وتوجهها نحو التراث الشامي.

في حديثها إلى "العربي الجديد"، تتحدث حنة الحاج حسن عن قصة اختيار الأغنية، موضحة أن الخيارات الأولية كانت تميل إلى التراث العربي. اقترح عليها المستشار الفني وديع أبي رعد اختيار أغنية يسبقها موّال، وتناقشا في أغنية "اسأل روحك" لأم كلثوم، لكنّها رغبت بتقديم عمل يلامس خامتها الصوتية وخبرتها الجغرافية في منطقة الشام، فكان اختيارها لـ"يا ديرتي". أعربت عن رضاها عن أدائها في مرحلة "الصوت وبس" والنتيجة التي انتهت بانضمامها إلى فريق الفنانة رحمة رياض. أكدت أنها سمحت لنفسها بالاسترخاء وتقبّل السيناريوهات كافة قبل الصعود إلى المسرح.

تسترجع حنة الحاج حسن تسلسل الأحداث حتى وصولها إلى المسرح، موضحة أنها ابتعدت قسراً عن العروض الفنية وطموحها في الغناء خلال حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واعتداءات الاحتلال على مدينتها جنين، وذلك بسبب التوقف التام للمهرجانات المحلية منذ عامين. أشارت إلى أن الحرب غيّرت خططها بعد أن تركت تدريس الموسيقى للتفرغ للغناء قبيل الحرب بوقت قصير، ما فاقم حالتها النفسية ودفعها إلى البحث عن عمل في الصحافة والابتعاد عن الموسيقى.

ترى أن قيمة الفن الفلسطيني باتت واضحة للجمهور الخارجي، مستشهدة بنماذج من أغاني الفنانة رلى عازر، و"تلك قضية" لفرقة "كايروكي" المصرية، غير أنها شعرت بالعجز عن الإنتاج الفني في أثناء الحرب. لاحقاً، جاء "ذا فويس": "تواصل معي فريق ذا فويس في وسط الإحباط، إذ تلقيت رسالة من فريق البرنامج تعبّر عن اهتمامهم بعملي وتشجيعي على التقدّم لمنافسة الموسم السادس. في الحقيقة، لم أكن أفكر في المشاركة في المسابقات الغنائية من قبل، وخصوصاً مع الحرب في غزة واعتداءات الاحتلال في جنين، لكن بعد نقاشات مع فريق البرنامج شعرت أن التوقيت مناسب مهنياً، فوافقت"، تقول حنة الحاج حسن، مشيرة إلى اعتزازها بالتجربة ورغبتها في الوصول إلى جمهور عربي.

انطلقت حكاية حنة الحاج حسن مع الموسيقى من بيئة عائلية مهتمة بالغناء، على الرغم من كونها الفرد الأول الذي يمتهنه ويتخصص به. اكتشفت والدتها، فداء الحاج حسن، موهبتها في العاشرة، عندما كانت تغني "أكدب عليك" لوردة. شجعها الوالدان، فحثّتها الأم على تسجيل أغاني أم كلثوم ووردة الجزائرية وميادة الحناوي على شرائط الكاسيت آنذاك. وكان الأب، حكم الحاج حسن، من محبي أم كلثوم، ويمتلك كتاباً بتفاصيل أعمالها وسياقات إنتاجها، ما رسخ اهتمامها بالطرب. انتقل اهتمام حنة الطفلة إلى الغناء في جوقة المدرسة والمسابقات المحلية في فلسطين، ودرست لمدة فصل واحد في جمعية الكمنجاتي الموسيقية في مدينة جنين، لكنّها انشغلت، طفلةً، بهوايات أخرى كالدبكة والسيرك، فانقطعت عن دراسة الموسيقى. عقب إنهائها الثانوية العامة توجهت إلى دراسة الإعلام في جامعة بيرزيت. تقول إنها في ذلك العمر لم تكن بالوعي الكافي لاختيار تخصص جامعي. وبسبب عدم توفر تخصصات الغناء آنذاك، اختارت دراسة الإعلام. خلال سنواتها الأولى في بيرزيت، عرّفتها شقيقتها الكبرى، ياسمين، إلى معهد إداورد سعيد الوطني للموسيقى في رام الله، فالتحقت به لثلاث سنوات تتعلم الغناء توازياً مع الصحافة، ولكن التجربة لم تكتمل للحصول على شهادة في الموسيقى.

وبعد أن أنهت حنة الحاج حسن البكالوريوس الأول، كانت جامعة بيرزيت افتتحت تخصص الموسيقى العربية، وكان فيه فرع للغناء، فانضمت إلى البرنامج حتى تخرّجت ببكالوريوس ثانٍ من الجامعة بتخصص الغناء. تقول إن أعوامها في الجامعة أتاحت لها فرصة خوض تجارب غنائية كثيرة. بدأت بالغناء الجماعي، مشيرة إلى مدى أهمية الجوقات بالنسبة إليها: "أعتبر الغناء الجماعي والتجارب مع الفرق مفيدة جداً لي. وبرغم أنني مغنية فردية، إلا أنني أميل إلى الأعمال الجماعية وأؤمن بقوتها، وقد أثّرَت كثيراً في سماعي ومعرفتي بالموسيقى العربية وموسيقى بلاد الشام؛ لأنني كنت في فرق متنوعة؛ إحداها تعنى بأغاني الملحنين الفلسطينيين قبل عام 1948، بإشراف مؤسسة نوى، وهناك فرق تؤدي أغاني الثورة الفلسطينية، التي راجعتها وحفظتها وعرفت قصصها، وفرق تتخصص بالسيد درويش والشيخ إمام وزياد الرحباني، وفرق تقدّم أغاني عربية كلاسيكية؛ فالغناء الجماعي كان بالنسبة إلي مهماً جداً، وأعتبره محطة مهمة في دراسة الموسيقى".

حنة الحاج حسن التي تخرّجت بامتياز تشير إلى دعم عائلتها لها في هذه الرحلة الأكاديمية غير التقليدية، لكنّها تؤكد أن رغبتها في التعلّم والاستزادة بالمعرفة هي نتيجة العائلة كذلك، فوالدها الذي لم يستطع إكمال تعليمه في أثناء الصبا، التحق بالجامعة في الفترة نفسها التي التحقت بها هي ليحصل على شهادة في القانون بامتياز عالٍ. تقول إن الأمر حفّزها و"رفع سقف المعايير عالياً".

تشير المغنية إلى دور جمعية "الكمنجاتي" في دعمها على مدار السنين، وخصوصاً مع محدودية الفرص في مدينة جنين، وتذكر أن رهبة المسرح ما كانت لتختفي لولا الفرص التي أتاحتها جمعية "الكمنجاتي" لها وإيمان الأستاذ إياد ستيتي بموهبتها آنذاك، إذ جالت لأوّل مرة في أوروبا برفقة "الكمنجاتي" عندما كانت في أوائل العشرينيات من عمرها.

تتطرق إلى العلاقة المميزة التي تجمعها بزوجها وشريكها ينال ستيتي، مشيرة إلى أن تشاركهما في الشغف الموسيقي يجعل من السهل عليهما تفهم الظروف المهنية التي تواجه أياً منهما. تشيد بدور ستيتي في دعمها وبراعته في إدارة أعمالها: "وجود ينال داعم جداً ويشكل جزءاً كبيراً من عملنا، إنه مشروعنا المشترك". يطمح الزوجان إلى أن يكون "ذا فويس" المحطة التي تساند مشروعهما الفنّي في ظل غياب البنية التحتية في فلسطين لاحتضان المواهب، كشركات الإنتاج القادرة على جمع كل مقومات العمل الفني من ملحن وكاتب ومدير حقوق ملكية.

تطمح حنة الحاج حسن إلى الغناء في المهرجانات العربية الكبرى مثل قرطاج وجرش لتقديم الطرب الكلاسيكي، وتسعى إلى إنتاج أعمالها الخاصة وإيصالها إلى جمهور يتقبلها ويساعد في انتشارها. تؤكد التزامها مشروعها الفني برفقة فرقتها الموسيقية وحرصها على إشراك الفنانين الفلسطينيين في جميع جوانب الإنتاج، في محاولة لتعزيز حضور الهوية الفلسطينية، مشيرة إلى أن أهم جزء في مشروعها، إصرارها على تطوير أدائها وعملها الفني من قاعدة انطلاق فلسطينية. وتتطلع إلى المشاركة في مهرجانات كبرى، لكن الأهم بالنسبة إليها هو العودة إلى بيتها في فلسطين بعد كل جولة. تقول إنها لا تنكر أهمية الفنانين الذين يؤدون في الخارج وينقلون صورة فلسطين، ولكنها ترى قوة نقل هذه الصورة من الداخل مع الحفاظ على الارتباط بالتفاصيل اليومية للحياة في فلسطين، فبرأيها الابتعاد القسري عن البلاد سيجعلها تبتعد عن هذه التفاصيل، وقد تصبح منشغلة بمشروعها الخاص بعيداً عن صميم القضية. "يتمحور مشروعنا الفني، الفردي والمشترك، حول ضرورة أن نكون مؤدين من داخل الوطن. وعلى النقيض من الأسئلة التي تطرح حول التعقيدات الشخصية، فإنني راضية تماماً عن أسرتي وبيئتي المحيطة، وعن دائرة الأصدقاء وفرقتي الموسيقية، وعن المنزل الذي أقطن فيه؛ فمكمن سعادتي في هذه الدائرة القريبة. أما مصدر عدم الارتياح الوحيد والمؤثر بحياتي اليومية فهو الاحتلال وما يفرضه من صعوبات يومية قاهرة. ورغم أن كلامي هذا قد يبدو كليشيه، إلا أنه التعبير الأصدق عن حقيقة ما يؤثر فيّ، فليس هناك أمر آخر يعرقل مسيرتي سوى هذا الواقع السياسي".